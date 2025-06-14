В Рубцовске утонул 18-летний парень
Он пытался переплыть старицу
14 июня 2025, 13:59, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края
В Рубцовске в районе СНТ № 3 утонул 18-летний парень. Инцидент случился 13 июня, сообщили в МЧС Алтайского края.
"На одном из самых широких мест старицы реки Алей водолазами ГОЧС Рубцовска поднято тело мужчины 2007 года рождения", – говорится в сообщении.
Предварительно установили, что юноша пытался переплыть водоем и утонул.
Ранее в июне в Первомайском районе Алтайского края на Бешенцевском водохранилище утонул 14-летний подросток.
17:11:43 15-06-2025
зачем??!!! вода холодная еще, а жара, сосуды...и наверняка выпил. такая смерть...как у кутенка