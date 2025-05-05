"Снести молниеносно". Что ждет нелегальные турбазы Республики Алтай
Многие бизнесмены, несмотря на предупреждения властей, пока не спешат заявлять о себе официально
05 мая 2025, 09:15, ИА Амител
Сотни турбаз могут снести в Республике Алтай, где губернатор Андрей Турчак затеял масштабную земельную амнистию по выводу из тени турбизнеса, работающего нелегально. Несмотря на предупреждения властей, многие предприниматели не спешат официально о себе заявить, надеясь, что их "не заметят – "прикроют" местные главы. Глава республики уже заявил, что заставит чиновников лично сносить незаконные базы тех, кто пытается избежать легализации. Кстати, в списках под снос числятся и законно оформленные базы. Часть предпринимателей считают, что амнистия призвана расчистить территорию большому бизнесу, из-за которого впоследствии отдых в Горном Алтае смогут позволить себе только миллионеры.
Насколько обоснованны эти опасения и что вообще происходит с турбазами в Республике Алтай – разбирался amic.ru.
Сотни злостных нарушителей
Земельную амнистию для турбизнеса Андрей Турчак объявил в декабре 2024-го. Владельцы баз, кемпингов, отелей, домов отдыха, работавшие в теневом секторе, с 10 января до 28 февраля должны были подать заявления на легализацию. Для этого требовался только правоустанавливающий документ на землю.
Затем срок подачи заявлений продлили до 14 марта. В итоге, по данным регионального Минэкономразвития, по амнистии поступило почти три тысячи заявлений от 1760 физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что порой одна турбаза может располагаться сразу на нескольких участках, а на каждый участок требовалось отдельное заявление.
Прошлой осенью в регионе по инициативе Турчака вели масштабные земельные проверки. Росреестр и ФНС выявляли факты нецелевого использования земель, в том числе для этого проводили аэрофотосъемку, составляли фотопланы территорий.
Перечень выявленных тогда незаконных туробъектов сравнили со списком тех, кто подал заявление на амнистию. И выявили, что многие предприниматели решили остаться в тени:
"На 732 незаконных туробъекта заявления на амнистию не поступили. Многие владельцы решили не просто "отсидеться", а продолжали незаконно строить новые объекты", – прокомментировал глава.
Что дальше?
Получается, что под снос попадают 732 турбазы. Из них 24 – как самовольные строения, на строительство которых нет никаких оснований, их могут снести без решения суда, уточнили в правительстве. По остальным будут решать суды и муниципалитеты:
"Судебная практика по сносу незаконных строений уже наработана в Майминском районе. Главы муниципалитетов применят этот опыт на своих территориях", – отмечается в сообщении регионального правительства.
Региональные власти не уточняют, о каких примерах речь. Вероятно, подразумеваются турбазы "Алтай Эко Вилладж" и "МанжЭрок.рф" – признанные незаконно построенными на землях сельхозназначения. Решение суда о сносе вступило в силу еще в 2022 году, а демонтировали их только прошлой осенью:
"Начали разбирать свои здания только сейчас – когда вопрос дошел до рассмотрения в правительстве. Официально "должники приступили к исполнению решений", а на самом деле – "очнулись", когда над незаконными постройками показался ковш экскаватора", – отмечал тогда Турчак.
Снести молниеносно
Минэкономики региона отмечает: самое сложное в процедуре сноса – найти владельца строения. Зачастую он и арендатор – это разные люди.
Решили использовать московский опыт: на самовольные постройки без выявленных владельцев будут наклеивать уведомления о незаконности строения и о том, что его необходимо снести. От принятия муниципалитетом решения до фактического сноса, предположительно, потребуется три-шесть месяцев, считают в Минэко:
"Мы должны действовать оперативно, без оглядок, понятно, что в рамках единого правового поля. Никаких поблажек здесь быть не должно. Еще раз обращаюсь к главам муниципальных образований: все, что возможно снести во внесудебном порядке, должно быть сделано молниеносно и максимально быстро. Чтобы это была наука для тех, кто еще будет чесаться, думать о чем-то, надеяться на то, что их это не коснется. Коснется каждого", – отметил Турчак.
