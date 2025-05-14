"Мягко говоря, вызвало шок". Владельцы алтайских "приговоренных" турбаз — о грядущем сносе
Некоторые владельцы туристических объектов уверяют, что по ошибке попали в список баз, которые ликвидируют по решению властей Республики Алтай
14 мая 2025, 15:15, ИА Амител
В Республике Алтай снесут 50 турбаз, собственники которых не успели перевести участки в земли рекреационного назначения. Ранее amic.ru опубликовал список с "приговоренными" гостиницами и базами отдыха. Владельцы турбаз рассказали радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, по каким причинам объекты оказались в числе незаконных и как теперь исправить ситуацию, чтобы спасти бизнес.
Так называемая "земельная амнистия" стартовала в Республике Алтай 11 декабря. С этого момента владельцы туристического и гостиничного бизнеса получили шанс узаконить свое предприятие, присвоив земле соответствующий статус. Например, распространенным явлением для региона были гостиницы, размещенные в обычном частном доме. Земля предназначена под огород, а хозяева дома – вовсе не профессиональные отельеры. Подразумевается, что основная цель борьбы с такими "отелями" – это забота о гостях региона и пополнении бюджета налогами.Список из 50 туробъектов опубликовало Минэкономразвития республики. Среди их владельцев оказались предприниматели, которые уверяют, что попали туда по ошибке.
К примеру, руководитель базы "Чинолык" уже пожаловалась, что такая "рекомендация" от ведомства сделала ей антирекламу: клиенты, да и просто знакомые, пишут во все чаты. Ранее она перевела землю из сельхозназначения в рекреационную. И если прежде на передел генплана потребовалось бы около 1 млн рублей, то с "земельной амнистией" это удалось сделать без таких вложений.
"Сказали, подавайте на амнистию документы, все нормально, мы все вам переведем, все без проблем. Мы подали заявление, все заполнили, появились в реестре. Были в полной уверенности, что мы прошли. Никто с нами не связывался. Глава администрации тоже сказала: "Несите турналог, все хорошо". Мы очень удивлены. Мы не рассчитывали на то, что нас будут сносить", – рассказала собеседница.
Она предположила, что по поводу их базы возникла путаница с кадастровым номером земли. С ее слов, она обратилась к главе Черноануйского сельского поселения, там тоже в недоумении, почему так вышло. Предпринимательница планирует ехать разбираться в ситуации к районным властям.
Как стало известно после выхода сюжета на радио, районные власти извинились перед владельцами базы "Чинолык" и пояснили, что объект попал в реестр под снос по ошибке, поскольку земельная амнистия прошла успешно. При этом причину такого "просчета" не уточнили.
Лариса Кашковская управляет базой отдыха "Каракокша". Она отметила, что участок "переводили в рекреацию из категории ИЖС" (индивидуальное жилищное строительство). По ее словам, официальный отказ в переводе земли не пришел ни на бумаге, ни через электронные ресурсы. Зато на днях заметила, что "упало бронирование". Как оказалось, базу хотят снести.
"Подали документы все в срок, зарегистрировались на портале туробъектов России. Налоги мы платим, ведем бизнес легально. И когда я увидела, что наш объект попал под снос, мягко говоря, это вызвало шок. Я не знаю, почему это произошло. Наверное, по недосмотру чиновников. Сейчас мы просто не знаем, куда подавать обращения, жалобы на то, что мы попали в такой список", – рассказала Лариса Кашковская.
На условиях анонимности высказалась еще одна владелица турбизнеса. Она не успела попасть в "земельную амнистию" по установленным срокам, но уже сейчас перевела свой объект недвижимости в рекреационное назначение самостоятельно.
"У нас, во-первых, два собственника, а во-вторых, очень много объектов. И магазин, и гостиница, и жилая, и нежилая недвижимость. Гостиница оформлена легально, все законно, с наемными работниками, классификация проведена. Мы работаем официально. Я не знаю, в чем причина", – отметила предпринимательница.
Как действовать в таких ситуациях?
Необходимо получить официальный документ, в котором называется причина отказа в переводе земли в рекреационное назначение. Обращаться нужно в строительный комитет. Если выяснится, что таких причин нет и отказали незаконно, решение о сносе можно оспорить в суде.
О других проблемах с переводом земли под подходящее назначение рассказал Сергей Микшин, руководитель компании "Строительный консультант".
"Трудности могут возникать, скорее всего, если это была "сельхозка". Есть определенные критерии по переводу из сельскохозяйственного назначения в рекреационную зону. Эти критерии нужно узнавать в администрации, которая переводит данную территорию. Нужно подготовить градостроительные документы и привести свой земельный участок в соответствие. Надо подать заявку, в этой заявке есть определенные документы, нужно пройти публичное слушание. Это же тоже не просто так, должно быть потом постановление по переводу сельхозземель в рекреационную зону. Может быть, объект недвижимости стоит в охранной зоне. Мы открываем генеральный план, правила землепользования и застройки и смотрим, проверяем", – рассказал Сергей Микшин.
