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Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Барнауле

Происшествие случилось на улице Эмилии Алексеевой

17 апреля 2025, 12:11, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Труп мужчины обнаружили на месте пожара на втором этаже пятиэтажки в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился на улице Эмилии Алексеевой. Прибывшие спасатели эвакуировали десять человек, еще 40 вышли на свежий воздух самостоятельно.

На месте работали 26 человек личного состава и семь автоцистерн. Пройденная огнем площадь составила около 20 "квадратов". 

"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. Причина случившегося выясняется", – указали в ведомстве.

Накануне сообщили, что в Алтайском крае будут судить мать троих детей, погибших при пожаре в селе Благовещенка.

Пожары Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:06:29 17-04-2025

Общага?

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Гость

15:03:48 17-04-2025

Гость (13:06:29 17-04-2025) Общага?... Общага. И что?

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