Действующий глава государства заручился рекордной за всю историю выборов поддержкой

18 марта 2024, 08:25, Анастасия Чебакова

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Самое крупное политическое событие этого года – выборы президента России – завершены. Новым лидером ожидаемо стал действующий глава государства Владимир Путин, который, как и предрекали эксперты, заручился рекордной поддержкой за всю историю выборов президента, набрав, по предварительным подсчетам, более 87% голосов. Оппозиция же оказалась далеко за бортом конкуренции. Ближайшим соперником президента с огромным отрывом стал коммунист Николай Харитонов, набравший после обработки 90% бюллетеней 4,2%. О причинах исторической победы Путина и провале оппозиции amic.ru поговорил с экспертами.

Как прошли выборы президента России?

По результатам обработки 98% протоколов, Владимир Путин набрал 87,34%, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,3%, представитель "Новых людей" Владислав Даванков – 3,8%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,17%. Явка по состоянию на 20:37 17 марта составила 74,22%. Голосовали за победу

По мнению сибирского политтехнолога Татьяны Косачевой, оглушительная победа действующего президента вызвана несколькими факторами. Один из них – СВО.

"Люди голосовали за то, чтобы приблизить победу. Голосовали за конкретные изменения и перемены: в Якутии – это строительство моста, в Приморском крае – существенные инфраструктурные изменения. Голосовали за будущее: после послания президента люди понимают, какое будущее может быть у регионов нашей страны, особенно Сибири", – отмечает политтехнолог.

Косачева добавляет:

"Пережив пандемию коронавируса, находясь в ситуации СВО, люди не ходят перемен и потрясений. Об этом говорят результаты фокус-групп: если раньше молодежь голосовала, "условно, за ту же ЛДПР и КПРФ по приколу", то сейчас она говорит, что никаких шуток быть не может. Люди подходили к выборам и процессу голосования серьезно", – отметила Косачева.

Еще одним фактором, который вызвал сокрушительную победу президента, по словам Косачевой, стала интеграция населения на фоне давления Запада: "Люди понимают, что давление Запада не где-то далеко, это не какое-то аморфное выражение, оно касается нас всех. Они это почувствовали".

Что касается занявшего второе место коммуниста Николая Харитонова, то его успех (многие "делили" его место с "новолюдом" Даванковым), по мнению Косачевой, связан с наличием большой мобилизационной базой партии и своего электората. В отличие, например, от "Новых людей", которые только ее набирают.

"Для КПРФ это не первая президентская кампания: у них уже есть свой ядерный электорат. И главная задача была – привести как можно больше своих людей на участки".

Кроме наличия ядерного электората, результат КПРФ на президентских выборах можно объяснить работой местного отделения и сельским статусом региона (и популярностью на фоне этого коммунистических идей), считает доцент кафедры философии и политологии, кандидат политических наук Сергей Асеев. По его словам, сказался фактор красной зоны, к которой относится регион.

Он отмечает особенность кампании: те, кто поддержал Харитонова, по его мнению, голосовал не за самого кандидата, а за идеологию.

"Избирателей интересует не кадровое наполнение выборов, а идеологический облик кандидатов. Харитонов же подает себя как истинный "ленинец", верный коммунистическим идеям", – добавляет Асеев.

Потому прошедшую избирательную кампанию можно назвать конкуренцией не между самими кандидатами, а между брендами и проектами партии, считает он. Но цели у каждой партии были свои.

"Главной целью ЛДПР было сохранить лидерство перед оппозиционными партиями, хотя бы новыми – победить Даванкова и не занять последнее место. Но мобилизация сторонников оказалась провалена. Если раньше ЛДПР в лице Владимира Вольфовича "выбрасывала" резонансные слоганы: "мы за русских, за бедных и т.д.", то в рамках этой кампании мы ничего подобного не увидели. Слуцкий – не равнозначная замена Жириновскому: и по имиджу, и как спикер. Сейчас жестким позиционированием России по отношению к внешним оппонентам вынужден заниматься Дмитрий Анатольевич Медведев, при этом раньше эту роль выполнял Владимир Жириновский. И набирал этим очень большой электорат", – добавил политолог.

Татьяна Косачева добавляет: "Результат Слуцкого – показатель того, насколько технологам удалось сшить образ Жириновского и Слуцкого", – отмечает она.

По мнению политтехнолога, после ухода "бессменного" Владимира Жириновского часть электората перетекла Владимиру Путину. Это еще один фактор, который обеспечил либерал-демократам последнее место в избирательной гонке.

При этом в целом для ЛДПР "это хороший результат", поскольку Слуцкий, как и Даванков, впервые участвовал в президентской кампании.

Но показательной кампанию Даванкова назвать уж точно нельзя, отмечает Асеев.

"Новые люди" – бренд, который никто не понимает и не воспринимает. Для избирателей это больше виртуальный партийный проект, нежели функциональные какие-то программы. Кампанию он провел очень слабо: никаких серьезных программных, технологических наработок не продемонстрировал. Проект "Новых людей" делался под крупные урбанистические города, именно поэтому он зашел в Новосибирске. Алтайскому краю этот проект не близок", – отметил он.

По мнению политолога, партия сможет рассчитывать на 3%, однако на определенных территориях он может быть выше. Например, в Москве и Санкт-Петербурге.

"Прошли чисто и спокойно"

Говоря о явке избирателей на участки в Алтайском крае (а она оказалась одной из самых низких среди субъектов: по предварительным данным, чуть менее 60%), Асеев отметил, что на нее, во-первых, повлияла непогода и объявленное штормовое предупреждение. Также сказалась сушка явки на выборах губернатора осенью 2023 года, которая "транзитом ударила по этой избирательной кампании", добавил Асеев.

Все это привело к высокому проценту президента. Политолог напомнил, что уровень электоральной поддержки действующего главы государства – один из главных критериев KPI, по которому Администрация президента оценивает работу губернаторов.

В целом же прошедшие выборы получились "прозрачными, легитимными и показали, что им можно верить", считает доцент кафедры частного права алтайского филиала РАНХиГС, глава центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков. Хорошо поработали наблюдатели, избирательные комиссии, обошлось без нарушений. Но "инциденты" все же случались, добавил собеседник. Самым серьезным, по его словам, стала агитация, которую выявили на некоторых участках в Барнауле. Но в целом голосование прошло "чисто и спокойно". А прошедший избирательный цикл носил характер референдума, считает он.