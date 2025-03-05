"Мужа затравливали". Жена стрелка из Завьяловского района рассказала о конфликте с главой
По ее словам, супруг не верил в возможность найти правду
05 марта 2025, 16:55, ИА Амител
Жена Анатолия Фенина, подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко, рассказала "КП-Барнаул" об отношениях мужа с погибшим.
Николая Онищенко убили из охотничьего ружья днем 4 марта в селе Завьялово. 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил 45-летний бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Как сообщили в краевом СК, поводом мог послужить конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.
"Онищенко и еще вот эта шайка его просто затравливали, фальсифицировали дела какие-то. Больше года шло расследование. И ни в Завьялово, ни в Благовещенке ничего не нашли. Онищенко по деревне ходил и говорил, что все равно его посадит. Я не знаю, чем он насолил ему", – рассказала Эмилия Бобб.
По ее словам, глава района якобы пользовался своими полномочиями как ему хотелось и назначал знакомых людей на должности, в частности тех, с которыми раньше служил в полиции.
Она отметила, что супруг не верил в возможность найти правду. Женщина также подчеркнула, что не знала о планах мужа, иначе остановила бы его.
17:06:01 05-03-2025
Местные князьки. Беззаконие и коррупция. Еще очень и очень много таких князьков. Чхали на закон. Свое Я выше всего.
17:34:24 05-03-2025
тяжело в деревне без нагана...
17:34:57 05-03-2025
Начало большого конца. Зажрались чиновники .
17:52:03 05-03-2025
Может кого-то из чиновников этот случай вразумит? Многих знаю затравленных, со сломанной судьбой и карьерой.
18:02:08 05-03-2025
Гость (17:52:03 05-03-2025) Может кого-то из чиновников этот случай вразумит? Многих зн... Горбатого только могила исправит
18:50:53 05-03-2025
Гость (17:52:03 05-03-2025) Может кого-то из чиновников этот случай вразумит? Многих зн... У меня знакомого тоже травили, что пришлось уйти с должности, потом просили вернуться. И второй раз такая же фигня. Сейчас, может, опять просить будут, но, думаю, третий раз уже не прокатит.
21:04:06 05-03-2025
Гость (17:52:03 05-03-2025) Может кого-то из чиновников этот случай вразумит? Многих зн... вряд ли их испугает только тот факт когда появится группа по типу белой стрелы отстреливающих тех кто преступил закон.\\
что там один чинуша убитый, остальные по охали по ахали плюнули и забыли, как людей на бабло кидать и жить на широкую ногу в своих особняках и кататься на дорогих машинках так они смелые.
а как начинают их по одному чистить так сразу за шкуру свою переживают.
18:35:00 05-03-2025
Кто в крае ведает кадровой службой?
18:35:22 05-03-2025
Сколько ещё пенсов МВД сидят без опыта и образования на теплых местах. Купленных очень часто!!! Сломал жизнь сельчанам .
23:08:17 05-03-2025
Гость (18:35:22 05-03-2025) Сколько ещё пенсов МВД сидят без опыта и образования на тепл... Он майор, офицер. Значит у него высшее юридическое образование. Начинал лейтенантом в Завьяловском ОВД, значит в курсе всх дел района за последние 30 лет. Так чего ж тебе, хороняка, надо?
00:30:34 06-03-2025
Гость (23:08:17 05-03-2025) Он майор, офицер. Значит у него высшее юридическое образован... в мвд работать разучились, а вот личные дела устраивать и прессовать неугодных, в этом преуспели.
00:38:40 06-03-2025
Гость (23:08:17 05-03-2025) Он майор, офицер. Значит у него высшее юридическое образован... Офицеры только в армии! Для управления районом нужны знания не МВДшные, а хозяйственные - дороги, школы, торговля и т.д. И где сей "майор" получил профессиональные знания???
11:45:27 06-03-2025
Гость (00:38:40 06-03-2025) Офицеры только в армии! Для управления районом нужны знания ... Тот кто служил в силовиках ,то он хоть где может управлять ,сегодня такая политика подбора управленцев установлена сверху , вот Подолян генерал сел на минтранс и рулит в крае ,вот только куда вырулит …
18:48:14 05-03-2025
Почему-то - не удивительно... Человек в здравом уме на такое не пойдёт, если его не "достали"
18:49:57 05-03-2025
Адвокат версию посоветовал? Конфликты на работе у всех бывают - не повод браться за ствол.
08:31:07 06-03-2025
Гость (18:49:57 05-03-2025) Адвокат версию посоветовал? Конфликты на работе у всех бываю... там есть совместное уголовное дело, видимо строили домики на озерах и сдавали вчерную, а деньги уходили голове и дальше, а ответственным оказался стрелявший...
13:41:36 06-03-2025
Бгг (08:31:07 06-03-2025) там есть совместное уголовное дело, видимо строили домики на... там за покупку машины за 3 млн руб на гос деньги
18:52:27 05-03-2025
Нашёл выход. Думаю, что решил, раз сидеть, то за что-то.
09:05:07 06-03-2025
Гость (18:52:27 05-03-2025) Нашёл выход. Думаю, что решил, раз сидеть, то за что-то. ... Плохо думаешь. Сидеть стрелок не собирался. Правильнее говорить "оказался у края пропасти", а вот сам он к этому краю подошёл, или его кто-то привёл туда - вот об этом должны быть дискуссии.
