"Мужа затравливали". Жена стрелка из Завьяловского района рассказала о конфликте с главой

По ее словам, супруг не верил в возможность найти правду

05 марта 2025, 16:55, ИА Амител

Анатолий Фенин / Фото: группа Завьяловского района во "ВКонтакте"

Жена Анатолия Фенина, подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко, рассказала "КП-Барнаул" об отношениях мужа с погибшим.

Николая Онищенко убили из охотничьего ружья днем 4 марта в селе Завьялово. 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил 45-летний бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Как сообщили в краевом СК, поводом мог послужить конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

"Онищенко и еще вот эта шайка его просто затравливали, фальсифицировали дела какие-то. Больше года шло расследование. И ни в Завьялово, ни в Благовещенке ничего не нашли. Онищенко по деревне ходил и говорил, что все равно его посадит. Я не знаю, чем он насолил ему", – рассказала Эмилия Бобб.

По ее словам, глава района якобы пользовался своими полномочиями как ему хотелось и назначал знакомых людей на должности, в частности тех, с которыми раньше служил в полиции.

Она отметила, что супруг не верил в возможность найти правду. Женщина также подчеркнула, что не знала о планах мужа, иначе остановила бы его.