"Снести молниеносно". Что ждет нелегальные турбазы Республики Алтай

Многие бизнесмены, несмотря на предупреждения властей, пока не спешат заявлять о себе официально

05 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Сотни турбаз могут снести в Республике Алтай, где губернатор Андрей Турчак затеял масштабную земельную амнистию по выводу из тени турбизнеса, работающего нелегально. Несмотря на предупреждения властей, многие предприниматели не спешат официально о себе заявить, надеясь, что их "не заметят – "прикроют" местные главы. Глава республики уже заявил, что заставит чиновников лично сносить незаконные базы тех, кто пытается избежать легализации. Кстати, в списках под снос числятся и законно оформленные базы. Часть предпринимателей считают, что амнистия призвана расчистить территорию большому бизнесу, из-за которого впоследствии отдых в Горном Алтае смогут позволить себе только миллионеры.

Насколько обоснованны эти опасения и что вообще происходит с турбазами в Республике Алтай – разбирался amic.ru.

Сотни злостных нарушителей

Земельную амнистию для турбизнеса Андрей Турчак объявил в декабре 2024-го. Владельцы баз, кемпингов, отелей, домов отдыха, работавшие в теневом секторе, с 10 января до 28 февраля должны были подать заявления на легализацию. Для этого требовался только правоустанавливающий документ на землю.

Затем срок подачи заявлений продлили до 14 марта. В итоге, по данным регионального Минэкономразвития, по амнистии поступило почти три тысячи заявлений от 1760 физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что порой одна турбаза может располагаться сразу на нескольких участках, а на каждый участок требовалось отдельное заявление.

Фото: Минэкономразвития Республики Алтай

Прошлой осенью в регионе по инициативе Турчака вели масштабные земельные проверки. Росреестр и ФНС выявляли факты нецелевого использования земель, в том числе для этого проводили аэрофотосъемку, составляли фотопланы территорий.

Перечень выявленных тогда незаконных туробъектов сравнили со списком тех, кто подал заявление на амнистию. И выявили, что многие предприниматели решили остаться в тени:

"На 732 незаконных туробъекта заявления на амнистию не поступили. Многие владельцы решили не просто "отсидеться", а продолжали незаконно строить новые объекты", – прокомментировал глава.

Что дальше?

Получается, что под снос попадают 732 турбазы. Из них 24 – как самовольные строения, на строительство которых нет никаких оснований, их могут снести без решения суда, уточнили в правительстве. По остальным будут решать суды и муниципалитеты:

"Судебная практика по сносу незаконных строений уже наработана в Майминском районе. Главы муниципалитетов применят этот опыт на своих территориях", – отмечается в сообщении регионального правительства.

Региональные власти не уточняют, о каких примерах речь. Вероятно, подразумеваются турбазы "Алтай Эко Вилладж" и "МанжЭрок.рф" – признанные незаконно построенными на землях сельхозназначения. Решение суда о сносе вступило в силу еще в 2022 году, а демонтировали их только прошлой осенью:

"Начали разбирать свои здания только сейчас – когда вопрос дошел до рассмотрения в правительстве. Официально "должники приступили к исполнению решений", а на самом деле – "очнулись", когда над незаконными постройками показался ковш экскаватора", – отмечал тогда Турчак.

Заседание правительства Республики Алтай / Фото: правительство Республики Алтай

Снести молниеносно

Минэкономики региона отмечает: самое сложное в процедуре сноса – найти владельца строения. Зачастую он и арендатор – это разные люди.

Решили использовать московский опыт: на самовольные постройки без выявленных владельцев будут наклеивать уведомления о незаконности строения и о том, что его необходимо снести. От принятия муниципалитетом решения до фактического сноса, предположительно, потребуется три-шесть месяцев, считают в Минэко:

"Мы должны действовать оперативно, без оглядок, понятно, что в рамках единого правового поля. Никаких поблажек здесь быть не должно. Еще раз обращаюсь к главам муниципальных образований: все, что возможно снести во внесудебном порядке, должно быть сделано молниеносно и максимально быстро. Чтобы это была наука для тех, кто еще будет чесаться, думать о чем-то, надеяться на то, что их это не коснется. Коснется каждого", – отметил Турчак.

