На 136 счетах Блиновской и её мужа арестовали ещё сотни миллионов рублей

Всего счета заблокировали в 13 банках

26 мая 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов семьи Елены Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, арест на сотни миллионов рублей наложен на счета в 13 банках.

Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Сообщалось, что сумма неуплаченных налогов с 2019 по 2021 год составила около 918 млн рублей.

Блогер воспользовалась схемой дробление бизнеса – она использовала упрощённую систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 млн рублей. Чтобы не выходить за этот предел, она оформляла подконтрольные ей организации.

Узнав об уголовном деле, она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут, – Блиновская должна была улететь в Казахстан, однако узнав о возможном задержании, отправилась на арендованном автомобиле в Белоруссию.