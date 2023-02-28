"Мы помним ситуацию с "группами смерти". В Госдуме изучат информацию о "ЧВК Редан"

Депутат Пискарёв отметил, что сделает запрос в правоохранительные органы

28 февраля 2023, 16:48, ИА Амител

Фото: представители "ЧВК Редан" / сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что там в ближайшее время изучат ситуацию с задержанием подростков из "ЧВК Редан". Об этом сообщает ТАСС.

Пискарёв подчеркнул, что одно дело, если речь идёт об увлечении молодёжи "каким-то мультфильмом", однако если это "замаскированные под молодёжную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки", то ситуация более серьёзна.

"Мы все помним ситуацию с "группами смерти", когда тоже под видом игры детей вовлекали в смертельно опасный эксперимент", – отметил депутат.

Он пообещал сделать запрос в правоохранительные органы.

Напомним, что "ЧВК Редан" "прославилась" как раз драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк". Нескольких человек после инцидента задержали. А 26 февраля "редановцы" устроили драку в петербургском ТРК "Галерея". В ней также участвовали околофутбольщики и "редановцы". После этого облавы на "редановцев" были по всей России – в том числе в Новосибирске.

Накануне стало известно, что драки с участием представителей движения "ЧВК Редан" могут произойти в Барнауле – информация об этом появилась в телеграм-каналах, якобы связанных с этой организацией.