По данным Минэкономразвития Республики Алтай, все владельцы туробъектов, попавших под снос, в ближайшие три месяца должны получить уведомление. Сносить здания будут только по решению суда, но некоторые будут ликвидировать во внесудебном порядке.
15:37:12 14-05-2025
зачищают под крупняк.
москвичи там делают свой куршавЭль, раз в оригинальный им ездить больше не грозит.
лично мне вот не нужны десерты с органическим золотым шоколадом и бараньи ребрышки в гранатовом соусе, я в ГА ездил поесть шашлыков, попить пива, сходить баню, и уложиться в 25-30 тр вместе с бензином.
для этого отлично подходят те, кого сейчас сносят.
вдыхать, что вам к речке пройти не дают не надо, люди или с торгов эти участки приватизировали или на аренде сидели, т.е. на законных основаниях.
кстати, когда там новые манжырки понастроят, то вам к речке тоже шастать никто не позволит.
20:50:40 14-05-2025
Гость (15:37:12 14-05-2025) зачищают под крупняк.москвичи там делают свой куршавЭль,... так пусть налоги платят и их никто не тронет, не?
14:56:25 17-05-2025
Гость (20:50:40 14-05-2025) так пусть налоги платят и их никто не тронет, не?... Знаю троих из этого списка. Так вот ВСЕ они платят налоги и в "шоке" что стоят на первоочередном сносе!
16:25:25 14-05-2025
Вообще не должно там быть, "бызнесменов". Это все народное достояние, захваченное ушлыми частниками.
16:26:15 14-05-2025
40 лет ходил на рыбалку в одно место на речку рядом с родным селом. Не только я. Это самое красивое место в округе, туда на выпускной всегда ходили встречать рассвет. И тут хопа... На этом месте построилась база. Приезжаю. Выходит какой-то неизвестный тип и говорит - че ты здесь припарковался у у базы, в округе места что-ли нет больше? Слова за слова. До мордобоя не дошла. Сошлись на том, что если он мне колеса проколет, то я ему ночью базу эту сожгу. Представляю как местным в Горном Алтае тяжело. У них все отобрали.
16:42:03 14-05-2025
Гость (16:26:15 14-05-2025) ...Сошлись на том, что если он мне колеса проколет, то я ему ночью базу эту сожгу. ... А не надо ждать пока колёса проколет.
17:51:57 14-05-2025
878 (16:42:03 14-05-2025) А не надо ждать пока колёса проколет.... Греф не будет колеса прокалывать
17:06:24 14-05-2025
"я в ГА ездил поесть шашлыков, попить пива, сходить баню, и уложиться в 25-30 тр вместе с бензином" - чем вам в условной Панкрушихе шашлык не жрется?
Пусть будет цивилизованно, а не как сейчас с грязью, заоблачными ценами и гадким сервисом от местных. Как ни праздник - пробка адова из банщиков и шашлычников. К слову, я туда не езжу. Совсем. ни в манжырыки, ни в туалетные домики. Школьных поездок хватило. Лучше заграницу. Ни или, если по дешману на несколько дней, в Белокуриху
17:33:20 14-05-2025
Гость (17:06:24 14-05-2025) "я в ГА ездил поесть шашлыков, попить пива, сходить баню, и ... да у нас удачник здесь объявился.
ну для полного набора ошарашьте нас аспектами своей лухари жизни, чтобы до воскресенья пить от зависти и своей никчемности.
18:02:16 14-05-2025
Гость (17:06:24 14-05-2025) "я в ГА ездил поесть шашлыков, попить пива, сходить баню, и ... Кому что нравится, нет? Или ваше мнение самое важное?
18:45:37 14-05-2025
Гость (18:02:16 14-05-2025) Кому что нравится, нет? Или ваше мнение самое важное?... Да боже упаси.
Просто моё мнение вполне себе бьётся с всредненным большинством.
18:04:17 14-05-2025
Это капитализм!
Чего вы от него ждали!?
Что сами станете такими же капиталистами?!
Извините, места ограничены!...
Это как в анекдоте про сына генерала и сына полковника...
20:57:03 14-05-2025
50 - это жалкое начало.
В плане на порядок больше.
23:06:08 14-05-2025
Эти сараи снесут-другие построят. Люди небедные че за них переживать
06:11:45 15-05-2025
Гость (23:06:08 14-05-2025) Эти сараи снесут-другие построят. Люди небедные че за них пе...
Так и сносить собрались для того, чтобы другие, побогаче которые, свои сараи поставили! Предел собственности, как в 90-е
11:42:48 15-05-2025
Если бы просто снесли, то тогда согласен, как в 80-е в палатке на берегу Катуни поночевать бесплатно.
А если это для грефа поляны расчищают, то это уже передел-беспредел из 90-х... И местных барыг дохода лишает князь турчак и туристов-дикарей возможности отдохнуть. Что вдвойне несправедливо!!
13:11:36 16-05-2025
Читаю и думаю, а я доживу до той поры, когда будут людей "сносить" так же неугодных...и сейчас есть механизмы, но чтоб уж прям "по закону"