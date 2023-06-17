МВД начало принимать заявления россиян о прекращении гражданства Украины
Запрос можно направить как в письменном, так и электронном виде
17 июня 2023, 18:10, ИА Амител
В МВД РФ с 17 июня начали принимать заявления россиян о прекращении гражданства Украины, пишет ТАСС.
Направить запрос о нежелании иметь гражданство Украины можно в главное управление по вопросам миграции МВД РФ либо сделать это через "Госуслуги".
Со дня подачи заявления необходимо будет воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения этого требования заявление будет считаться недействительным, а сам заявитель – имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно будет только через 10 лет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет особенности проживания жителей новых регионов, не получивших гражданство РФ.
20:11:19 17-06-2023
Валя матвиенко успела подать ??? Трезор с порывай ???