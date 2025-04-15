Житель Камня-на-Оби пострадал при пожаре
В частном доме горели диван и личные вещи
15 апреля 2025, 20:10, ИА Амител
В Камне-на-Оби в Пионерском переулке произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в алтайском МЧС.
На месте работали восемь пожарных на двух единицах техники. Огонь ликвидировали на площади порядка 10 "квадратов" – горели личные вещи и диван.
В результате пожара травмировался 43-летний мужчина.
"Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали спасатели.
Алтайские спасатели напомнили, что электрооборудованию следует уделять особое внимание: следить за исправным состоянием проводки и не допускать перегрузки сети, а ремонт доверять только специалистам.
Ранее по той же причине в Новоалтайске произошел пожар в павильоне с фруктами и овощами.
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