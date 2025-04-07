Александр Овечкин обратился к россиянам после рекордной шайбы в НХЛ
Хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку
07 апреля 2025, 09:57, ИА Амител
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по заброшенным шайбам в НХЛ. Хоккеист заявил об этом во время церемонии празднования, сообщает ТАСС.
"Что за день! Как я и говорил прежде, хоккей – это командная игра. Тренеры, болельщики, организация – все мне помогали. Я никогда не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ. Спасибо [вратарю "Айлендерс"] Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу, спасибо всем, кто собрался здесь. Спасибо, россияне, мы сделали это! Спасибо моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы вместе это сделали", – поблагодарил Овечкин.
Напомним, Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в матче "Вашингтона" против "Нью-Йорк Айлендерс", забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету 39-летнего хоккеиста 895 шайб в 1487 матчах. Напомним, 5 апреля форвард повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, забросив 894-ю шайбу в матче против "Чикаго Блэкхокс".
10:13:45 07-04-2025
Конечно Саша молодец. Но он и налоги в США платит и не малые. Не он один, но тем не менее. Палка о двух концах.
10:14:18 07-04-2025
Не искажайте. Овечкин сказал - Русские, мы сделали это.
10:26:57 07-04-2025
Гость (10:14:18 07-04-2025) Не искажайте. Овечкин сказал - Русские, мы сделали это. ... Гость, хочешь примазаться к его достижению?
10:36:32 07-04-2025
Гость (10:14:18 07-04-2025) Не искажайте. Овечкин сказал - Русские, мы сделали это. ... Это как в Брат2 - "русские друг друга не обманывают"
10:57:32 07-04-2025
Гость (10:14:18 07-04-2025) Не искажайте. Овечкин сказал - Русские, мы сделали это. ... Так-то да он про россиян и тожероссиян ни чего не говорил
10:25:00 07-04-2025
- "Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по заброшенным шайбам в НХЛ."====== Правильно будет, американский форвард с российскими корнями, назад в Россию он уже не вернется, как и многие россияне покинувшие нашу страну в разное время.
14:46:46 07-04-2025
Гость (10:25:00 07-04-2025) - "Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин... больной ты? у него дом-жена-все дети тут в РФ живут, контракт отыграет и вернется
09:48:46 08-04-2025
Гость (14:46:46 07-04-2025) больной ты? у него дом-жена-все дети тут в РФ живут, контрак... Сам ты больной !! Какая разница кто где живёт, он работает а экономику США. Понятно что это только бизнес и ничего личного.
Но все его достижения в США и за США никакого отношения к России не имеют.
Ты идиот, если этого не понимаешь !
09:51:33 08-04-2025
Гость (10:25:00 07-04-2025) - "Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин... Согласен
10:30:56 07-04-2025
овечкин, вне всяких сомнений выдающийся спортсмен.
он уже 20 лет живет и работает в США, куда ему налоги нужно было платить? в 15ую ФНС центрального района?
14:47:33 07-04-2025
Гость (10:30:56 07-04-2025) овечкин, вне всяких сомнений выдающийся спортсмен.он уже... неверная инфа. он живет на 2 государства эти 20 лет, чтоб ты знал
09:39:49 08-04-2025
Гость (10:30:56 07-04-2025) овечкин, вне всяких сомнений выдающийся спортсмен.он уже... Пусть платит куда хочет, вопрос не в этом, а в том с чего мы то должны за это гордится ??
Гордиться что он работает на США ? За то что работает на экономику США ?
Какая разница кто он русский, эстонец, грузин, чукча... ??
10:42:21 07-04-2025
ваще до лампочки
14:47:56 07-04-2025
Гость (10:42:21 07-04-2025) ваще до лампочки... настолько, что залез и написал коммент? дааа
11:38:48 07-04-2025
Ага, правда играет он за американцев, поэтому все его спортивные достижения для России никакой роли не играют.
12:53:31 07-04-2025
Гость (11:38:48 07-04-2025) Ага, правда играет он за американцев, поэтому все его спорти... Бред не пишите!!!
Весь пьедестал Сборной России в т.ч. и на олимпиадах, это и его заслуга!!!!!!!!!
09:50:56 08-04-2025
Гость (11:38:48 07-04-2025) Ага, правда играет он за американцев, поэтому все его спорти... Согласен на 100%
12:40:00 07-04-2025
Спасибо, россияне, мы сделали это! --- еще надо иметь смелость так сказать, сейчас там такое не приевтствуется. Особенно если он сказал "русские"
14:48:57 07-04-2025
Гость (12:40:00 07-04-2025) Спасибо, россияне, мы сделали это! --- еще надо иметь смелос... в смысле?...его друзья, клуб и политики поддерживают РФ, он волен что угодно говорить так то