НОВОСТИТуризм

В Горном Алтае снесут полсотни турбаз. Полный список объектов

В их числе и довольно известные среди туристов места размещения

13 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Снос незаконных туробъектов в Майминском районе в ноябре 2024 года / Фото: Telegram-канал Андрея Турчака
Снос незаконных туробъектов в Майминском районе в ноябре 2024 года / Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Борьба с нелегальными турбазами, владельцы которых решили "пересидеть" инициированную главой региона Андреем Турчаком "земельную амнистию", вступает в критическую стадию. Минэкономразвития опубликовало список первых 50 турбаз (позже список сократился до 49), попадающих под снос. Часть из них – в досудебном порядке.

Выводить турбизнес из тени в регионе начали с января – часть предпринимателей поспешили подать заявки на легализацию, поступило свыше 3 тыс. заявлений. При этом сотни решили "отсидеться", надеясь, что их не заметят в потоке других. Кому-то скрывать нелегальную деятельность помогали главы сельских поселений.

В списки под снос включили свыше 700 объектов. Турчак отмечал, что после проверки и исправления технических ошибок реестр скорректировали, исключив случайно попавшие туда отели и турбазы.

Он подчеркнул – объекты всех нарушителей, которые попадают под досудебную ликвидацию, необходимо "снести молниеносно" и в целом сделать весь процесс максимально открытым. Начать – с публикации объектов, включенных в "расстрельные списки". "Чтобы потенциальные гости этих баз видели, что их отдых может прервать ковш экскаватора", – подчеркивал Турчак.

В первый обнародованный список попали турбазы из всех десяти муниципальных районов республики и Горно-Алтайска. Однако позже список скорректировали, заменив десять объектов. В финальном варианте числятся базы и туркомплексы уже девяти районов. Среди них и довольно известные среди туристов объекты.

Исключенные из списка турбазы (выделены желтым цветом)

Кош-Агачский район

  1. Турбаза Дед Алтай, с. Аркыт.
  2. Сибирская Корона, Чаган-Узунское сельское поселение.
  3. Siberia, гостиница, с. Кош-Агач.

Майминский район

  1. Гостевой дом Тайга, с. Соузга.
  2. Комплекс Чистая Душа, с. Майма.
  3. Остров Южный, гостиница, с. Майма.
  4. Усадьба "Тихий уголок", Соузгинское сельское поселение, село Соузга.
  5. Гостевой дом "Орешек", п. Рыбалка.
  6. Гостевой дом Река у дачи, п. Рыбалка.
  7. Дом на Чуйской, п. Рыбалка.
  8. Гостиничный комплекс "Восток", п. Рыбалка.

Турочакский район

  1. Гостевой дом "Легенды Алтая", с. Яйлю.
  2. Гостевой дом, с. Яйлю.
  3. Усадьба "МарТима", с. Артыбаш.
  4. Усадьба Спиридоновны, гостевой дом, с. Артыбаш.
  5. Турбаза “Золотая рыбка”, с. Иогач.
  6. Гостевой дом "У Окраины", с. Турочак.
  7. База отдыха "Иван да Настя", с. Артыбаш.
  8. Усадьба "Эдельвейс", ул. Таежная, с. Артыбаш.
  9. Мини-отель "Тепло души", с. Иогач.

Онгудайский район

  1. Алтайский дворик, с. Каракол.
  2. Отдых на пасеке, с. Курота.
  3. Гостевой дом, с. Онгудай.
  4. Altay-villa Ursul с, Онгудай.
  5. База отдыха Улан, с. Малый Яломан.
  6. Турбаза Инегень, с. Инегень.
База в Горном Алтае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выбор невелик. Как на Алтае вытаскивают из тени нелегальные турбазы

В Республике Алтай начался второй этап земельной амнистии
НОВОСТИТуризм

Улаганский район

  1. База отдыха "Эзен", Чибитское сельское поселение.
  2. Заимка Смирновых, кордон Чири.
  3. База отдыха "Сила Сибири", ​с. Акташ.
  4. База отдыха "Луч", с. Акташ.
  5. База отдыха "Шепот гор", с. Акташ.

