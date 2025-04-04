В Алтайском крае за 3 апреля сгорело два автомобиля
Пожары потушили в Бийске и Заринске
04 апреля 2025, 09:45, ИА Амител
В Алтайском крае за 3 апреля потушили 27 пожаров, три из них – в жилом секторе. В двух случаях горели автомобили, сообщили в МЧС Алтайского края.
Так, ночью в Бийске на улице Привокзальной потушили Renault Duster. Автомобиль горел на площади 1 кв. м, у него поврежден моторный отсек.
Кроме того, в Заринске на улице Заринской воспламенился ЗИЛ-130. От огня пострадали кабина и моторный отсек.
"Пострадавших нет. В обоих случаях предварительными причинами пожаров стали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", – рассказали в ведомстве.
Накануне в МЧС заявили, что в крае ежедневно растет число возгораний прошлогодней травы. При этом скоро таких пожаров станет еще больше.
Комментарии 0