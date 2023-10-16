Мужчина погиб при опрокидывании иномарки в Алтайском крае
Водитель ехал в сторону Рубцовска, но по пути не справился с управлением и угодил в кювет
16 октября 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Рубцовск".
ДТП случилось на трассе К-03 в районе поселка Куйбышево.
По предварительным данным, 29-летний мужчина ехал на Toyota Estima в сторону Рубцовска, но по пути не справился с управлением и машину выбросило в кювет.
"От полученных травм водитель скончался на месте ДТП", – говорится в сообщении.
Накануне в результате подобной аварии в Завьяловском районе погибли два человека.
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Опрокидывание автомобилей участились!
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