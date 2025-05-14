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На Алтае женщина погибла в ДТП, доверив юной дочери управление автомобилем

Машина съехала в кювет и врезалась в дерево

14 мая 2025, 10:10, ИА Амител

ДТП в Хабарском районе / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Хабарском районе во вторник вечером, 13 мая, в результате ДТП погибла женщина 1985 года рождения. За рулем машины находилась ее несовершеннолетняя дочь, которая не получала права на управление автомобилем.

"Девушка 2008 года рождения, которой мама доверила управление автомобилем Toyota Premio, не выбрала безопасную скорость, не учла дополнительную сложность, связанную со щебеночным покрытием дорожной части. В результате допустила съезд в кювет с наездом на дерево", – рассказали в ведомстве.

Женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Девушку госпитализировали в Хабарскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

Проведение проверки по факту ДТП находится на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.

Ранее в Шелаболихинском районе три молодых человека погибли в жестком ДТП с грузовиком.

ДТП Алтайский край

Комментарии 21

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Гость

10:18:38 14-05-2025

Как говорят суеверные люди - полетела душа мамы в Рай.

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4545

10:32:16 14-05-2025

Девку - на нары. Непредумышленное убийство как минимум.
Отсидит лет десять - подумает над своим поведением.

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Musik

10:46:50 14-05-2025

4545 (10:32:16 14-05-2025) Девку - на нары. Непредумышленное убийство как минимум.О... жесский вы. я в 7 лет на тракторе по селу за квасом ездил.

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Миша

11:05:13 14-05-2025

Musik (10:46:50 14-05-2025) жесский вы. я в 7 лет на тракторе по селу за квасом ездил.... Угу! За квасом он ездил! За пивом для бати! Или за беленькой для деда.

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Гость

11:05:53 14-05-2025

4545 (10:32:16 14-05-2025) Девку - на нары. Непредумышленное убийство как минимум.О... Девке, как вы выразились, теперь с этим всю жизнь жить. Это похлеще нар будет.

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---

11:37:20 14-05-2025

Гость (11:05:53 14-05-2025) Девке, как вы выразились, теперь с этим всю жизнь жить. Это ... Любой убийца спокойно живёт с осознанием того, что он кого-то убил. Ест, спит, пьёт.
Так что на нары однозначно. Мамка значит её родила - а она такая мамку в могилу свела.
Вот именно за такие действия в УК и есть статья и есть наказание.

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Гость

12:04:41 14-05-2025

--- (11:37:20 14-05-2025) Любой убийца спокойно живёт с осознанием того, что он кого-т... Не людоедствуйте. Не было умысла, не было опыта вождения, не было осознания, что можно убиться вот так на пустой дороге.

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Гость

11:47:54 14-05-2025

ребенка жалко - травма на всю жизнь
а мать за свою тупость -уже рассчиталась

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ППШариков

11:51:49 14-05-2025

Формально конечно несовершеннолетняя, но уже не ребенок...

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Гость

12:33:28 14-05-2025

ППШариков (11:51:49 14-05-2025) Формально конечно несовершеннолетняя, но уже не ребенок... ... Зачем мать доверила руль не имеющей навыков вождения дочери НОЧЬЮ (см. фото), да ещё и по щебенке? Девчонка не виновата. Матери 40 лет, должна бы понимать, что по такой дороге днем ездить опасно.

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ППШариков

14:26:07 14-05-2025

Гость (12:33:28 14-05-2025) Зачем мать доверила руль не имеющей навыков вождения дочери ... Ну во первых вечером, а не ночью, во вторых щебеночная дорога скорее всего с малым трафиком движения и где как не на такой дороге обучаться вождению, а что касается самой аварии, то в новости все сказано...не справилась с управлением.

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Гость

17:55:32 14-05-2025

ППШариков (14:26:07 14-05-2025) Ну во первых вечером, а не ночью, во вторых щебеночная дорог... посмотрите фото, хорошо видно, что кругом темно, место аварии осветили фарами или фонарями со стороны.

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Гость

18:23:19 14-05-2025

Гость (17:55:32 14-05-2025) посмотрите фото, хорошо видно, что кругом темно, место авари... Гаишники ехали сразу за погибшей. ПОтому фото сделали мгновенно. Головой подумай, болезная, через сколько времени они прибыли к месту аварии. Фот официальные с эмблемой гат.

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Гость

12:03:24 15-05-2025

ППШариков (14:26:07 14-05-2025) где как... В лесу надо учиться рулить сразу среди деревьев, потом уже на ровном асфальте к скорости привыкать, а щебень уже с опытом осваивать.
В идеале уроки вождения с инструктором, совсем хорошо на скользкой дороге

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гость

23:27:09 17-05-2025

ППШариков (14:26:07 14-05-2025) Ну во первых вечером, а не ночью, во вторых щебеночная дорог... Нормальный?? Хотя зачем я это спрашиваю. Если все желающие начнут обучать своих отпрысков?? Нууу не ночью, а вечером, да и на дорогах с небольшим трафиком чЁтакова тА??

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Гость

12:34:14 14-05-2025

Ну а кто этого ребёнка за руль-то посадил? Мать и посадила, и кто виноват спрашивается.?

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Гость

12:57:11 14-05-2025

Мать формально виновата, она же и погибла. Жаль их, конечно.

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Гость

12:57:22 14-05-2025

я помнится на жигуле 06 первый раз в поле за руль сел. И то отец чуть через голову не улетел когда я резковато тронулся с места. Мудрено это сначала сцепление выжми тормоз нажимая и газ потом тормоз отжимай -от ***

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гость

18:16:08 14-05-2025

Гость (12:57:22 14-05-2025) я помнится на жигуле 06 первый раз в поле за руль сел. И то ... Это вы что там исполняли выжимая сцепление нажимали тормоз и газ???? Тормоз и газ выжимаются одной ногой (Правой) именно для того чтобы не жать их одновременно.

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Паша Сексик

17:02:46 14-05-2025

Не умеешь ездить нечего гонять.

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Гость

13:50:09 21-05-2025

Это всем пример. Будете нарушать и с Вами такое случится

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