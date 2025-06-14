В Рубцовске утонул 18-летний парень

Он пытался переплыть старицу

14 июня 2025, 13:59, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске в районе СНТ № 3 утонул 18-летний парень. Инцидент случился 13 июня, сообщили в МЧС Алтайского края.

"На одном из самых широких мест старицы реки Алей водолазами ГОЧС Рубцовска поднято тело мужчины 2007 года рождения", – говорится в сообщении.

Предварительно установили, что юноша пытался переплыть водоем и утонул.

Ранее в июне в Первомайском районе Алтайского края на Бешенцевском водохранилище утонул 14-летний подросток.