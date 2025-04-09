На Алтае аферисты "пересчитали трудовой стаж" женщине, два раза "обезопасив" на 700 тысяч

Сельчанка четко следовала указаниям неизвестных и уверенно "спасала" свое финансовое положение

09 апреля 2025, 13:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 55-летнюю жительницу одного из сел Бийского района, заставив два раза оформить кредит и выслать им деньги, сообщает региональное МВД.

Неизвестный позвонил женщине и заявил, что у нее не засчитано в трудовой стаж полтора года. Для записи на прием в Фонд социальной защиты попросил назвать код из СМС.

Затем сельчанке снова позвонили, но уже якобы из Роскомнадзора, и предупредили, что ее личный кабинет на портале "Госуслуги" взломан и нужно срочно менять пароль. Тут же поступил еще один звонок с неизвестного номера, на этот раз от "правоохранителей".

"Мужчина сказал, что изучил кредитную историю жительницы и злоумышленники оформили на нее заем 400 тыс. рублей. Для того чтобы его "вытеснить", необходимо самостоятельно получить кредит на такую же сумму и перевести на "безопасный" счет. Женщина четко следовала указаниям неизвестных и уверенно "спасала" свое финансовое положение", – рассказали в ведомстве.

На следующий день "сотрудник" снова позвонил. Он заявил, что "выпал" еще один кредит, но уже в другом банке. Действовать нужно было по той же схеме. В итоге за два дня сельчанка отправила на "безопасный" счет почти 700 тыс. рублей.

Ранее в Алтайском крае 21-летняя студентка перевела на "безопасный счет" почти 260 тысяч рублей.