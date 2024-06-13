"Много разводов". Почему женщины не хотят рожать и как "Дар" помогает стать мамой

Одна из причин падения рождаемости – не сформированная материнская доминанта, считает главный врач перинатального центра "Дар"

13 июня 2024, 13:15, ИА Амител

В Алтайском крае – дефицит женщин, которые могут родить ребенка. При этом некоторые из них не хотят становиться мамами. Одна из причин – не сформированная материнская доминанта. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. Накануне Дня медика, который отмечается в третье воскресенье июня, поговорили о том, почему в Алтайском крае падает рождаемость, как изменился подход к родам и на что теперь имеют право роженицы. Например, многие приводят в родзал не только мужа, но и подруг. Заодно специалист рассказала, мешают ли такие совместные роды врачам. Поговорили и о том, как в "Даре" выхаживают детей весом менее 500 г, кого называют старородящими (спойлер: никого, утверждает Ирина Молчанова) и нужно ли "договариваться" будущей маме с врачом о качественной помощи.

Кто в "Переговорке"



Молчанова Ирина Владимировна – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой клинический перинатальный центр".

В 1989 году с отличием окончила Алтайский государственный медицинский институт.

С 1989-го по 1990-й прошла одногодичную интернатуру на базе родильного дома № 5 г. Барнаула и в течение двух лет там же работала врачом – акушером-гинекологом.

С 1992 по 2001 год трудилась врачом в Краевой клинической больнице в акушерском, гинекологическом отделении и отделении хирургической инфекции.

С 2001-го по 2007-й – заведующая гинекологическим отделением Краевой клинической больницы.

В 2007-м назначена главным специалистом – акушером-гинекологом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

С июня 2016 года – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой клинический перинатальный центр", главный внештатный специалист, врач – акушер-гинеколог Алтайского края.

01:40 "Женщин фертильного возраста становится меньше". Почему с каждым годом в Алтайском крае падает рождаемость и при чем тут урбанизация.

03:25 Не сформирована материнская доминанта и слишком много разводов – о том, почему современные женщины (которых и так мало) отказываются рожать.

06:00 "Больше чем город Алейск". Сколько детей родилось в "Даре" за семь лет его работы? 406 детей родились весом меньше килограмма. А 14 детей – меньше 500 граммов.

07:13 Воздух, оборудование, специалисты. Благодаря чему в "Даре" удается выхаживать детей с экстремально низким весом?

11:57 "Мужчины больше не падают в обморок". Как изменились сегодня подходы к рождению ребенка. И мешают ли совместные роды врачам.

17:40 "Возрастают разные риски". О том, почему нужно тщательно выбирать специалиста по ведению беременности и родов.

19:05 Можно ли привести в "Дар" на роды доулу? (Человек, осуществляющий уход за роженицей, оказывающий поддержку в процессе родов, но не всегда медик.)

19:17 Насколько позже сегодня рожают женщины и кого называли старородящими.

22:50 Сколько лет было самой взрослой маме, которая родила ребенка в центре "Дар"?

23:00 О том, какую еще помощь получают женщины в "Даре"?

25:05 "Главное, чтобы пациентка была уверена". Нужно ли женщине заранее договариваться с врачом и платить ему, чтобы получить более качественную помощь?

22:52 Что такое "лучшая акушерка"?

27:28 "Может быть, такого количества медиков и не надо". Как решают вопросы дефицита кадров в "Даре" и при чем тут искусственный интеллект?