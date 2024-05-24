НОВОСТИПроисшествия

На Алтае 86-летний пенсионер будет сидеть почти до 100 лет за убийство собутыльника

Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима

24 мая 2024, 12:50, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Республике Алтай неоднократно судимого 86-летнего мужчину вновь отправили в исправительную колонию, сообщает региональный СК.

Напомним, в июле 2023 года мужчина вышел на свободу после отбывания наказания за убийства. Снимал жилье у знакомых.

"Ночью 6 сентября обвиняемый, находясь дома, после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей с приятелем ссоры клинком ножа и кулаком со значительной силой нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, лица, шеи и грудной клетки, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. От полученных ранений 64-летний местный житель скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Убийство суд Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

13:38:58 24-05-2024

Обратно домой ему захотелось на казённое обеспечение.

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Гость

14:15:07 24-05-2024

Ну что, собакофоб из вчерашней новости, аллею делать будем, чтобы оценить масштабы?) С одной стороны фото убитых собаками, а с другой - убитых вот этими ... тожевпринципелюдьми. Только улицы такой не найдется, чтоб последних даже половину на ней разместить. Городдлялюдей во всей своей красе...

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Гость

16:31:06 24-05-2024

Гость (14:15:07 24-05-2024) Ну что, собакофоб из вчерашней новости, аллею делать будем, ... Ну так его и посадят за преступление на долгие годы, потому что он все же человек. Псине однозначно карачун за малейшую агрессию к человеку. А для тебя псы и люди равны? Алеестроитель. Тьфу!

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Дима

15:53:38 24-05-2024

звиздец скоро начнут и 100 летних дедушек сажать за вынужденное убийство если какой нибудь упырь решит поживится.
86 лет человеку

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Светлана

22:23:24 24-05-2024

Дима (15:53:38 24-05-2024) звиздец скоро начнут и 100 летних дедушек сажать за вынужден... Закон суров, но это закон. Дедушка не должен убивать других.

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