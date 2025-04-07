Александр Овечкин обратился к россиянам после рекордной шайбы в НХЛ

Хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку

07 апреля 2025, 09:57, ИА Амител

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по заброшенным шайбам в НХЛ. Хоккеист заявил об этом во время церемонии празднования, сообщает ТАСС.

"Что за день! Как я и говорил прежде, хоккей – это командная игра. Тренеры, болельщики, организация – все мне помогали. Я никогда не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ. Спасибо [вратарю "Айлендерс"] Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу, спасибо всем, кто собрался здесь. Спасибо, россияне, мы сделали это! Спасибо моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы вместе это сделали", – поблагодарил Овечкин.

Напомним, Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в матче "Вашингтона" против "Нью-Йорк Айлендерс", забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету 39-летнего хоккеиста 895 шайб в 1487 матчах. Напомним, 5 апреля форвард повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, забросив 894-ю шайбу в матче против "Чикаго Блэкхокс".