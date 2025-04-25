На Алтае 69-летний пенсионер без водительских прав сел за руль и попал в ДТП

Мужчину госпитализировали

25 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

69-летний мужчина пострадал при опрокидывании иномарки на Чуйском тракте в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 24 апреля около 20:45 у Хабарского сельского поселения.

Предварительно установили, что 69-летний житель села Купчегень, не имеющий водительских прав, сел за руль Toyota Opa. Во время движения пенсионер не справился с управлением и наехал на дорожное металлическое ограждение.

"В результате ДТП водитель с полученными травмами был госпитализирован в районную больницу. <...> В медицинском учреждении у мужчины взят анализ крови на наличие алкоголя", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку.

Утром 25 апреля на Чуйском тракте в Алтайском крае перевернулся легковой автомобиль. Его водитель и пассажир получили травмы.