В Алтайском крае мужчина получил ожоги рук при пожаре в частном доме

Сельчанина спасли соседи

10 апреля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в селе Нижнеозерное Усть-Пристанского района, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился вечером 9 апреля. На момент приезда пожарных горела крыша строения. Работали на месте шесть специалистов и три автоцистерны.

Огонь потушили на 25 кв. м. Повреждены стены и кровля.

"Хозяину дома, получившему ожоги рук, соседи помогли выбраться через окно до прибытия пожарной охраны", – рассказали в ведомстве.

Самая вероятная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования: на чердаке дома случилось короткое замыкание.

Всего за 9 апреля в крае потушили 18 пожаров, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано три возгорания.

С 7 апреля в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском районах Алтайского края начался пожароопасный сезон. На остальной территории он стартует с 11-го числа.