Усть-Канский район

  1. База "Чарыш", 1 км от села Тюдрала.

Усть-Коксинский район

  1. "Клуб Алтай", турбаза, с. Тюнгур.
  2. "Алтайбер", кемпинг, с. Тюнгур.

Шебалинский район

  1. "Золотой Улей" пасека-усадьба, 527-й км Чуйского тракта.
  2. Гостевой дом, "Арсалия", с. Камлак.

Чемальский район

  1. Усадьба Ярцевых, база отдыха, с. Турбаза Катунь.
  2. Гостевой дом "Классика", с. Узнезя.
  3. Агават, усадьба, с. Элекмонар.
  4. База отдыха "Карма", с. Анос.
  5. Усадьба Бычковых, с. Чемал.
  6. Пять холмов, гостевой дом, с. Чемал.
  7. Пансионат Радна, гостиница, с. Чемал.
  8. Green housе, гостевой дом, с. Чемал.
  9. Солнечный ветер, усадьба, с. Чемал.
  10. Уют, усадьба, с. Чемал.
  11. Катунская, усадьба, с. Чемал.
  12. Алтайская сказка, туристический комплекс, с. Узнезя.
  13. Усадьба Лузарина, с. Аскат.
  14. Аркадия, Каракол-Тур, гостевой дом, с. Элекмонар
Спасатель первого класса Данил Завчук / Фото предоставлено Алтайским поисково-спасательным отрядом

Увидеть Алтай и не умереть. Памятка для туристов, которые собираются в горный поход

Все чаще отдыхающие отправляются не в благоустроенные районы, а в глухие места, без связи и благ цивилизации
НОВОСТИАлтай
Туризм Республика Алтай

Комментарии 55

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Гость

13:12:53 13-05-2025

москвичам со сбером негде строиться тсало?

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Гость

22:44:03 06-06-2025

Гость (13:12:53 13-05-2025) москвичам со сбером негде строиться тсало?... Бункеры строит элитка на Алтае.
Туристам здесь не место.

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Гость

13:23:12 13-05-2025

похоже не будет отдыха в "горном" в этом году. и так все не просто было. а сейчас и подавно. разведут "кипишь" на все лето

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Гость

13:24:01 13-05-2025

Люди вторая нефть. Приедут в Республику и заплатят 30 тысяч за ночь в Манжероке.

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Гость

08:01:59 14-05-2025

Гость (13:24:01 13-05-2025) Люди вторая нефть. Приедут в Республику и заплатят 30 тысяч ... Задавят простых людей, в смысле негде будет отдохнуть

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Гость

13:33:46 13-05-2025

Чтоб цену не сбивали

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Гость

13:46:58 13-05-2025

ну т.к. уберут всех кто худо-бедно существовали и ничего не просили.
просто работали и жили, и были адекватные цены, а не московские.
видимо как гость в горле.

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Russkiy

14:15:12 13-05-2025

Передел собственности или устранение конкурентов? 90-е от турчака с грефом?

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Гость

15:35:14 13-05-2025

Russkiy (14:15:12 13-05-2025) Передел собственности или устранение конкурентов? 90-е от ту... в 90-е власть и бандиты - это были разные группировкаи

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ППШариков

14:22:46 13-05-2025

Передел...

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гость

14:45:00 13-05-2025

ППШариков (14:22:46 13-05-2025) Передел...... Путаете слегка, передел это когда что-то отжимают например, а тут просто уничтожают конкурентов.

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Гость

14:38:05 13-05-2025

Ну вот и хорошо. Возможно, хоть появятся места у реки, где можно встать с палаткой и спокойно отдохнуть от этого "сервиса".

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Гость

16:09:06 13-05-2025

Гость (14:38:05 13-05-2025) Ну вот и хорошо. Возможно, хоть появятся места у реки, где м... не дождетесь...

