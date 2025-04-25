На Алтае 69-летний пенсионер без водительских прав сел за руль и попал в ДТП
Мужчину госпитализировали
25 апреля 2025, 13:15, ИА Амител
69-летний мужчина пострадал при опрокидывании иномарки на Чуйском тракте в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 24 апреля около 20:45 у Хабарского сельского поселения.
Предварительно установили, что 69-летний житель села Купчегень, не имеющий водительских прав, сел за руль Toyota Opa. Во время движения пенсионер не справился с управлением и наехал на дорожное металлическое ограждение.
"В результате ДТП водитель с полученными травмами был госпитализирован в районную больницу. <...> В медицинском учреждении у мужчины взят анализ крови на наличие алкоголя", – говорится в сообщении.
Полицейские проводят проверку.
Утром 25 апреля на Чуйском тракте в Алтайском крае перевернулся легковой автомобиль. Его водитель и пассажир получили травмы.
15:37:16 25-04-2025
Везет 69 лет и уже пенсионер. Мне только в 70 на пенсию идти. Спасибо родному государству. Ни работу не могу найти с высшим юридическим образованием, 25 лет юридического стажа из которых государство признает 7 лет с 1995 по 2002. Работу адвокатом с 2002 по 2019 не считают в стаж. Ни на биржу труда не берут. Ни здоровья нет ни физического ни умственного труда не осилю. Ни инвалидность не дают. Мальчик Дим. 51 год. 19 лет до пенсии.