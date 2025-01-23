Мужчина погиб при пожаре в Алтайском крае

Инцидент случился в селе Озеро-Петровское

23 января 2025, 09:31, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

65-летний мужчина погиб при пожаре в селе Озеро-Петровское Троицкого района, сообщили в МЧС Алтайского края.

Трагедия произошла 22 января в двухквартирном доме.

На момент прибытия пожарных жилище горело открытым огнем. Огонь потушили на площади 72 "квадрата". С ним боролись пять специалистов на двух единицах техники.

"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – подчеркнули в ведомстве.

Всего за 22 января в крае потушили восемь пожаров, в том числе семь – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одного возгорание.