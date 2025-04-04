Мужчина отравился продуктами горения при пожаре в барнаульской многоэтажке

В качестве самой вероятной причины произошедшего называют неосторожное курение

04 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина отравился продуктами горения при пожаре в квартире многоэтажного дома по улице Антона Петрова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Спасатели потушили горящий диван на площади не более двух "квадратов". На месте работали восемь специалистов.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

Накануне в Рубцовске при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина. Из-за неосторожного курения в квартире загорелись вещи и мебель.