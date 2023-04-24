Мужчина насмерть разбился на квадроцикле в Алтайском крае
Инцидент случился в селе Михайловском
24 апреля 2023, 09:15, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае в райцентре Михайловского района мужчина насмерть разбился на квадроцикле, сообщается в телеграм-канале "В курсе 22".
"Не справился с управлением, снёс забор. Со слов очевидцев, водитель погиб", – сказано в публикации.
На месте происшествия работали экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее на Алтае при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали.
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