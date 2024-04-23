Разгрести завалы. Что позволит краю обратить отходы в доходы и очистить воздух

Для очищения атмосферы работать с ТКО предстоит научиться не только власти, но и всем гражданам

23 апреля 2024, 06:20, ИА Амител

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Генеральная уборка мусора в рамках национального проекта "Экология" идет в России уже пять лет. Одно из его главных направлений – изменение правил обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), она же "мусорная реформа", которая должна уменьшить объем и количество свалок, улучшить экологическую обстановку, а главное – существенно повлиять на бытовую культуру населения.

Не остался в стороне от федеральной программы и Алтайский край. Понятно, что не везде ее реализация встречает всеобщее понимание и одобрение. Однако решать проблему отходов и строительства объектов по переработке ТКО крайне необходимо, на чем настаивает федеральная власть, в чем ее поддерживают специалисты-экологи, да и рядовые граждане прекрасно это осознают. В противном случае есть риск нанести уникальной природе Алтая серьезный и непоправимый ущерб и, как следствие, подорвать общественное здоровье. Как показывает опыт других регионов, только конструктивный диалог позволяет находить решения, приемлемые для всех заинтересованных сторон.

Свалка – это не полигон

В Алтайском крае работы по нацпроекту начались осенью 2021-го, когда региональные власти анонсировали строительство девяти полигонов по переработке ТКО. В июне 2022-го Российский экологический оператор (РЭО) сообщил , что полигонов будет пять, а их строительство и оборудование продлится до 2030 года. Проект обойдется примерно в 8 млрд рублей.

Осенью 2023-го появилась информация о возможном размещении одного из объектов в Павловском районе между районным центром, селами Боровиково и Елунино, что вызвало недовольство местных жителей. Впрочем, краевое Минприроды сообщило, что страсти напрасны, поскольку подходящее место для мусорного комплекса Барнаульской и Каменской зоны ТКО еще не определено, о чем сообщал "Банкфакс".

Барнаульский эколог, руководитель Алтайского краевого общественного экологического движения "Начни с дома своего" Сергей Малыхин говорит, что вопрос с полигоном в Павловском районе был в значительной степени политизирован, отчего и вызвал столь болезненную реакцию некоторых местных жителей.

"По большому счету, там произошла подмена понятий, когда, скажем, при обсуждении некоторыми лицами термин "полигон" заменяли словом "свалка". Но ведь это же совершенно разные термины!" – пояснил он amic.ru.

В то же время проблема захоронения и переработки бытовых отходов Барнаульской зоны ТКО никуда не делась и требует своего решения, о чем amic.ru сообщил источник, близкий к региональному правительству.

"Сделать это нужно в ближайшее время, поскольку дело не только в местах дислокации бытовых отходов. Надо запускать процесс их сортировки, переработки. Если не начнем это в ближайшем будущем – последствия скажутся на нашем здоровье. К тому же в муниципалитетах остро стоит проблема несанкционированных свалок, подчас туда свозится мусор под предлогом, что, мол, некуда. Нужно выстраивать целую схему, отказаться от которой будет себе дороже", – прокомментировал он ситуацию amic.ru.

За последние годы "мусорный вопрос" в Алтайском крае все чаще дает о себе знать. В 2022 году жители Рубцовска жаловались на превращение площадок с отходами в банальные свалки (кстати, одно из предприятий по переработке ТКО планируется разместить под Рубцовском). В Бийске часто жалуются на крупногабаритный мусор на площадках по сбору отходов. В 2022-м барнаульцы регулярно сигнализировали о стихийных свалках в Ленточном бору. Согласно информации Россельхознадзора, в 2023 году в регионе было выявлено 18 несанкционированных свалок на площади 71,9 га. Эти и многие другие проблемы вполне решаемы при наличии в крае предприятий по сортировке и переработке отходов.

Расчистить "мусорные ворота"

Сергей Малыхин отметил, что в целом в стране, крае и Барнауле за последние 15 лет существенно изменилось отношение граждан к экологическим вопросам.

"Молодые люди очень внимательно относятся к экологической ситуации, охране природы. Если раньше, полтора десятка лет назад, мы проводили массовые акции по сбору мусора в районе нового моста и до участка "Леруа Мерлен", при участии 200 и более волонтеров вывозили собранное КамАЗами, то в последнее время необходимость в таких масштабных мероприятиях отпала", – пояснил он.

Изменение общественной культуры, в свою очередь, подталкивает власти на принятие технических решений. На днях стало известно, что крупный мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн отходов в год должен появиться в Рубцовском районе. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Один объект по переработке ТКО может появиться в Бийской зоне. Напомним, в самом Бийске ситуация с мусором то и дело балансирует на грани коллапса, из-за чего городские власти уже вводили режим чрезвычайной ситуации. Одна из крупнейших местных свалок расположена у въезда в город, за что в народе ее прозвали "мусорными воротами".

Общее повышение культуры горожан вполне соотносится с целями "мусорной реформы", указанными, в частности, в нацпроекте "Экология". Эти цели можно только приветствовать, убежден руководитель общественной организации "Зеленый фонд" Олег Иванов.

