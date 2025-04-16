Испечь или купить? Как в Барнауле за год изменилась стоимость пасхальных куличей

"Пасхальный индекс" в 2025 году вырос до 15%

16 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Пасхальные куличи / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В 2025 году приготовление пасхального кулича для барнаульцев обойдется дороже: "пасхальный индекс" вырос на 15%. Значительно увеличилась стоимость масла, творога, сметаны и маргарина. Домашняя творожная пасха подорожала на 15%, а кулич – на 5%. Однако, по данным Росстата, куриные яйца и мука существенно подешевели. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Главное пасхальное лакомство готовят преимущественно из молочных продуктов, яиц, сахара и муки. Согласно данным Росстата, с апреля 2024 года стоимость перечисленных ингредиентов выросла. Сейчас цены распределились следующим образом:

сливочное масло – 1229,24 рубля за килограмм (ранее 898,55 рубля);

творог – 473,21 рубля за килограмм (ранее 418,03 рубля);

сметана – 356,25 рубля за килограмм (ранее 290,54 рубля);

маргарин – 275,06 рубля за килограмм (ранее 238,77 рубля);

молоко – 95,12 рубля за литр (ранее 77,55 рубля).

При этом цены на яйца и муку – основные продукты для приготовления – снизились:

яйца – 108,78 рубля за десяток (ранее 125,23 рубля);

мука – 54,84 рубля за килограмм (ранее 55,85 рубля).

"Согласно расчетам, основанным на данных Росстата, для рецепта, включающего определенное количество молока, маргарина, яиц, сахара, муки, соли, изюма, дрожжей, а также белка, сахара и лимонного сока для глазури, потребуются продукты общей стоимостью в 485 рублей. Это на 25 рублей дороже, чем в 2024 году. Авторы отмечают, что можно немного сэкономить, если использовать один лимон для приготовления и кулича, и пасхи", - подчеркнули в информационном агентстве.

Сколько стоит готовый кулич в магазинах Барнаула?

В "Марии-Ра" классический кулич весом 60 граммов стоит 49,9 рубля. 250 граммов пасхального лакомства обойдутся в 99,9 рубля, а 400 граммов – 239 рублей. Цена 350-граммовой сдобы в белой глазури с цукатами составляет 235 рублей.

В "Ленте" классический праздничный кулич весом 130 граммов обойдется в 149,99 рубля. 150 граммов выпечки стоят 209,99 рубля (по карте лояльности – 179,99). Цена за 250 граммов варьируется от 99,99 до 109,99 рубля (в зависимости от производителя). Кулич весом 500 граммов стоит 349,99 рубля (по карте лояльности – 269,99). Пасхальный шоколадный кекс с цукатами и апельсиновой начинкой можно купить за 459,99 рубля (по карте лояльности – за 399,99), а 300-граммовый творожный кекс из сдобного теста без посыпки – за 339 рублей.

В "Ярче" кулич весом 510 граммов продается за 199,99 рубля.

Кроме того, корреспонденты "Атмосферы" посетили четыре барнаульские пекарни, но пасхальной продукции в них еще нет. Сотрудники торговых точек сообщили, что куличи поступят в продажу только 17 или 18 апреля.