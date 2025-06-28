На Алтае 15-летняя девушка и 34-летняя женщина утонули в реке
Спасатели нашли тела погибших
28 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Фото: Jakob Owens / unsplash.com
В Республике Алтай в реке Урсул утонули два человека, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился 27 июня. Спасателей вызвали очевидцы.
"В урочище Сыгынташ 15-летнюю девушку затянуло в водоворот реки и унесло под скалу, при попытке ее спасти утонула 34-летняя женщина. Утонувших нашли в 5 и 15 км ниже по течению", — рассказали в ведомстве.
В поисках участвовали 11 специалистов МЧС и две единицы техники. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия.
Ранее в июне в Рубцовске утонул 18-летний парень, который пытался переплыть одно из самых широких мест старицы реки Алей.
Комментарии 0