"Планируется снизить долю отходов, подлежащих захоронению и, напротив, повысить объем сортировки, отбора полезных фракций для последующего использования в различных сферах народного хозяйства", – рассказал он amic.ru.

Конечно, ход реформы, по словам эксперта, во многих регионах вызывает вопросы.

"Нередко во главу угла ставится доходность процесса, прибыль. Отсюда и вопросы при создании региональных операторов. Хотя по замыслу реформы оператор должен взаимодействовать со всеми участниками, занимающимися мусором, и параллельно развивать собственную инфраструктуру – транспортную, сборочную и так далее. Грамотное налаживание работы приведет к решению проблемы отходов и принесет пользу природе", – отметил Иванов.

Найти баланс и построить систему

Нацпроект "Экология" позволил сдвинуть с мертвой точки решение проблем свалок во многих регионах страны. Так, в Нижегородской области в 2010-х годах общественники постоянно возмущались как стихийными свалками, так и угрозой для окружающей среды со стороны действующих. В регионе идет создание экотехнопарка, заработал завод по переработке мусора из пластика. В результате сегодня регион занимает третье место в России по комплексной экологии.

В Тульской области вокруг мусорных полигонов в 2019 году сложилась непростая ситуация, активно использовавшаяся местными политиками. Однако налаживание диалога власти и представителей общественности принесло свои результаты. В декабре 2021-го регион стал участником федерального проекта "Комплексная система обращений с ТКО" национального проекта "Экология". В сентябре 2022-го появились сообщения, что в Туле запущен современный комплекс по сортировке и переработке ТКО, способный перерабатывать до сотни тысяч тонн мусора в год. Переработка проходила в два этапа: сначала мусор отделяли от остальных фракций, затем происходило его бесконтактное расщепление, после чего образовавшаяся масса под воздействием температуры 480 градусов уменьшалась в 40 раз.

Также в 2022-2023 годах проведена реконструкция полигона под Дубной, где был построен новый производственно-технический комплекс мощностью 400 тысяч тонн в год, создана новая карта захоронения отходов, которые накрываются специальным грунтом, создающим условия для оптимального гниения и разложения мусора, после чего начнется процесс рекультивации.

Сдвинулась ситуация с предприятиями по работе с ТКО и на Урале, где поначалу их появление также сопровождалось общественным недовольством. В Краснотурьинске (Свердловская область) в 2023 году в рамках нацпроекта "Экология" построен крупный мусоросортировочный завод, оснащенный российским оборудованием, ведущий не только отбор и сортировку отходов, но и превращение всей массы в техногрунт.

В Екатеринбурге ситуация с мусором долгое время вызывала протесты экологов, однако с открытием в городе еще в 2011 году первого мусоросортировочного комплекса "Широкореченский" положение изменилось. За 12 лет работы предприятие обработало 971 тысячу твердых отходов (часть из них использовалась как сырье в народном хозяйстве), это позволило значительно снизить нагрузку на местный полигон.

По словам Олега Иванова, заслуживает внимания опыт Московской области.

"Все свалки, ориентированные исключительно на захоронение, были закрыты – большинство из них уже рекультивировано. Кстати, в свое время регион занимал первое место в стране по общей площади таких свалок. Конечно, в проводимой работе еще немало накладок и ведется она не так быстро, как хотелось бы. Но именно здесь был принят комплексный подход, поэтому он заслуживает распространения", – подчеркнул он.

Сергей Малыхин уверен, что у руководства страны и региона есть понимание необходимости изменения ситуации в работе с ТКО.

"Мы видим, что на первом этапе создаются предприятия, площадки, формируется система для работы с ними. Следующий шаг – это организация переработки отходов, начало которой мы наблюдаем. Проявление недовольства части людей вполне объяснимо – нередко столь масштабные начинания встречают непонимание или даже некоторое противодействие. Думаю, что всем нам, власти, общественникам и журналистам надо более системно информировать население в данном вопросе", – указал Малыхин.

Олег Иванов считает, что в целом "мусорная реформа" продвигается, хотя сложностей в ходе ее реализации немало.

"Это неизбежно, поскольку такой процесс работы с ТКО для нашей страны в новинку. Население в целом с пониманием воспринимает выдвигаемые требования в плане организации раздельного сбора отходов и размещения контейнеров. Думаю, в дальнейшем операторы смогут найти баланс между сбором денег и предоставлением качественных услуг, и мы, как потребители, привыкнем к новой схеме сбора отходов. Все это приведет к достижению целей нацпроекта и, как следствие, благотворно повлияет на экологическую обстановку", – заверил Иванов.

В своем послании Федеральному собранию в 2018 году президент РФ Путин призвал сократить количество свалок в стране. И в 2019-м началась реформа обращения с твердыми отходами в рамках нацпроекта "Экология". В июне 2022-го Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что все твердые отходы, которые подлежат сортировке, должны сортироваться, причем не менее четверти из них должны использоваться вторично. Реализовать это необходимо к 2030 году. Хотя в стране уже построено 250 предприятий по обращению с отходами, к указанному сроку предстоит построить еще 400 и создать восемь экопромышленных парков.