Мужчина погиб при пожаре в Алтайском крае
Инцидент случился в селе Озеро-Петровское
23 января 2025, 09:31, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
65-летний мужчина погиб при пожаре в селе Озеро-Петровское Троицкого района, сообщили в МЧС Алтайского края.
Трагедия произошла 22 января в двухквартирном доме.
На момент прибытия пожарных жилище горело открытым огнем. Огонь потушили на площади 72 "квадрата". С ним боролись пять специалистов на двух единицах техники.
"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – подчеркнули в ведомстве.
Всего за 22 января в крае потушили восемь пожаров, в том числе семь – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одного возгорание.
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