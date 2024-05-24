На Алтае 86-летний пенсионер будет сидеть почти до 100 лет за убийство собутыльника

Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима

24 мая 2024, 12:50, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Республике Алтай неоднократно судимого 86-летнего мужчину вновь отправили в исправительную колонию, сообщает региональный СК.

Напомним, в июле 2023 года мужчина вышел на свободу после отбывания наказания за убийства. Снимал жилье у знакомых.

"Ночью 6 сентября обвиняемый, находясь дома, после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей с приятелем ссоры клинком ножа и кулаком со значительной силой нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, лица, шеи и грудной клетки, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. От полученных ранений 64-летний местный житель скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.