Владелец одной из турбаз в отдаленном районе РА рассказал amic.ru, что давно официально оформил свой бизнес. А вот многие из его коллег продолжают работать "втемную":
"Мы даже говорили людям, что надо переоформлять земли, но как-то они не торопились и не серьезно к этому относились. А сейчас куча земель, где стоят базы, которые попали под список на снос сооружений. Некоторые до сих пор не понимают, что все серьезно, ничего не предпринимают", – прокомментировал бизнесмен.
Впрочем, эти списки под предстоящий снос, отметил он, также вызывают сомнения, потому что в них почему-то попали турбазы, где все оформлено по закону:
"У нас один дом попал в этот список, местная администрация в шоке, потому что по документации у нас все нормально, отправили заявку на пересмотр, но таких земель много, поэтому, наверное, проблем не будет с пересмотром", – добавил предприниматель.
Общественный деятель региона Аруна Арна в своем телеграм-канале также подчеркивала, что в региональных чатах распространяют списки предприятий, подлежащих сносу. И в них числятся не только турбазы:
"Это участки с кадастровыми номерами, с разбивкой по селам. Многие с удивлением обнаруживают, что их единственное жилье, которое они сдают, являясь законопослушными налогоплательщиками со статусом самозанятых, находится в этих списках. Администрация пока не решается подтвердить эти списки", – рассказала она и привела в пример Краснодарский край, где жителей, сдающих туристам свои единственные жилища, обязали перевести дома в статус гостевых, а затем поставили вопрос о сносе, признав самовольными постройками.
Проверка списков по заявлениям, исключенным из процесса амнистии, и списков объектов "под снос" в регионе завершена, списки уточнили, сообщил Турчак:
"По понятным причинам было много обращений от тех, кто обнаружил свои объекты в списках "под снос". Разобрали каждое. Там, где действительно были технические ошибки, данные скорректировали. Но большинство владельцев незаконных объектов решили "отсидеться". И опомнились, когда узнали о сносе", – пояснил он и поручил весь процесс ликвидации таких объектов сделать максимально открытым. Начнут его с официальной публикации списков объектов под снос.
Расчистить место?
Общественница Арна считает, что реформа призвана монополизировать туристический бизнес, вынудить закрыться местные мелкие предприятия, расчистить рынок и территорию для крупного бизнеса:
"Хорошо, что люди легализуются, но зачастую они уходят в теневой сектор, не потому что такие плохие, а потому что требования, которые предъявляются для их небольшого предприятия, они не потянут. Считаю, что требования к туробъектам далее будут ужесточаться, для этого их и выводят на чистую воду. Сами предприниматели об этом говорят. Большая часть будет вынуждена закрыться, и та самая монополизация естественным образом произойдет в нашем регионе", – добавила она.
Арна напомнила о словах депутата Госдумы Олега Матвейчева, в 2023 году заявившего, что Алтай должен быть привилегированным местом отдыха для миллионеров и миллиардеров:
"Считаю, это не просто слова. Он озвучил те планы, которые имеются на наши земли". А жителям, добавила она, ничего не останется, кроме как "идти работать чернорабочими на базы крупных предприятий и олигархов".
Залезть в форточку
Легализовать пытаются и такие сельхозземли, где нет вообще никаких построек. При ведении турбизнеса такое возможно, только если на участке расположен кемпинг, но тогда должна быть реклама, баннеры:
"Почему мы видим подобные заявления, понятно: стоимость земли сельхозназначения во много раз ниже, чем стоимость земель, относящихся к категории населенных пунктов или рекреации, и ряд заявителей решили воспользоваться амнистией и заработать или планируют заниматься туристическим бизнесом в будущем", – пояснили в Минэко.
