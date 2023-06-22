Жесткая драка из-за собаки в фонтане произошла в Камне-на-Оби
По словам очевидцев, нетрезвая компания позволяла животному купаться и резко отреагировала на замечание
22 июня 2023, 07:48, ИА Амител
Кадр из видео / "Каменские новости"
У одного из общественных мест в Камне-на-Оби произошла серьезная драка. Об этом сообщают "Каменские новости".
По словам очевидцев, нетрезвая компания выгуливала большую собаку, которой люди позволяли купаться в фонтане. Один из прохожих сделал замечание по этому поводу. Начался конфликт, который перерос в драку.
После потасовки, несмотря на серьезные побои, избитый самостоятельно ушел. Компания отдыхающих продолжила сидеть у фонтана.
Подавал ли кто-то заявление в полицию – неизвестно.
07:58:31 22-06-2023
Собаку усыпить, хозяев штрафануть и на отработку по облагораживанию города.
08:17:51 22-06-2023
Гость (07:58:31 22-06-2023) Собаку усыпить, хозяев штрафануть и на отработку по облагора... Там не собаку,там хозяев усыплять надо.
08:18:59 22-06-2023
Лабрадор добрейшая животинка, людям жизни спасает, вкалывает на износ. Что теперь он не заслужил охладиться чутка... Не на тех кидаетесь изверги.
08:44:17 22-06-2023
Гость (08:18:59 22-06-2023) Лабрадор добрейшая животинка, людям жизни спасает, вкалывает... Вы про конкретно этого лабрадора что-то знаете, или считаете, что если какие-то лабрадоры вкалывают на износ, то должны быть и те, кто за них отдыхает в фонтане? Вроде сегодня не 2 августа...
08:53:31 22-06-2023
Гость (08:44:17 22-06-2023) Вы про конкретно этого лабрадора что-то знаете, или считаете... У нас во дворе живет неадеквтный лабродор Борис, которого ТУПАЯ хозяйка выгуливает без поводка и намордника. Он кидается на всех собак, а еще гадит где захочет, а хозяйка ходит и улыбается на замечания людей чихать она хотела.
08:57:55 22-06-2023
горожанка (08:53:31 22-06-2023) У нас во дворе живет неадеквтный лабродор Борис, которого ТУ... Так проблема-то не в собаке, а тупой хозяйке.
09:02:31 22-06-2023
Гость (08:57:55 22-06-2023) Так проблема-то не в собаке, а тупой хозяйке.... У тупой хозяйки не может быть умной собаки.
08:23:35 22-06-2023
Не хотите мирно жить, всех на СВО! И собаку.
09:14:02 22-06-2023
Гость (08:23:35 22-06-2023) Не хотите мирно жить, всех на СВО! И собаку.... Оттуда пишешь?
09:29:21 22-06-2023
Гость (09:14:02 22-06-2023) Оттуда пишешь?... От туда
08:46:56 22-06-2023
Откройте "Каменские известия", там есть видео... У Человека как минимум сотрясение мозга, он идти не может, падает, и даже если он и не обратится за помощью в медучреждение, неужель правоохранительные снова промолчат? Тварей этих сажать на реальные сроки, или на фронт в штрафбат (без денежного содержания), на весь срок!!!
11:59:25 22-06-2023
Гость (08:46:56 22-06-2023) Откройте "Каменские известия", там есть видео... У Человека ... Это вообще жесть. Надеюсь, автор видео передаст его в полицию.
08:50:27 22-06-2023
Гость (07:58:31 22-06-2023) Собаку усыпить, хозяев штрафануть и на отработку по облагора... Хозяев усыпить, собаку усыновить....
08:56:52 22-06-2023
Люди сами хуже собак. Усыплять за что? За то, что хозяин разрешил? Когда уже своей злобой захлебнутся советчики. А хозяина, наказать. Согласен.
09:01:39 22-06-2023
Гость (08:56:52 22-06-2023) Люди сами хуже собак. Усыплять за что? За то, что хозяин раз... У неадекватного хозяина не может быть адекватной собаки. Потому поддержу комментатора №1.
09:07:13 22-06-2023
да. у тупого все тупое
09:10:50 22-06-2023
Прохожий сам бухой что-ли, если он за идею полез в толпу неадекватов?
09:16:13 22-06-2023
Да тоже не пойму как на толпу пусть и пьяных быковать, такие и прирезать запросто могут.
09:39:51 22-06-2023
Если хозяин откровенная свинья, то собака не при чем. Пока государство не наведёт в этом повсеместно бардак, будут свиньи с плохим образованием и воспитанием, а собаки, кошки, попугаи не при чем.
09:40:37 22-06-2023
Ублюдки....
12:56:47 22-06-2023
Да тоже не пойму как на толпу пусть и пьяных быковать,---- тоже даже не могу представить, чего такого он им наговорил, что так отхватил. Ну вряд ли это было просто замечание.
13:09:04 22-06-2023
Что за жалоба, жалко воды что-ли,в фантане купались,а не срали. У нас у администрации в фантане дети купаются хоть и нельзя, чтобы не было травм, полный фантан детей и не чего страшного
13:18:20 22-06-2023
Таких жестоких скотов надо наказать, Прокуратура должна возбудиться! Кто-нибудь напишите заяву по видео.
13:26:55 22-06-2023
Этих скотов ,вместе пьяной шалавой на СВО ,хоть какую-то пользу принесут,или они уже оттуда прибыли,а собака ни причем.
15:22:55 22-06-2023
У нас у администрации в фантане дети купаются ------ интересно, кто нибудь пробовал "замечание" сделать, или это другое?))
15:27:10 22-06-2023
А хозяина, наказать. Согласен.----- но только вместе с родителями детей, которые у них на глазах в фонтанах купаются, что запрещено. И тогда это будет справедливо. Кстати, собаки хотя бы молча купаются, не орут так на всю округу.
15:41:19 22-06-2023
Гость (15:27:10 22-06-2023) А хозяина, наказать. Согласен.----- но только вместе с родит... Опять детей с собаками попутала?
15:17:24 18-07-2023
Сколько неадекватов набежало. Чем вам собака в фонтане помешала? Меня вот бабки раздражают, которые летающих крыс (голубей) кормят, а те весь асфальт засрали. Я же не делаю бабкам замечание. Курящие в подъезде и на остановках раздражают, пьяные на улице раздражают. Если бы я всем выражал свое недовольство, был бы в могиле или в тюрьме. Правильно замечальщику наваляли.