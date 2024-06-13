"Много разводов". Почему женщины не хотят рожать и как "Дар" помогает стать мамой
Одна из причин падения рождаемости – не сформированная материнская доминанта, считает главный врач перинатального центра "Дар"
13 июня 2024, 13:15, ИА Амител
В Алтайском крае – дефицит женщин, которые могут родить ребенка. При этом некоторые из них не хотят становиться мамами. Одна из причин – не сформированная материнская доминанта. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. Накануне Дня медика, который отмечается в третье воскресенье июня, поговорили о том, почему в Алтайском крае падает рождаемость, как изменился подход к родам и на что теперь имеют право роженицы. Например, многие приводят в родзал не только мужа, но и подруг. Заодно специалист рассказала, мешают ли такие совместные роды врачам. Поговорили и о том, как в "Даре" выхаживают детей весом менее 500 г, кого называют старородящими (спойлер: никого, утверждает Ирина Молчанова) и нужно ли "договариваться" будущей маме с врачом о качественной помощи.
Кто в "Переговорке"
Молчанова Ирина Владимировна – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой клинический перинатальный центр".
В 1989 году с отличием окончила Алтайский государственный медицинский институт.
С 1989-го по 1990-й прошла одногодичную интернатуру на базе родильного дома № 5 г. Барнаула и в течение двух лет там же работала врачом – акушером-гинекологом.
С 1992 по 2001 год трудилась врачом в Краевой клинической больнице в акушерском, гинекологическом отделении и отделении хирургической инфекции.
С 2001-го по 2007-й – заведующая гинекологическим отделением Краевой клинической больницы.
В 2007-м назначена главным специалистом – акушером-гинекологом Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.
С июня 2016 года – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой клинический перинатальный центр", главный внештатный специалист, врач – акушер-гинеколог Алтайского края.
01:40 "Женщин фертильного возраста становится меньше". Почему с каждым годом в Алтайском крае падает рождаемость и при чем тут урбанизация.
03:25 Не сформирована материнская доминанта и слишком много разводов – о том, почему современные женщины (которых и так мало) отказываются рожать.
06:00 "Больше чем город Алейск". Сколько детей родилось в "Даре" за семь лет его работы? 406 детей родились весом меньше килограмма. А 14 детей – меньше 500 граммов.
07:13 Воздух, оборудование, специалисты. Благодаря чему в "Даре" удается выхаживать детей с экстремально низким весом?
11:57 "Мужчины больше не падают в обморок". Как изменились сегодня подходы к рождению ребенка. И мешают ли совместные роды врачам.
17:40 "Возрастают разные риски". О том, почему нужно тщательно выбирать специалиста по ведению беременности и родов.
19:05 Можно ли привести в "Дар" на роды доулу? (Человек, осуществляющий уход за роженицей, оказывающий поддержку в процессе родов, но не всегда медик.)
19:17 Насколько позже сегодня рожают женщины и кого называли старородящими.
22:50 Сколько лет было самой взрослой маме, которая родила ребенка в центре "Дар"?
23:00 О том, какую еще помощь получают женщины в "Даре"?
25:05 "Главное, чтобы пациентка была уверена". Нужно ли женщине заранее договариваться с врачом и платить ему, чтобы получить более качественную помощь?
22:52 Что такое "лучшая акушерка"?
27:28 "Может быть, такого количества медиков и не надо". Как решают вопросы дефицита кадров в "Даре" и при чем тут искусственный интеллект?
14:31:01 13-06-2024
Ценности в обществе поменялись и деградировали. Поэтому и не рожают, поэтому и разводятся (80% на развод подают женщины). Если она свободная значит уже с одним ребенком и ей нужны только эмоции. А семейный быт в тягость.
14:37:16 13-06-2024
Молчанова это что-то
14:40:19 13-06-2024
стимула нету рожать. Зачем лишние хлопоты? а через интеренет который у каждого в телефоне им с запада как раз еще и наглядно мозги промывают
Так что не рожают и вообще не будут в будущем
пока политики нормально не будет
не рожаешь и здорова - пожалуйте на лесоповал. Только тогда будут рожать и много
16:22:35 13-06-2024
Гость (14:40:19 13-06-2024) стимула нету рожать. Зачем лишние хлопоты? а через интеренет...не рожаешь и здорова - пожалуйте на лесоповал. Только тогда будут рожать и много
C головой все нормально? Такие как ты вообще размножаться не должны.
16:32:21 13-06-2024
Гость (14:40:19 13-06-2024) стимула нету рожать. Зачем лишние хлопоты? а через интеренет... Что-то не нравится, любезный? Добро пожаловать, на лесоповал.
16:34:55 13-06-2024
Гость (14:40:19 13-06-2024) стимула нету рожать. Зачем лишние хлопоты? а через интеренет...
О, талибы подтянулись
18:09:16 13-06-2024
Такие как дар вообще существовать не должны -они издеваются над людьми,по их вине чуть не погиб мой ребёнок !
16:52:50 13-06-2024
"не сформированная материнская доминанта"
Или женщины хотят рожать в условиях когда они обеспечены жильём и финансово независимы столько детей, сколько они сами хотят, вместо того, чтобы быть инкубаторами человеческих ресурсов для государства.
17:51:55 13-06-2024
Отменяйте алименты, тогда будем новых людей заделывать. Отцы не защищены от произвола.
20:17:49 13-06-2024
Да уж. От этого Дара вреда больше чем пользы.
15:18:56 19-06-2024
Гость (20:17:49 13-06-2024) Да уж. От этого Дара вреда больше чем пользы....
Да рожайте дома. В бороне рожайте, как раньше. И держите своих детей дома до совершеннолетия. А то не дай бог на дитачку кто-то косо посмотрит и е нее будет психологическая травма!