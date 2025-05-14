"Мягко говоря, вызвало шок". Владельцы алтайских "приговоренных" турбаз — о грядущем сносе

Некоторые владельцы туристических объектов уверяют, что по ошибке попали в список баз, которые ликвидируют по решению властей Республики Алтай

14 мая 2025, 15:15, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Республике Алтай снесут 50 турбаз, собственники которых не успели перевести участки в земли рекреационного назначения. Ранее amic.ru опубликовал список с "приговоренными" гостиницами и базами отдыха. Владельцы турбаз рассказали радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, по каким причинам объекты оказались в числе незаконных и как теперь исправить ситуацию, чтобы спасти бизнес.

Так называемая "земельная амнистия" стартовала в Республике Алтай 11 декабря. С этого момента владельцы туристического и гостиничного бизнеса получили шанс узаконить свое предприятие, присвоив земле соответствующий статус. Например, распространенным явлением для региона были гостиницы, размещенные в обычном частном доме. Земля предназначена под огород, а хозяева дома – вовсе не профессиональные отельеры. Подразумевается, что основная цель борьбы с такими "отелями" – это забота о гостях региона и пополнении бюджета налогами.Список из 50 туробъектов опубликовало Минэкономразвития республики. Среди их владельцев оказались предприниматели, которые уверяют, что попали туда по ошибке.

К примеру, руководитель базы "Чинолык" уже пожаловалась, что такая "рекомендация" от ведомства сделала ей антирекламу: клиенты, да и просто знакомые, пишут во все чаты. Ранее она перевела землю из сельхозназначения в рекреационную. И если прежде на передел генплана потребовалось бы около 1 млн рублей, то с "земельной амнистией" это удалось сделать без таких вложений.

"Сказали, подавайте на амнистию документы, все нормально, мы все вам переведем, все без проблем. Мы подали заявление, все заполнили, появились в реестре. Были в полной уверенности, что мы прошли. Никто с нами не связывался. Глава администрации тоже сказала: "Несите турналог, все хорошо". Мы очень удивлены. Мы не рассчитывали на то, что нас будут сносить", – рассказала собеседница.

Она предположила, что по поводу их базы возникла путаница с кадастровым номером земли. С ее слов, она обратилась к главе Черноануйского сельского поселения, там тоже в недоумении, почему так вышло. Предпринимательница планирует ехать разбираться в ситуации к районным властям.

Как стало известно после выхода сюжета на радио, районные власти извинились перед владельцами базы "Чинолык" и пояснили, что объект попал в реестр под снос по ошибке, поскольку земельная амнистия прошла успешно. При этом причину такого "просчета" не уточнили.

Лариса Кашковская управляет базой отдыха "Каракокша". Она отметила, что участок "переводили в рекреацию из категории ИЖС" (индивидуальное жилищное строительство). По ее словам, официальный отказ в переводе земли не пришел ни на бумаге, ни через электронные ресурсы. Зато на днях заметила, что "упало бронирование". Как оказалось, базу хотят снести.

"Подали документы все в срок, зарегистрировались на портале туробъектов России. Налоги мы платим, ведем бизнес легально. И когда я увидела, что наш объект попал под снос, мягко говоря, это вызвало шок. Я не знаю, почему это произошло. Наверное, по недосмотру чиновников. Сейчас мы просто не знаем, куда подавать обращения, жалобы на то, что мы попали в такой список", – рассказала Лариса Кашковская.

На условиях анонимности высказалась еще одна владелица турбизнеса. Она не успела попасть в "земельную амнистию" по установленным срокам, но уже сейчас перевела свой объект недвижимости в рекреационное назначение самостоятельно.

"У нас, во-первых, два собственника, а во-вторых, очень много объектов. И магазин, и гостиница, и жилая, и нежилая недвижимость. Гостиница оформлена легально, все законно, с наемными работниками, классификация проведена. Мы работаем официально. Я не знаю, в чем причина", – отметила предпринимательница.

Как действовать в таких ситуациях?

Необходимо получить официальный документ, в котором называется причина отказа в переводе земли в рекреационное назначение. Обращаться нужно в строительный комитет. Если выяснится, что таких причин нет и отказали незаконно, решение о сносе можно оспорить в суде.

О других проблемах с переводом земли под подходящее назначение рассказал Сергей Микшин, руководитель компании "Строительный консультант".

"Трудности могут возникать, скорее всего, если это была "сельхозка". Есть определенные критерии по переводу из сельскохозяйственного назначения в рекреационную зону. Эти критерии нужно узнавать в администрации, которая переводит данную территорию. Нужно подготовить градостроительные документы и привести свой земельный участок в соответствие. Надо подать заявку, в этой заявке есть определенные документы, нужно пройти публичное слушание. Это же тоже не просто так, должно быть потом постановление по переводу сельхозземель в рекреационную зону. Может быть, объект недвижимости стоит в охранной зоне. Мы открываем генеральный план, правила землепользования и застройки и смотрим, проверяем", – рассказал Сергей Микшин.

По данным Минэкономразвития Республики Алтай, все владельцы туробъектов, попавших под снос, в ближайшие три месяца должны получить уведомление. Сносить здания будут только по решению суда, но некоторые будут ликвидировать во внесудебном порядке.