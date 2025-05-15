Музыка богов и души. Как древнейший музыкальный инструмент и сегодня переворачивает души

В Барнауле выступил музыкант, играющий на удивительном инструменте, ставшем популярным во всем мире после фильма "Гладиатор"

15 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Один из самых древних музыкальных инструментов мира – дудук – звучал совсем недавно в стенах филармонии Алтайского края. А играл на нем известный музыкант Аргишти – один из немногих, кто сегодня владеет этим искусством. В юности он услышал саундтрек к фильму "Гладиатор", где звучал дудук, влюбился в него и выучился игре на нем. А сейчас собирает полные залы в России и за рубежом. Съемочной группе "Переговорки" на amic.ru удалось поговорить с Аргишти перед концертом и узнать, что особенного таит в себе эта небольшая деревянная дудочка. А еще – почему артист просит зрителей не аплодировать на его концертах, зачем объединяет дудук и другие музыкальные инструменты и кем бы был Омар Хайям в наше время.

Кто в "Переговорке"



Аргишти – известный музыкант.

Родился и вырос в Санкт-Петербурге. В 16 лет, услышав впервые дудук в фильме "Гладиатор", влюбился в этот инструмент.

Получив академическое музыкальное образование в Петербурге, Аргишти уехал в Армению, чтобы учиться в Ереванской консерватории, у одного из лучших дудукистов современности Геворга Дабагяна.

В 2008 году по наставлению учителя начал сольную карьеру.

В репертуаре артиста и его коллектива более сотни композиций, что позволяет создавать самые разные концертные программы. Музыкант успешно выступает в дуэте с органом (в его арсенале концертные программы с ведущими органистами России).

01:52 Как звучит дудук.

02:38 Почему Аргишти просит зрителей не аплодировать.

04:31 Музыка богов и души. Как настраивается на свой инструмент артист.

07:16 "О, это классная история". Как пришла идея объединить дудук и орган.

10:13 Правда ли, что Аргишти влюбился в дудук после фильма "Гладиатор"?

10:58 "У меня их штук 15". Сколько музыканту надо инструментов и какие из них самые любимые.

13:58 "Это не про грусть. Это очищение". Что остается в душе после звучания дудука.

14:21 Аргишти играет на дудуке.

17:12 О том, в каких случаях дудуку "не хватает эротизма".

17:48 "Одна половина сердца русская". О том, какую музыку предпочитает играть Аргишти.

18:46 "Забываю закрывать колпачок зубной пасты". О талантах Аргишти и человеческих несовершенствах.

19:35 Что за "ловеласки", которые сочинял Аргишти?

21:08 "Откроет время, что нынче скрыто". О необычном хобби музыканта.

23:10 Еще немного волшебной музыки.