Подобные заявления подали более чем по тысяче участков. Таких хитрецов из процесса амнистии исключат:
"К тем жуликам, которые решили воспользоваться земельной амнистией и или в форточку, или в открытую дверь залезть, или в последний вагон заскочить. Там, где построек нет, понятно, что это использование механизма земельной амнистии, для того чтобы, возможно, перевести земли сельхозназначения в рекреацию и получить возможность их застройки. Этого тоже не будет. Земельные участки, которые находятся в аренде, будут изыматься. Участки, которые находятся в собственности, должны включаться в сельхозоборот", – подчеркнул Андрей Турчак.
Генпланы и обязательная регистрация
На втором этапе амнистии, к которому переходят 924 заявления, планируют утвердить изменения в генпланы и правила землепользования и застройки – до 30 сентября. Для районов все процедуры, пообещал Турчак, будут бесплатными, средства заложены в ресбюджете.
Чтобы на втором этапе все прошло благополучно, необходима регистрация предпринимателя или юрлица, если ранее этого не было сделано. Помощь с оформлением предложат всем желающим, в МФЦ ее оказывают бесплатно. Часть жителей, однако, жалуются на отсутствие доступной информации о процедуре:
"Заявление на земельную амнистию подала, думала – все на этом. Случайно узнала, что до 1 марта нужно зарегистрироваться в Едином реестре объектов классификации в сфере туриндустрии. Теперь ищу, как это сделать. Оказывается, надо самостоятельно подавать, пробую, перебрасывает на "Госуслуги", далее тупик – у меня нет организации (ИП, юрлица). Но мне не нужна организация, поскольку доход от турбизнеса не превышает 2,4 млн и нет наемного персонала", – рассказала amic.ru одна из местных жительниц.
На горячей линии по земельной амнистии ее перенаправляют в управление туризма, там затрудняются объяснить, как попасть в этот реестр без ИП. Без включения в реестр деятельность придется прекратить. Такой вот замкнутый круг.
Индикатор для глав
Ряд глав муниципалитетов сочувствуют предпринимателям и стараются по возможности их "прикрыть", что вызывает обоснованный гнев губернатора. Турчак заявил главам районов, что ход амнистии станет их личным индикатором.
Говорящий пример – в соцсетях опубликовали переписку из WhatsApp, где один из чиновников туристического Чемальского района советовал своим подопечным снять всю рекламу объекта, в том числе из интернета, после чего обещал указать в обосновании, что туризмом на территории не занимаются.
На скриншотах переписки виден номер телефона отправителя, поэтому личность чиновника наверняка уже установили. Имела ли история продолжение, пока не сообщалось. Но выводы будут сделаны, потому что Турчак предупреждал:
"Кто как отработает – это индикатор, насколько вы заинтересованы с плохой стороны и есть ли ваша или глав сельских поселений, которые сокрытием этих собственников занимались, заинтересованность. У меня все данные по каждому такому случаю есть… Уважаемые главы, я с вас не слезу. Это индикатор вашей порядочности".
Он пригрозил, что главы сами сядут в кабину экскаватора и занесут его ковш над туробъектом родственника, свата, брата:
"Засучите рукава и работайте", – резюмировал глава и пообещал, что все дополнительно поступившие от легализации средства останутся в бюджетах районов на решение вопросов местного значения: "Я вам говорил, что ни копейки не заберу из тех средств, которые вы дополнительно получите".
Турчак считает, что по итогам амнистии с учетом туристического налога речь идет о дополнительных 500 млн рублей ежегодно. Не так уж и мало для дотационного региона.
Земельная амнистия завершится, но следить за появлением новых "нелегалов" в республике собираются серьезно и пристально. Так, Минэко уже разработало приложение по сбору информации о незаконных турбазах. Через него любой желающий сможет сообщать о таких объектах. Сейчас его тестируют.
09:25:08 05-05-2025
Для Грефа подчищают или для другого "друга".
09:57:13 05-05-2025
Гость (09:25:08 05-05-2025) Для Грефа подчищают или для другого "друга".... Для сирот Ротенбергов ?
12:18:37 05-05-2025
Гость (09:25:08 05-05-2025) Для Грефа подчищают или для другого "друга".... Просто идёт продолжение той истории когда Греф назвал базы отдыха шанхаями и шалашами и предложил их снести. Это же сбер...
