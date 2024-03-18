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"Мы показали всем": Романенко прокомментировал результаты выборов президента

Председатель АКЗС указал, что безоговорочная поддержка президента стала событием, которое открывает новую веху в истории

18 марта 2024, 12:00, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: akzs.ru
Александр Романенко / Фото: akzs.ru

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко назвал "правильными" результаты выборов президента России, сообщается на сайте Заксобрания.

"Выбор сделан. И я уверен – этот выбор правильный. Безоговорочная поддержка президента стала событием, которое открывает новую веху в истории. В современности, где Россия – страна, которой гордятся ее граждане. Мы показали всем, кто извне внимательно смотрит за событиями в нашей стране, что мы один народ, у нас одни цели и одно будущее. А главное, сегодня мы сами смогли увидеть, что рядом с нами – единомышленники, люди, с которыми мы бок о бок будем идти вперед, будем бороться за свое благополучие, за благополучие детей и внуков. Благодаря уверенности в своей правде и в своих силах", – отметил Романенко.

Напомним, по результатам обработки 90,15% голосов Владимир Путин набрал 87,21%, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,28%, представитель "Новых людей" Владислав Даванков – 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,16%. Явка по состоянию на 20:37 17 марта составила 74,22%.

Александр Романенко / Фото: АКЗС

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Комментарии 5

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Грыша

12:21:55 18-03-2024

Мысленно с президентом!!!

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Гость

12:38:48 18-03-2024

заголовок хороший

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бгг

13:21:54 18-03-2024

Гость (12:38:48 18-03-2024) заголовок хороший... не понятно, что именно показали? или просто примазались к чужой славе...

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Гость

13:20:55 18-03-2024

Назовите участок в Барнауле , где Харитонов набрал более 80% голосов.

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Гость

14:53:12 18-03-2024

Гость (13:20:55 18-03-2024) Назовите участок в Барнауле , где Харитонов набрал более 80%... и не только в Барнауле

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