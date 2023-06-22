Жесткая драка из-за собаки в фонтане произошла в Камне-на-Оби

По словам очевидцев, нетрезвая компания позволяла животному купаться и резко отреагировала на замечание

22 июня 2023, 07:48, ИА Амител

Кадр из видео / "Каменские новости"

У одного из общественных мест в Камне-на-Оби произошла серьезная драка. Об этом сообщают "Каменские новости".

По словам очевидцев, нетрезвая компания выгуливала большую собаку, которой люди позволяли купаться в фонтане. Один из прохожих сделал замечание по этому поводу. Начался конфликт, который перерос в драку.

После потасовки, несмотря на серьезные побои, избитый самостоятельно ушел. Компания отдыхающих продолжила сидеть у фонтана.

Подавал ли кто-то заявление в полицию – неизвестно.