09:29:15 05-05-2025
Приехали москвичи и передел начали !!!
02:43:29 12-05-2025
Гость (09:29:15 05-05-2025) Приехали москвичи и передел начали !!!... ну если местные работать не хотят, не умеют. почему нет
09:33:56 05-05-2025
давно пора эту шушеру расшевелить...
09:44:26 05-05-2025
Для этого и был назначен т. Турчак (думаю, сразу поняли, когда его сюда попросил президент). Всё расчистить для бизнеса из Москвы. А работать на этом бизнесе будут местные, что очень печально............
10:01:50 05-05-2025
Гость (09:44:26 05-05-2025) Для этого и был назначен т. Турчак (думаю, сразу поняли, ког... Печально, что работать буду?
11:18:40 05-05-2025
Гость (10:01:50 05-05-2025) Печально, что работать буду?... Печально что адекватных цен, которые предлагал "нелегальный" бизнес местных, на отдых больше не будет. Ну это, конечно, если ты не москвич, для которого отдать >30000 за номер в грефовском Манжерке это не деньги.
12:21:41 05-05-2025
Гость (11:18:40 05-05-2025) Печально что адекватных цен, которые предлагал "нелегальный"... адекватных цен в Горном давно уже нет, как и адекватного сервиса и безопасности предоставляемых услуг. потому я за легальный бизнес. а эти местные бырыги пусть сами себе на пенсию и лечение зарабатывают, ага.
02:44:17 12-05-2025
Элен без ребят (12:21:41 05-05-2025) адекватных цен в Горном давно уже нет, как и адекватного сер... места нужно знать)))) хихихи
08:34:30 12-05-2025
Элен без ребят (12:21:41 05-05-2025) адекватных цен в Горном давно уже нет, как и адекватного сер... Всё было бы правильно, если бы то, что происходит исходило от законопослушных людей, а не таких, как эти .....
08:30:00 12-05-2025
Гость (10:01:50 05-05-2025) Печально, что работать буду?... Печально, что за копейки будут работать
10:11:50 05-05-2025
Гость (09:44:26 05-05-2025) А работать на этом бизнесе будут местные, что очень печально... ну не хотите - не работайте, завезут с юга
12:19:02 05-05-2025
Гость (09:44:26 05-05-2025) Для этого и был назначен т. Турчак (думаю, сразу поняли, ког... местным не грех бы и поработать с уплатой налогов и сборов. с чего это мы должны им на пенсию зарабатывать?
09:48:21 05-05-2025
Граф Греф, мечты: барин приехали!!!! И мордой в землю. Вот нафига, про алтайцев забыли? Там только недавно порядок навели
09:50:25 05-05-2025
thunderstrucks
астарожнее с имя надоть...
09:58:12 05-05-2025
маскавитяне в ра зашли не для того, чтобы конкурировать с местными, которые до сих пор предлагают услуги за вменяемые деньги.
думаю, что цель оставить в рынке, только всякие манжерки и ему подобные места, с космическими ценами, для платежеспособных клиентов из других, более денежных регионов.
13:23:35 05-05-2025
Гость (09:58:12 05-05-2025) маскавитяне в ра зашли не для того, чтобы конкурировать с ме... с казани рейсы полетели
08:05:17 06-05-2025
Гость (09:58:12 05-05-2025) маскавитяне в ра зашли не для того, чтобы конкурировать с ме... Ну какие они там вменяемые услуги по отдыху дают ? Сараи сколоченные из досок ? Кто привык к такому , в такое и продолжит туда ездить
10:04:47 05-05-2025
Это уже не первая и видимо не последняя попытка навести "порядок" с турбазами, у каждого нового главы свое видение на это...
10:17:57 05-05-2025
Полностью поддерживаю Турчака, кому-то надо было расчищать эти авгиевы конюшни, пусть лучше всем управляет Греф, чем эти вот непонятные мутные местные личности, огородят берег Катуни и сшибают деньги без квитанций. Долой нелегальный бизнес!
