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Мурашко заявил о ежегодном притоке специалистов в здравоохранение

Тенденция оттока кадров переломлена, отметил министр

03 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru
Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

В России переломили тенденцию оттока специалистов в сфере здравоохранения, более того, наблюдается дополнительный приток кадров, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

"Мы переломили тенденцию, и позитивное вливание в отрасль специалистов уже идет. И ежегодно практически мы видим дополнительный приток специалистов, врачей в систему здравоохранения, в государственную систему. Это, соответственно, гарантии для граждан", – сказал министр.

Глава ведомства отметил, что кадровое обеспечение российской системы здравоохранения является одной из самых главных задач Минздрава.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае врачам предлагают самые низкие зарплаты среди регионов Сибири, при этом спрос на них один из самых высоких в СФО.

Россия медицина Минздрав Медики

Комментарии 6

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Гость

18:39:37 03-06-2025

Ага... Притекли... Как же...

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Гость

18:42:39 03-06-2025

Из одних регионов в другие (столичные) прибывает,

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Гость

20:01:30 03-06-2025

Мурашко - инопланетянин....
И нет ни одной цифры...., просто ситуацию считать переломленной. С таким же успехом можно сказать , что с 1 июня россияне стали жить гораздо лучше, переломный момент к хорошей жизни наступил!!!

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странно

08:43:29 04-06-2025

Гость (20:01:30 03-06-2025) Мурашко - инопланетянин....просто ситуацию считать переломленной в одном паблике говорят о прекращении оттока, в другом о притоке, чему верить? Все ссылаются на мурашки

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галина

09:48:25 04-06-2025

Это для кого вранье.Держатся на пенсионерах.

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Гость

20:58:39 04-06-2025

Мурашке видней.

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