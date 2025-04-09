На Алтае 21-летняя студентка перевела на "безопасный счет" почти 260 тысяч рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

09 апреля 2025, 13:35, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Камне-на-Оби 21-летняя студентка колледжа стала жертвой мошенников и перевела им 259,5 тысячи рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушке позвонил якобы сотрудник салона сотовой связи и заявил, что срок действия ее сим-карты заканчивается, и поэтому договор нужно продлить, назвав код из SMS. Следом она позвонила по указанному в сообщении номеру, чтобы убедиться, что все в порядке. Однако там сказали, что ее страницу на "Госуслугах" взломали и теперь на девушку пытаются оформить кредиты.

Затем к разговору присоединился "сотрудник" ЦБ. Он предложил набрать займов и перевести все на "безопасный счет", чтобы остановить аферистов.

В итоге девушка лишилась 259,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман также начался с предлога продлить договор связи.