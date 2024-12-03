Мусор на вес золота. Можно ли вернуть вещь, которую по ошибке выбросили на помойку?

Случается, что на помойке оказываются и драгоценности, и накопления. Кому они теперь принадлежат по закону, рассказали эксперты

03 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Мусорный полигон / Фото: Вячеслав Мельников / из архива amic.ru

Ситуации в жизни бывают разные: по ошибке в мусорный бак владельцы могут выбросить деньги, документы, ключи или любую другую ценную вещь. Не стоит раньше времени впадать в уныние: если на полигоне твердые коммунальные отходы (ТБО), среди которых ваша пропажа, не успели переработать, еще есть возможность ее вернуть. Суды в этом случае встают на сторону потребителей, указывая, что право собственности на мусор к владельцу полигона не переходит автоматически. О том, что делать, если такая неприятность случилась с вами, эксперты рассказали изданию "Атмосфера".

До какого момента мусор остается собственностью того, кто его выбросил?

Отходы – это ценный экономический ресурс, который можно использовать вторично. На современных мусороперерабатывающих заводах из всего объема ТБО вычленяют такие полезные фракции, как стекло, пластиковые бутылки, бытовой металлолом, макулатура, гофрокартон, некоторые виды пластика. Их можно повторно использовать сразу или после дополнительной обработки для получения товарной продукции.

Но до того момента, как мусор приобретет "вторую жизнь" или будет уничтожен, его собственником остается тот, кто эти отходы создал. К такому выводу пришли доцент кафедры гражданского права юридического института АлтГУ, эксперт КС РФ Дмитрий Пятков и заслуженный юрист Алтайского края Татьяна Филиппова. Совместно они провели научно-правовую экспертизу о принадлежности права собственности на отходы, поступающие на полигон.

"Неверно говорить, что, выбросив мусор, человек тут же перестает быть его собственником. Все действия с отходами – это не просто бытовые, хозяйственные операции, они имеют юридическое значение. В процессе нашего исследования нашла подтверждение гипотеза о том, что на протяжении всего времени, пока отходы не уничтожены или не переработаны, они остаются собственностью тех лиц, кто создал эти отходы, произвел их, кто их принес к пункту сбора, к мусорному контейнеру. С нашей точки зрения, это череда услуг, оказываемых потребителю. Региональный оператор приезжает, забирает отходы, передают их владельцу полигона, а тот производит их захоронение. На этом жизненный цикл вещей заканчивается, и право собственности прекращается", – объясняет Дмитрий Пятков.

Старший преподаватель кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС Антон Панчук подчеркивает, что выбрасывая мусор в контейнер, это еще не значит, что человек отказывается от права собственности на него.

"Когда вы выбрасываете мусор в контейнер, то на самом деле вступаете в договорные отношения. Соответственно, эта вещь ваша. И все это время, пока вещь не уничтожится, то есть пока ее не похоронят где-то, окончательно не утилизируют, она будет считаться вашей. Только когда ее захоронили, разломали трактором, закатали – с этого момента человек перестает быть ее собственником", – отмечает спикер.

Есть отходы, которые захоранивать по закону нельзя. Их можно только перерабатывать или утилизировать, но делать это могут только те компании, у которых на этот вид деятельности есть лицензия. До того момента, пока не найдется организация, готовая забрать такие ТБО с полигона, чтобы их переработать, собственником мусора по-прежнему остается потребитель, добавляет Дмитрий Пятков.

После захоронения право собственности прекращается. А после утилизации оно возникает у утилизатора, но при этом собственность возникает не на отходы как таковые, а на произведенную вещь, подчеркивает практикующий юрист, руководитель компании Averum Наталья Вишневская.

Такой позиции придерживается и Верховный суд. А в 2024 году этот подход применил Арбитражный суд Алтайского края, выводы которого поддержала апелляционная инстанция.

Можно ли вернуть отходы через суд?

Практикующему барнаульскому юристу Юрию Котло уже приходилось представлять интересы граждан, которые по ошибке выбросили в мусорный бак ценную вещь. Так, по иску к Барнаульскому полигону ТБО один из клиентов требовал вернуть ему ламинатор. Договориться мирным путем с организацией ему не удалось, поэтому он обратился за помощью к специалисту.

Успело пройти несколько заседаний, прежде чем представитель стороны ответчика вступил в переговоры. В итоге было заключено мировое соглашение, устройство нашли и вернули законному владельцу. Поэтому полигону не пришлось возмещать его стоимость и оплачивать госпошлину, рассказывает Юрий Котло.

"Бывало, что с мусоровоза доставали выброшенную по ошибке вещь. Помню, выкинули люди старый системный блок от компьютера. И тут муж вспомнил, что около блока питания у него хранилась заначка, которой хватит на покупку трех компьютеров. Обычно до судов такие дела не доходят, это решается заблаговременно. Как правило, это бытовые случаи", – говорит Котло.

Начальник Барнаульского полигона ТБО Евгений Паньшов отмечает, что случаи, когда люди приезжают отыскать пропажу, периодически происходят. Компания идет навстречу, но рабочая площадь полигона немаленькая: 15 гектаров. Поэтому найти утраченное порой бывает весьма проблематично.

"Самая забавная история была, когда к нам приехал целый автобус с банковскими сотрудницами, чтобы найти выброшенные по ошибке ценные документы. Они все в белых рубашках, юбках и в бахилах. Мы определили примерное место, где могла машина разгрузиться. Они довольно долго искали, но, к сожалению, ничего так и не нашли", – вспоминает Евгений Паньшов.

Семейной паре из Барнаула повезло больше: среди гор мусора на полигоне они сумели разыскать пакет с борсеткой, в которой были и документы на автомобиль, и их накопления. Без помощи сотрудников не обошлось: они определили, какой мусоровоз мог увезти их пакет, и даже помогали в поиске. Искали долго, но когда пропажа нашлась, люди светились от счастья, вспоминает Паньшов.

"Если люди к нам обращаются в таких нестандартных ситуациях, мы идем навстречу. Тут еще нужно понять, куда это все вывозилось, в какие сроки примерно, как это все искать. На сегодняшний день у нас в районе 15 гектаров площадь рабочей поверхности, найти не так просто", – заключил Евгений Паньшов.

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