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Гость

10:22:16 14-05-2025

Гость (16:09:06 13-05-2025) не дождетесь... ... Ну встань, а курортный сбор заплати, такими темпами Греф пробъет запрет на въезд в Алтай и край на личном транспорте для жителей других регионов или выдумают власти дикую "пошлину" или сбор. Тем самым вынудят людей летать только сбер-авиа в аэропорт горно-алтайска и ездить на сбер-автобусах.

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Гость

17:11:37 13-05-2025

Гость (14:38:05 13-05-2025) Ну вот и хорошо. Возможно, хоть появятся места у реки, где м... Святая наивность

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Мимонепроходящий

18:51:24 13-05-2025

Гость (14:38:05 13-05-2025) Ну вот и хорошо. Возможно, хоть появятся места у реки, где м... Ну ты и наивный..

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Гость

21:54:23 13-05-2025

Гость (14:38:05 13-05-2025) Ну вот и хорошо. Возможно, хоть появятся места у реки, где м... Не появятся.
Только вместо 300р станут по 3000р.

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Гость

23:45:53 13-05-2025

Гость (14:38:05 13-05-2025) Ну вот и хорошо. Возможно, хоть появятся места у реки, где м... Туда дядя на букву Г инвесторов пустит, куда не плюнь инвесторы, всё законно, а мы теперь выходные возле пересохших луж проводим

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Турист

14:39:27 13-05-2025

Ждём "Завьяловских" событий из республики Алтай.
Зря вы так с людьми поступаете, князь Андрей и князь Герман.

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Гость

20:38:13 13-05-2025

Турист (14:39:27 13-05-2025) Ждём "Завьяловских" событий из республики Алтай. Зря вы ... это называется экстремизм

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Гость

10:42:50 14-05-2025

Турист (14:39:27 13-05-2025) Ждём "Завьяловских" событий из республики Алтай. Зря вы ... ЧК уже забыли? Или в тайгу надеетесь уйти?

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Гость

14:46:55 13-05-2025

А предыдущий губернатор, который допустил появление более 3 тысяч нелегальных объектов, отвечать будет?

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Гость

15:28:54 13-05-2025

Смотрящий работает. Отрабатывает сберовские деньги. Ну а вам холопы, дальше Аи будет ход закрыт.

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Лилия

16:46:19 13-05-2025

Базы известные, на многих отдыхали, цены на них недешёвые, и не думала 🤔 что они нелегалы.

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Гость

17:20:25 13-05-2025

Так это тех у кого земли нет и самострой.

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Александр

17:34:29 13-05-2025

Странно, как они собрались снести дом в поселке, то что его не проводили как базу, это другой вопрос, а вообще то недалеко от крепостных ушли, могут и снести.

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Гость

17:39:46 13-05-2025

Самострой защищаете смотрю? Ну давайте-давайте...

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Гость

20:56:54 14-05-2025

Гость (17:39:46 13-05-2025) Самострой защищаете смотрю? Ну давайте-давайте...... +много!

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гость

17:40:42 13-05-2025

В с. Яйлю тоже есть не законные базы оказывается.На территории заповедника !

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Гость

00:04:10 14-05-2025

гость (17:40:42 13-05-2025) В с. Яйлю тоже есть не законные базы оказывается.На территор... Там базой назвали гостевой домик на две спальни на личном участке, которые бабулька сдает приезжающим, был там. Смех один, нашли злостных неплательщиков.

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Гость

16:45:11 14-05-2025

Гость (00:04:10 14-05-2025) Там базой назвали гостевой домик на две спальни на личном уч... причём пенсионеры вынуждены работать из-за 15 тысячной пенсии половина которой уходит на коммунальные платежи.

