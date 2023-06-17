МВД начало принимать заявления россиян о прекращении гражданства Украины

Запрос можно направить как в письменном, так и электронном виде

17 июня 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

В МВД РФ с 17 июня начали принимать заявления россиян о прекращении гражданства Украины, пишет ТАСС.

Направить запрос о нежелании иметь гражданство Украины можно в главное управление по вопросам миграции МВД РФ либо сделать это через "Госуслуги".

Со дня подачи заявления необходимо будет воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения этого требования заявление будет считаться недействительным, а сам заявитель – имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно будет только через 10 лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет особенности проживания жителей новых регионов, не получивших гражданство РФ.