22:32:51 05-03-2025
зачем в себя стрелял
13:42:35 06-03-2025
Гость (22:32:51 05-03-2025) зачем в себя стрелял... он неуравновешенный .. терпели-терпели, а с возрастом все хуже с головой. вот и уволили
06:56:45 06-03-2025
Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили? Взять ствол и убить человека - это каким дебилом быть нужно? Скандал на работе? Увольняйся. Но не убивать же. А надпись в стиле «мстителей» мол жди, тварь - это о чем говорит? Это говорит что перед нами реально шизик. Вам глаза застит что убили главу района, чинушу? Считаете это все оправдывает? Тогда вы такие же больные как и убийца. Он, кстати, сейчас сядет крайне надолго. И морда лица у него теперь как кратер вулкана - как вечное напоминание. Решил он проблему? Кому он лучше сделал? Теперь в тюрьме сгниет.
07:09:30 06-03-2025
Гость (06:56:45 06-03-2025) Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили?... Наконец-то один нормальный комментатор из этой всей гоп-компании времён революции.
07:13:12 06-03-2025
Гость (06:56:45 06-03-2025) Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили?... Здраво.
07:44:04 06-03-2025
Гость (06:56:45 06-03-2025) Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили?... А вы, видно, всё же напугались? Какие-то грешки есть? Гадость людям делали?
09:28:38 06-03-2025
Гость (07:44:04 06-03-2025) А вы, видно, всё же напугались? Какие-то грешки есть? Гадост... На комментатора зачем стрелки переводить? Обсуждают конкретный случай, конкретное и ничем неприкрытое убийство. Родные убийцы будут его выгораживать, это должно быть понятно как белый день. Матери маньяков своих сыновей выгораживают - он у меня совсем не такой. Жена по-любому станет своего обелять. А почему ей верить должны?
07:45:23 06-03-2025
Гость (06:56:45 06-03-2025) Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили?... В написанном чувствуется мусорской образ мышления. В-первых, с чего ты взял, что оскорбительные надписи выполнил подозреваемый? Во-вторых, кто поставил диагноз "дебил"? В-третьих, "скандал на работе - увольняйся", а где ему в 45 лет найти работу в деревне? Сказочник ты кабинетный, на полном государственном обеспечении сороколетний пенсионер.
09:26:06 06-03-2025
Нементенок (07:45:23 06-03-2025) В написанном чувствуется мусорской образ мышления. В-первых,... А ты типа на отрицалове? По понятиям живешь? Тогда по понятиям стрелок должен был в открытую предъявить терпиле, а не как шакалёнок из-под тишка малевать надписи и в крысу со спины с ружья валить.
09:52:12 06-03-2025
Гость (09:26:06 06-03-2025) А ты типа на отрицалове? По понятиям живешь? Тогда по поняти... Что же ты звание и должность не написал, Жеглов ты наш!!! Ты бы предложил ещё всё споры решать в суде... Ещё раз пишу для тебя: ты кабинетный сказочник, сороколетний пенсионер на полном государственном обеспечении.
07:54:42 06-03-2025
Гость (06:56:45 06-03-2025) Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили?... Ты идиот ? Ты ситуации не знаешь, а рассуждаешь. Критик диванный !
09:29:32 06-03-2025
Гость (07:54:42 06-03-2025) Ты идиот ? Ты ситуации не знаешь, а рассуждаешь. Критик дива... Ты ситуацию знаешь? Давай, вываливай здесь всё. Если не знаешь - хавальник прикрой.
09:36:25 06-03-2025
Гость (06:56:45 06-03-2025) Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили?... Мы всей правды не знаем. Может он не просто пули заслужил, а надо было еще попинать хорошо. Человек взял ружье от безысходности - это о чём-то говорит?
09:42:38 06-03-2025
Гость (09:36:25 06-03-2025) Мы всей правды не знаем. Может он не просто пули заслужил, а... Какая безысходность? Он и его семья ютились в землянке? Они не ели неделями? Их травили собаками? Где тут безысходность?????????
11:03:11 06-03-2025
Гость (06:56:45 06-03-2025) Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили?... так скорей не просто человека глава хотел уволить, а на него какое то уголовное дел повесить. А вы как будто не в курсе, что человека можно уволить с "волчьим билетом" и никто этого человека на работу не возьмет в этом районе, а может и по всему АК, в зависимости от мохнатости руки этого травителя. Особенно, что касается бывших силовиков, они вообще без головы, привыкли к своей безнаказанности. Норова много, общаются с людьми как с зэками, а знаний мало. Вон бывший силовик рулит фондом капремонта АК, там то бывшие работники тоже много что могут про его работу рассказать.
13:44:00 06-03-2025
Гость (06:56:45 06-03-2025) Вы тут все пациенты клиники Эрдмана? Причем здесь затравили?... наконец-то нормальный человек среди быдла деревенского, которые ничего не понимают ни в работе ни в руководстве
11:48:18 06-03-2025
Коррупция, на государственном уровне.
12:09:05 06-03-2025
бывший силовик рулит фондом капремонта АК, там то бывшие работники тоже много что могут про его работу рассказать. А до этого фондом капитального ремонта руководил генерал ставленник карлина , чем дело закончилось? Был суд .
17:36:44 06-03-2025
Глава района занимался рэкетом что ли?
А у него подельники?
11:17:17 13-03-2025
Зря конечно Фенин в себя стрелял. Очевидно, что человека довели. В процессе расследования все подробности бы вскрылись о коррупционных делах Онищенко. А Фенин отсидел бы пару- тройку лет, и вышел бы по УДО.