Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Барнауле
Происшествие случилось на улице Эмилии Алексеевой
17 апреля 2025, 12:11, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Труп мужчины обнаружили на месте пожара на втором этаже пятиэтажки в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился на улице Эмилии Алексеевой. Прибывшие спасатели эвакуировали десять человек, еще 40 вышли на свежий воздух самостоятельно.
На месте работали 26 человек личного состава и семь автоцистерн. Пройденная огнем площадь составила около 20 "квадратов".
"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. Причина случившегося выясняется", – указали в ведомстве.
Накануне сообщили, что в Алтайском крае будут судить мать троих детей, погибших при пожаре в селе Благовещенка.
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