В их числе и довольно известные среди туристов места размещения

13 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Снос незаконных туробъектов в Майминском районе в ноябре 2024 года / Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Борьба с нелегальными турбазами, владельцы которых решили "пересидеть" инициированную главой региона Андреем Турчаком "земельную амнистию", вступает в критическую стадию. Минэкономразвития опубликовало список первых 50 турбаз (позже список сократился до 49), попадающих под снос. Часть из них – в досудебном порядке.

Выводить турбизнес из тени в регионе начали с января – часть предпринимателей поспешили подать заявки на легализацию, поступило свыше 3 тыс. заявлений. При этом сотни решили "отсидеться", надеясь, что их не заметят в потоке других. Кому-то скрывать нелегальную деятельность помогали главы сельских поселений.

В списки под снос включили свыше 700 объектов. Турчак отмечал, что после проверки и исправления технических ошибок реестр скорректировали, исключив случайно попавшие туда отели и турбазы.

Он подчеркнул – объекты всех нарушителей, которые попадают под досудебную ликвидацию, необходимо "снести молниеносно" и в целом сделать весь процесс максимально открытым. Начать – с публикации объектов, включенных в "расстрельные списки". "Чтобы потенциальные гости этих баз видели, что их отдых может прервать ковш экскаватора", – подчеркивал Турчак.

В первый обнародованный список попали турбазы из всех десяти муниципальных районов республики и Горно-Алтайска. Однако позже список скорректировали, заменив десять объектов. В финальном варианте числятся базы и туркомплексы уже девяти районов. Среди них и довольно известные среди туристов объекты.

Исключенные из списка турбазы (выделены желтым цветом)

Кош-Агачский район

Турбаза Дед Алтай, с. Аркыт. Сибирская Корона, Чаган-Узунское сельское поселение. Siberia, гостиница, с. Кош-Агач.

Майминский район

Гостевой дом Тайга, с. Соузга. Комплекс Чистая Душа, с. Майма. Остров Южный, гостиница, с. Майма. Усадьба "Тихий уголок", Соузгинское сельское поселение, село Соузга. Гостевой дом "Орешек", п. Рыбалка. Гостевой дом Река у дачи, п. Рыбалка. Дом на Чуйской, п. Рыбалка. Гостиничный комплекс "Восток", п. Рыбалка.

Турочакский район

Гостевой дом "Легенды Алтая", с. Яйлю. Гостевой дом, с. Яйлю. Усадьба "МарТима", с. Артыбаш. Усадьба Спиридоновны, гостевой дом, с. Артыбаш. Турбаза “Золотая рыбка”, с. Иогач. Гостевой дом "У Окраины", с. Турочак. База отдыха "Иван да Настя", с. Артыбаш. Усадьба "Эдельвейс", ул. Таежная, с. Артыбаш. Мини-отель "Тепло души", с. Иогач.

Онгудайский район

Алтайский дворик, с. Каракол. Отдых на пасеке, с. Курота. Гостевой дом, с. Онгудай. Altay-villa Ursul с, Онгудай. База отдыха Улан, с. Малый Яломан. Турбаза Инегень, с. Инегень.

Улаганский район

База отдыха "Эзен", Чибитское сельское поселение. Заимка Смирновых, кордон Чири. База отдыха "Сила Сибири", ​с. Акташ. База отдыха "Луч", с. Акташ. База отдыха "Шепот гор", с. Акташ.

Усть-Канский район

База "Чарыш", 1 км от села Тюдрала.

Усть-Коксинский район

"Клуб Алтай", турбаза, с. Тюнгур. "Алтайбер", кемпинг, с. Тюнгур.

Шебалинский район

"Золотой Улей" пасека-усадьба, 527-й км Чуйского тракта. Гостевой дом, "Арсалия", с. Камлак.

Чемальский район