10:26:30 05-05-2025
3453535 (10:17:57 05-05-2025) Полностью поддерживаю Турчака, кому-то надо было расчищать э... Ты зам, что ли, бессмертный?))))
10:30:53 12-05-2025
Гость (10:26:30 05-05-2025) Ты зам, что ли, бессмертный?))))... а ты что ,жэизнями заведуешь ?, так за своей следи лучше ,бог диванный
10:59:42 05-05-2025
3453535 (10:17:57 05-05-2025) Полностью поддерживаю Турчака, кому-то надо было расчищать э... Хаха. Раньше возле манжерковской синюхи парковка была большая и бесплатная. Сейчас она тоже большая но уже не бесплатная. А спасибо кому? Грефовскому манжерку
15:49:33 27-05-2025
Гость (10:59:42 05-05-2025) Хаха. Раньше возле манжерковской синюхи парковка была больша... там есть бесплатная, вы врете
02:45:54 12-05-2025
3453535 (10:17:57 05-05-2025) Полностью поддерживаю Турчака, кому-то надо было расчищать э... в Манжероке поживи (адский отстой за 25 000 сутки) и узнаешь как там греф управляет, ага
08:39:17 12-05-2025
3453535 (10:17:57 05-05-2025) Полностью поддерживаю Турчака, кому-то надо было расчищать э... После этих "реформ" будет тоже самое, только в другой карман и других ценах!
10:22:56 05-05-2025
раньше можно было на берегу катуни палатку поставить и отдохнуть, а сейчас, многие места огорожены заборами, к реке не подойти...спасибо за возможность отдохнуть!!! это москвичам в турцию-египет слетать как на дачу съездить, а сибирякам что???
11:03:12 05-05-2025
Гость (10:22:56 05-05-2025) раньше можно было на берегу катуни палатку поставить и отдох... Вангую ещё платные дороги в горном сделают)
19:27:04 11-05-2025
Гость (11:03:12 05-05-2025) Вангую ещё платные дороги в горном сделают)... давно пора
11:55:46 05-05-2025
Разве в других тур регионах нее так? Вроде базы числятся и зарегистрированы, чем же РА отличается , электроэнергию бесплатно ещё не затребовали?
12:11:03 05-05-2025
Ух ты боты понабежали минусить комментарии) ждём комменты восхваляющие преобразования в туриндустрии в ра) особенно что отдать 30000 за ночь в сберовском Манжерке доступно и что отдых не должен стоить дешевле )
14:23:05 05-05-2025
Гость (12:11:03 05-05-2025) ... особенно что отдать 30000 за ночь ... Никто не виноват в том, что ты мало зарабатываешь. Просто зарабатывай больше - и ты сможешь позволить себе более лучше отдыхать.
07:32:06 12-05-2025
343434 (14:23:05 05-05-2025) Никто не виноват в том, что ты мало зарабатываешь. Просто за... Не боишься, что Бог накажет тебя за злые слова, и ты сам не будешь позволять себе отдыхать на Манжероке И будешь мечтать о палатке на берегу реки? Деньги приходят и уходят .
21:07:08 05-05-2025
Гость (12:11:03 05-05-2025) Ух ты боты понабежали минусить комментарии) ждём комменты во... Ты можешь отдать 7000 в скале, к примеру. Или ты хочешь отдыхать в Манжероке, но за 3 копейки?
19:28:27 11-05-2025
Гость (21:07:08 05-05-2025) Ты можешь отдать 7000 в скале, к примеру. Или ты хочешь отды... там можно кататься и не жить, будет "з копейки" или заехать на обзорные, на канатку. Это вообще недорого!!
02:42:55 12-05-2025
Гость (21:07:08 05-05-2025) Ты можешь отдать 7000 в скале, к примеру. Или ты хочешь отды... там не 5*далеко. и вечная стройка. никакого единения с природой - только убитое грязное озеро (как яма-отстойник!!), пыль и дети орущие под окнами. лет через 5 там может и будет норм, но пока съем денег ни за что. . Больше не поедем с проживанием , лучше за эти деньги в тай на 2-3 нед