Владелец одной из турбаз в отдаленном районе РА рассказал amic.ru, что давно официально оформил свой бизнес. А вот многие из его коллег продолжают работать "втемную":

"Мы даже говорили людям, что надо переоформлять земли, но как-то они не торопились и не серьезно к этому относились. А сейчас куча земель, где стоят базы, которые попали под список на снос сооружений. Некоторые до сих пор не понимают, что все серьезно, ничего не предпринимают", – прокомментировал бизнесмен.

Впрочем, эти списки под предстоящий снос, отметил он, также вызывают сомнения, потому что в них почему-то попали турбазы, где все оформлено по закону:

"У нас один дом попал в этот список, местная администрация в шоке, потому что по документации у нас все нормально, отправили заявку на пересмотр, но таких земель много, поэтому, наверное, проблем не будет с пересмотром", – добавил предприниматель.

Общественный деятель региона Аруна Арна в своем телеграм-канале также подчеркивала, что в региональных чатах распространяют списки предприятий, подлежащих сносу. И в них числятся не только турбазы:

"Это участки с кадастровыми номерами, с разбивкой по селам. Многие с удивлением обнаруживают, что их единственное жилье, которое они сдают, являясь законопослушными налогоплательщиками со статусом самозанятых, находится в этих списках. Администрация пока не решается подтвердить эти списки", – рассказала она и привела в пример Краснодарский край, где жителей, сдающих туристам свои единственные жилища, обязали перевести дома в статус гостевых, а затем поставили вопрос о сносе, признав самовольными постройками.

Проверка списков по заявлениям, исключенным из процесса амнистии, и списков объектов "под снос" в регионе завершена, списки уточнили, сообщил Турчак:

"По понятным причинам было много обращений от тех, кто обнаружил свои объекты в списках "под снос". Разобрали каждое. Там, где действительно были технические ошибки, данные скорректировали. Но большинство владельцев незаконных объектов решили "отсидеться". И опомнились, когда узнали о сносе", – пояснил он и поручил весь процесс ликвидации таких объектов сделать максимально открытым. Начнут его с официальной публикации списков объектов под снос.

Расчистить место?

Общественница Арна считает, что реформа призвана монополизировать туристический бизнес, вынудить закрыться местные мелкие предприятия, расчистить рынок и территорию для крупного бизнеса:

"Хорошо, что люди легализуются, но зачастую они уходят в теневой сектор, не потому что такие плохие, а потому что требования, которые предъявляются для их небольшого предприятия, они не потянут. Считаю, что требования к туробъектам далее будут ужесточаться, для этого их и выводят на чистую воду. Сами предприниматели об этом говорят. Большая часть будет вынуждена закрыться, и та самая монополизация естественным образом произойдет в нашем регионе", – добавила она.

Арна напомнила о словах депутата Госдумы Олега Матвейчева, в 2023 году заявившего, что Алтай должен быть привилегированным местом отдыха для миллионеров и миллиардеров:

"Считаю, это не просто слова. Он озвучил те планы, которые имеются на наши земли". А жителям, добавила она, ничего не останется, кроме как "идти работать чернорабочими на базы крупных предприятий и олигархов".

Залезть в форточку

Легализовать пытаются и такие сельхозземли, где нет вообще никаких построек. При ведении турбизнеса такое возможно, только если на участке расположен кемпинг, но тогда должна быть реклама, баннеры:

"Почему мы видим подобные заявления, понятно: стоимость земли сельхозназначения во много раз ниже, чем стоимость земель, относящихся к категории населенных пунктов или рекреации, и ряд заявителей решили воспользоваться амнистией и заработать или планируют заниматься туристическим бизнесом в будущем", – пояснили в Минэко.