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dok_СФ

18:41:34 13-05-2025

Не уж то все 50 под снос и строили без разрешений вышестоящих.. Или рисковые хозяева, или таков капитал- - м

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гость

18:55:17 13-05-2025

все пропальщики перестаньте верещать ,русским языком написано , дано было время легализовать бизнес ,тысячи народу легализовались ,самые хитрые решили пересидеть ,досудебном порядке те у кого вообще нет никаких доков ,так что не нужно нагнетать ,поживем посмотрим ,приче тут греф ,легализуйся и греф не при делах

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Гость

00:06:26 14-05-2025

гость (18:55:17 13-05-2025) все пропальщики перестаньте верещать ,русским языком написан... Ни причем просто совпадение) "снести шанхаи и шалаши") цитата вашего Грефа пол года назад)

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Алтай

19:09:36 13-05-2025

А Чулушианскую долину не трогали? Это же заповедник, а там все берега застроены и огорожены, или Грефу эти места не интересны?

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Гость

20:39:33 13-05-2025

Алтай (19:09:36 13-05-2025) А Чулушианскую долину не трогали? Это же заповедник, а там ... госпади, холопье сознание. при чем тут Греф-то?!

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Гость

22:29:34 14-05-2025

Гость (20:39:33 13-05-2025) госпади, холопье сознание. при чем тут Греф-то?!... Потому что базы, которые изъяли к нему в управление передают. Например Шале Прискальный. Греф его уже снес.

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Гость

00:04:49 14-05-2025

Алтай (19:09:36 13-05-2025) А Чулушианскую долину не трогали? Это же заповедник, а там ... Нет такой далины на Алтае

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Гость

12:01:13 14-05-2025

Алтай (19:09:36 13-05-2025) А Чулушианскую долину не трогали? Это же заповедник, а там ... Заповедник только на правом берегу Чулышман.

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Гость

20:43:51 13-05-2025

Господи, какие же местечковые комментаторы неумные. Гостевой дом Орешек конкурент подкове сбера? Ну-ну. Хитропопых призвали к порядку, чтоб налоги платили - никто не мешал выйти в официалы. Но нет. Жуликов надо защищать. Ведь простого Ванечку забижают.

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Гость

00:07:25 14-05-2025

Гость (20:43:51 13-05-2025) Господи, какие же местечковые комментаторы неумные. Гостевой... Не переживай, будет и там сбер)

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Гость

21:17:26 13-05-2025

да хрен с ними...небедные-не сдохнут...

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Гость

07:49:09 14-05-2025

Гость (13:24:01 13-05-2025) Люди вторая нефть. Приедут в Республику и заплатят 30 тысяч ... Так и будет

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Гость

07:52:06 14-05-2025

Гость (23:45:53 13-05-2025) Туда дядя на букву Г инвесторов пустит, куда не плюнь инвест... Так и будет проходить

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Гость

07:59:46 14-05-2025

Хана приходит природе

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Надежда

09:06:27 14-05-2025

Вам некоторым городским не понять .Как нам в деревне жить. Да люди кредиты брали и не маленькие у того же Греыа . Потому что кроме Сбера нет, банков у нас . Люди в долги залазили чтобы построить домики как то заработать в сезон . Ребенка в школу одеть а если ещё и старший ребенок поедит учится высшее или среднее образование получить .Так надо платить это не СССР которое все бесплатно давал .Образование медицину и прочее. Люди то что построили за свой счёт покупая дорогой стройматериал который везут за 500 км. Работали на свою семью и у Государства ничего непросили. И Государство не дало ни копейки людям никто не помогал. А теперь дядя приехал и давай всех шерстить . Вы думаете и верите что эти налоги будут работать в Республике .,тогда Вы наивные ..Все пойдет как всегда в Москву. Кому то на счета.. Как и прочие платежи за воду за свет все ЖКХ куда уходят ? Правильно на счета в офшоры . Ненадо людей винить .Да построили и это все даётся с таким трудом . Отрывая от семьи. Вы проезжаете по Чуйскому тракту где увидели хоромы в деревнях все на виду как люди выживают. Если он пожертвовал своим огородом и построил там домик два .Не от хорошей жизни. С народа три шкуры хотят содрать . У всех все в собственности и налоги мы все платим за дом за землю за транспорт у кого есть .Так этого мало уже ввели туристические в Республике 100 рублей за воздух . Для кого и кому?

