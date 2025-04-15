Житель Камня-на-Оби пострадал при пожаре

В частном доме горели диван и личные вещи

15 апреля 2025, 20:10, ИА Амител

Пожар в Камне-на-Оби / Фото: МЧС Алтайского края

В Камне-на-Оби в Пионерском переулке произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в алтайском МЧС.

На месте работали восемь пожарных на двух единицах техники. Огонь ликвидировали на площади порядка 10 "квадратов" – горели личные вещи и диван.

В результате пожара травмировался 43-летний мужчина.

"Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали спасатели.

Алтайские спасатели напомнили, что электрооборудованию следует уделять особое внимание: следить за исправным состоянием проводки и не допускать перегрузки сети, а ремонт доверять только специалистам.

Ранее по той же причине в Новоалтайске произошел пожар в павильоне с фруктами и овощами.