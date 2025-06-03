Мурашко заявил о ежегодном притоке специалистов в здравоохранение

Тенденция оттока кадров переломлена, отметил министр

03 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

В России переломили тенденцию оттока специалистов в сфере здравоохранения, более того, наблюдается дополнительный приток кадров, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

"Мы переломили тенденцию, и позитивное вливание в отрасль специалистов уже идет. И ежегодно практически мы видим дополнительный приток специалистов, врачей в систему здравоохранения, в государственную систему. Это, соответственно, гарантии для граждан", – сказал министр.

Глава ведомства отметил, что кадровое обеспечение российской системы здравоохранения является одной из самых главных задач Минздрава.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае врачам предлагают самые низкие зарплаты среди регионов Сибири, при этом спрос на них один из самых высоких в СФО.