Подобные заявления подали более чем по тысяче участков. Таких хитрецов из процесса амнистии исключат:

"К тем жуликам, которые решили воспользоваться земельной амнистией и или в форточку, или в открытую дверь залезть, или в последний вагон заскочить. Там, где построек нет, понятно, что это использование механизма земельной амнистии, для того чтобы, возможно, перевести земли сельхозназначения в рекреацию и получить возможность их застройки. Этого тоже не будет. Земельные участки, которые находятся в аренде, будут изыматься. Участки, которые находятся в собственности, должны включаться в сельхозоборот", – подчеркнул Андрей Турчак.

Снос незаконных туробъектов в Майминском районе в ноябре 2024 года / Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Генпланы и обязательная регистрация

На втором этапе амнистии, к которому переходят 924 заявления, планируют утвердить изменения в генпланы и правила землепользования и застройки – до 30 сентября. Для районов все процедуры, пообещал Турчак, будут бесплатными, средства заложены в ресбюджете.

Чтобы на втором этапе все прошло благополучно, необходима регистрация предпринимателя или юрлица, если ранее этого не было сделано. Помощь с оформлением предложат всем желающим, в МФЦ ее оказывают бесплатно. Часть жителей, однако, жалуются на отсутствие доступной информации о процедуре:

"Заявление на земельную амнистию подала, думала – все на этом. Случайно узнала, что до 1 марта нужно зарегистрироваться в Едином реестре объектов классификации в сфере туриндустрии. Теперь ищу, как это сделать. Оказывается, надо самостоятельно подавать, пробую, перебрасывает на "Госуслуги", далее тупик – у меня нет организации (ИП, юрлица). Но мне не нужна организация, поскольку доход от турбизнеса не превышает 2,4 млн и нет наемного персонала", – рассказала amic.ru одна из местных жительниц.

На горячей линии по земельной амнистии ее перенаправляют в управление туризма, там затрудняются объяснить, как попасть в этот реестр без ИП. Без включения в реестр деятельность придется прекратить. Такой вот замкнутый круг.

Индикатор для глав

Ряд глав муниципалитетов сочувствуют предпринимателям и стараются по возможности их "прикрыть", что вызывает обоснованный гнев губернатора. Турчак заявил главам районов, что ход амнистии станет их личным индикатором.

Говорящий пример – в соцсетях опубликовали переписку из WhatsApp, где один из чиновников туристического Чемальского района советовал своим подопечным снять всю рекламу объекта, в том числе из интернета, после чего обещал указать в обосновании, что туризмом на территории не занимаются.

На скриншотах переписки виден номер телефона отправителя, поэтому личность чиновника наверняка уже установили. Имела ли история продолжение, пока не сообщалось. Но выводы будут сделаны, потому что Турчак предупреждал:

"Кто как отработает – это индикатор, насколько вы заинтересованы с плохой стороны и есть ли ваша или глав сельских поселений, которые сокрытием этих собственников занимались, заинтересованность. У меня все данные по каждому такому случаю есть… Уважаемые главы, я с вас не слезу. Это индикатор вашей порядочности".

Он пригрозил, что главы сами сядут в кабину экскаватора и занесут его ковш над туробъектом родственника, свата, брата:

"Засучите рукава и работайте", – резюмировал глава и пообещал, что все дополнительно поступившие от легализации средства останутся в бюджетах районов на решение вопросов местного значения: "Я вам говорил, что ни копейки не заберу из тех средств, которые вы дополнительно получите".

Турчак считает, что по итогам амнистии с учетом туристического налога речь идет о дополнительных 500 млн рублей ежегодно. Не так уж и мало для дотационного региона.

Земельная амнистия завершится, но следить за появлением новых "нелегалов" в республике собираются серьезно и пристально. Так, Минэко уже разработало приложение по сбору информации о незаконных турбазах. Через него любой желающий сможет сообщать о таких объектах. Сейчас его тестируют.