Мурашко заявил о ежегодном притоке специалистов в здравоохранение
Тенденция оттока кадров переломлена, отметил министр
03 июня 2025, 18:30, ИА Амител
В России переломили тенденцию оттока специалистов в сфере здравоохранения, более того, наблюдается дополнительный приток кадров, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.
"Мы переломили тенденцию, и позитивное вливание в отрасль специалистов уже идет. И ежегодно практически мы видим дополнительный приток специалистов, врачей в систему здравоохранения, в государственную систему. Это, соответственно, гарантии для граждан", – сказал министр.
Глава ведомства отметил, что кадровое обеспечение российской системы здравоохранения является одной из самых главных задач Минздрава.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае врачам предлагают самые низкие зарплаты среди регионов Сибири, при этом спрос на них один из самых высоких в СФО.
18:39:37 03-06-2025
Ага... Притекли... Как же...
18:42:39 03-06-2025
Из одних регионов в другие (столичные) прибывает,
20:01:30 03-06-2025
Мурашко - инопланетянин....
И нет ни одной цифры...., просто ситуацию считать переломленной. С таким же успехом можно сказать , что с 1 июня россияне стали жить гораздо лучше, переломный момент к хорошей жизни наступил!!!
08:43:29 04-06-2025
Гость (20:01:30 03-06-2025) Мурашко - инопланетянин....просто ситуацию считать переломленной в одном паблике говорят о прекращении оттока, в другом о притоке, чему верить? Все ссылаются на мурашки
09:48:25 04-06-2025
Это для кого вранье.Держатся на пенсионерах.
20:58:39 04-06-2025
Мурашке видней.