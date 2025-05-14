Мужчина получил ушибы при опрокидывании УАЗа на Алтае

Водителя привлекли к административной ответственности

14 мая 2025, 12:43, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель пострадал при опрокидывании УАЗа в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 13 мая около 13:00 в районе дома № 10 по улице Солнечной.

"54-летний водитель при остановке не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего произошло его движение с последующим опрокидыванием. Водитель был трезвый", – рассказали в ведомстве.

В результате произошедшего мужчина получил ушибы, не госпитализирован.

Полицейские в его отношении вынесли постановление по статье КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств".

14 мая в Бийске при столкновении автобуса и легковушки пострадало шесть человек. Прокуратура проводит проверку.