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Musik

09:17:55 14-05-2025

Надежда (09:06:27 14-05-2025) Вам некоторым городским не понять .Как нам в деревне жить. ... говорите налоги платите?
а не подвираете ли чутка? или не чутка? и объекты зарегистрированы, и вид использования ЗУ соответствует?
сколькож раз было предупреждено - и процедура доведена.
да и по нашим не лучше - в районе простигосподи Аи через одного так промышляют.
но и до нас свой Турчак дойдет.

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Элен без ребят

10:11:48 15-05-2025

Надежда (09:06:27 14-05-2025) Вам некоторым городским не понять .Как нам в деревне жить. ... ой да бедные вы, несчастные... пожалейте их...
щас прям! почему вы занимаетесь нелегальным бизнесом в свой карман, а все остальные работают и платят налоги на ваше содержание и пенсии?!
городские, как вы нас называете, очень редко покупают квартиры своим чадам за пакет налички, но ваши- как за здрасте.
это, наверное, потому что нам не понять.
пс. если что, то я с огромным уважением отношусь к настоящим труженикам сельского хозяйства и животноводства, которые нас кормят.

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Елена

09:40:06 14-05-2025

Убирают конкурентов, чтобы ехали туристы в фешенебельные номера, ведь деньги вложены, надо теперь окупать... А сами то, законно ли земли приобретают...? Для многих алтайцев это единственный заработок, чтобы семью прокормить, детей поднять, выучить... Из списка знаю, что у многих документы в порядке, просто видимо чей-то кусочек земли кажется вкуснее... По конституции земля принадлежит народу!

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Russkiy

11:49:38 14-05-2025

Елена (09:40:06 14-05-2025) Убирают конкурентов, чтобы ехали туристы в фешенебельные ном... По конституции уже ни земля, ни её природные ресурсы не принадлежат народу. Так же, как и льготы отменили народу...
А вот сроки добавили и обнулили кому надо...
Поправки народ попросил внести, вот избранники народные и внесли...

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Гость

10:05:38 14-05-2025

Елена (09:40:06 14-05-2025) Убирают конкурентов, чтобы ехали туристы в фешенебельные ном... Все что даст прибыль заберут толстосумы.

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Игорь

10:48:42 14-05-2025

Через лет пять- десять Горный будет большая помойка под управление Герки Грефа

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Вячеслав

12:45:52 14-05-2025

Жаль, 'Классика" довольно таки хорошее место и цена адекватная

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Лина

20:36:02 14-05-2025

Часть снесут, а тем кто подал заявления (о подаче которых почти никто не знал) создадут невыносимые условия для работы. Так, что сами закроются в течении пары лет. Бюджетным туристом можно забыть про Алтай. Всем, кто мечтает пожить на берегах, кстати, -тоже.
Тем самым еще и стоимость участков снизится, так как потеряется ее инвестиционная привлекательность...
+ КТР. Про которое население Алтая тоже не очень то информировано.
Ну в общем элитарный отдых, горная Швейцария, лакшери пигмент... Вопрос только один: местные? местные могут быть нужны только как персонал? А малый и средний бизнес организованный местными тут не уместен...

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Гость

00:08:54 07-06-2025

Гость (22:29:34 14-05-2025) Потому что базы, которые изъяли к нему в управление передают... Он её купил, а потом уже начал сносить. Также и рядом базу "Два медведя". Вобще непонятно, что значит "нелегальные базы"? "Шале Прискальный" легализовали и "Два медведя" также. Просто нужны именно эти территории. Ту же базу "Шишка", которая ткж. ограничила с "Шале Прискальный" тоже собирались выкупать те же. Леса больше не будет в этих местах. Все вырубят и заасфальтируют.

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