Бежала из страны на "Майбахе". Подробности задержания Елены Блиновской

"Королева марафонов" хотела покинуть Россию самолётом, но кто-то предупредил её о возможном задержании в аэропорту

27 апреля 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской

"Королева марафонов" Елена Блиновская собиралась покинуть Россию через Казахстан. Подробности задержания блогера приводит Telegram-канал "112".

По информации канала, уголовное дело в отношении Блиновской возбудили накануне. Тогда же она приобрела билет на самолёт в Алматы. Вылет был назначен на 5 утра.

Правоохранители собирались задержать Блиновскую при попытке вылететь из страны, однако кто-то, предполагает канал, предупредил её о планируемом задержании. Из-за этого "королева марафонов" поменяла свой маршрут.

Ночью блогер вызвала себе Maybach с водителем и поехала в сторону Белоруссии. Её задержали неподалёку от границы, в районе Смоленска.

По информации канала SHOT, Блиновскую задержали на пункте пропуска "Красная горка". При себе у неё были билеты в Ташкент – туда она якобы собиралась улететь из Москвы в 9 утра.

Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Её подозревают в уходе от уплаты налогов суммой более 918 млн рублей. По версии следствия, она "раздробила" свой бизнес, а после легализовала средства, которые нужно было выплатить государству.

Информация о проверках бизнес-схемы Блиновской появилась месяц назад – в конце марта. Однако блогер опровергла эти сообщения в СМИ.