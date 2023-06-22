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Жесткая драка из-за собаки в фонтане произошла в Камне-на-Оби

По словам очевидцев, нетрезвая компания позволяла животному купаться и резко отреагировала на замечание

22 июня 2023, 07:48, ИА Амител

Кадр из видео / "Каменские новости"
Кадр из видео / "Каменские новости"

У одного из общественных мест в Камне-на-Оби произошла серьезная драка. Об этом сообщают "Каменские новости".

По словам очевидцев, нетрезвая компания выгуливала большую собаку, которой люди позволяли купаться в фонтане. Один из прохожих сделал замечание по этому поводу. Начался конфликт, который перерос в драку.

После потасовки, несмотря на серьезные побои, избитый самостоятельно ушел. Компания отдыхающих продолжила сидеть у фонтана. 

Подавал ли кто-то заявление в полицию – неизвестно.

Камень-на-Оби Происшествия

Комментарии 28

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Гость

07:58:31 22-06-2023

Собаку усыпить, хозяев штрафануть и на отработку по облагораживанию города.

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Гость

08:17:51 22-06-2023

Гость (07:58:31 22-06-2023) Собаку усыпить, хозяев штрафануть и на отработку по облагора... Там не собаку,там хозяев усыплять надо.

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Гость

08:18:59 22-06-2023

Лабрадор добрейшая животинка, людям жизни спасает, вкалывает на износ. Что теперь он не заслужил охладиться чутка... Не на тех кидаетесь изверги.

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Гость

08:44:17 22-06-2023

Гость (08:18:59 22-06-2023) Лабрадор добрейшая животинка, людям жизни спасает, вкалывает... Вы про конкретно этого лабрадора что-то знаете, или считаете, что если какие-то лабрадоры вкалывают на износ, то должны быть и те, кто за них отдыхает в фонтане? Вроде сегодня не 2 августа...

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горожанка

08:53:31 22-06-2023

Гость (08:44:17 22-06-2023) Вы про конкретно этого лабрадора что-то знаете, или считаете... У нас во дворе живет неадеквтный лабродор Борис, которого ТУПАЯ хозяйка выгуливает без поводка и намордника. Он кидается на всех собак, а еще гадит где захочет, а хозяйка ходит и улыбается на замечания людей чихать она хотела.

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Гость

08:57:55 22-06-2023

горожанка (08:53:31 22-06-2023) У нас во дворе живет неадеквтный лабродор Борис, которого ТУ... Так проблема-то не в собаке, а тупой хозяйке.

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Гость

09:02:31 22-06-2023

Гость (08:57:55 22-06-2023) Так проблема-то не в собаке, а тупой хозяйке.... У тупой хозяйки не может быть умной собаки.

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Гость

08:23:35 22-06-2023

Не хотите мирно жить, всех на СВО! И собаку.

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Гость

09:14:02 22-06-2023

Гость (08:23:35 22-06-2023) Не хотите мирно жить, всех на СВО! И собаку.... Оттуда пишешь?

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Гость

09:29:21 22-06-2023

Гость (09:14:02 22-06-2023) Оттуда пишешь?... От туда

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Гость

08:46:56 22-06-2023

Откройте "Каменские известия", там есть видео... У Человека как минимум сотрясение мозга, он идти не может, падает, и даже если он и не обратится за помощью в медучреждение, неужель правоохранительные снова промолчат? Тварей этих сажать на реальные сроки, или на фронт в штрафбат (без денежного содержания), на весь срок!!!

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Гость

11:59:25 22-06-2023

Гость (08:46:56 22-06-2023) Откройте "Каменские известия", там есть видео... У Человека ... Это вообще жесть. Надеюсь, автор видео передаст его в полицию.

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Алилуя

08:50:27 22-06-2023

Гость (07:58:31 22-06-2023) Собаку усыпить, хозяев штрафануть и на отработку по облагора... Хозяев усыпить, собаку усыновить....

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Гость

08:56:52 22-06-2023

Люди сами хуже собак. Усыплять за что? За то, что хозяин разрешил? Когда уже своей злобой захлебнутся советчики. А хозяина, наказать. Согласен.

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Гость

09:01:39 22-06-2023

Гость (08:56:52 22-06-2023) Люди сами хуже собак. Усыплять за что? За то, что хозяин раз... У неадекватного хозяина не может быть адекватной собаки. Потому поддержу комментатора №1.

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Гость

09:07:13 22-06-2023

да. у тупого все тупое

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Гость

09:10:50 22-06-2023

Прохожий сам бухой что-ли, если он за идею полез в толпу неадекватов?

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Гость

09:16:13 22-06-2023

Да тоже не пойму как на толпу пусть и пьяных быковать, такие и прирезать запросто могут.

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Гость

09:39:51 22-06-2023

Если хозяин откровенная свинья, то собака не при чем. Пока государство не наведёт в этом повсеместно бардак, будут свиньи с плохим образованием и воспитанием, а собаки, кошки, попугаи не при чем.

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Гость

09:40:37 22-06-2023

Ублюдки....

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Гость

12:56:47 22-06-2023

Да тоже не пойму как на толпу пусть и пьяных быковать,---- тоже даже не могу представить, чего такого он им наговорил, что так отхватил. Ну вряд ли это было просто замечание.

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Гость

13:09:04 22-06-2023

Что за жалоба, жалко воды что-ли,в фантане купались,а не срали. У нас у администрации в фантане дети купаются хоть и нельзя, чтобы не было травм, полный фантан детей и не чего страшного

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Гость

13:18:20 22-06-2023

Таких жестоких скотов надо наказать, Прокуратура должна возбудиться! Кто-нибудь напишите заяву по видео.

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гость

13:26:55 22-06-2023

Этих скотов ,вместе пьяной шалавой на СВО ,хоть какую-то пользу принесут,или они уже оттуда прибыли,а собака ни причем.

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Гость

15:22:55 22-06-2023

У нас у администрации в фантане дети купаются ------ интересно, кто нибудь пробовал "замечание" сделать, или это другое?))

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Гость

15:27:10 22-06-2023

А хозяина, наказать. Согласен.----- но только вместе с родителями детей, которые у них на глазах в фонтанах купаются, что запрещено. И тогда это будет справедливо. Кстати, собаки хотя бы молча купаются, не орут так на всю округу.

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Гость

15:41:19 22-06-2023

Гость (15:27:10 22-06-2023) А хозяина, наказать. Согласен.----- но только вместе с родит... Опять детей с собаками попутала?

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Гость

15:17:24 18-07-2023

Сколько неадекватов набежало. Чем вам собака в фонтане помешала? Меня вот бабки раздражают, которые летающих крыс (голубей) кормят, а те весь асфальт засрали. Я же не делаю бабкам замечание. Курящие в подъезде и на остановках раздражают, пьяные на улице раздражают. Если бы я всем выражал свое недовольство, был бы в могиле или в тюрьме. Правильно замечальщику наваляли.

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