На Алтае женщина погибла в ДТП, доверив юной дочери управление автомобилем

Машина съехала в кювет и врезалась в дерево

14 мая 2025, 10:10, ИА Амител

ДТП в Хабарском районе / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Хабарском районе во вторник вечером, 13 мая, в результате ДТП погибла женщина 1985 года рождения. За рулем машины находилась ее несовершеннолетняя дочь, которая не получала права на управление автомобилем.

"Девушка 2008 года рождения, которой мама доверила управление автомобилем Toyota Premio, не выбрала безопасную скорость, не учла дополнительную сложность, связанную со щебеночным покрытием дорожной части. В результате допустила съезд в кювет с наездом на дерево", – рассказали в ведомстве.

Женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Девушку госпитализировали в Хабарскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

Проведение проверки по факту ДТП находится на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.

Ранее в Шелаболихинском районе три молодых человека погибли в жестком ДТП с грузовиком.