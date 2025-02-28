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На Алтае банк оштрафовали за звонки бойцу СВО с требованием вернуть долг

Кредитная организация злоупотребляла своим правом

28 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае кредитную организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.

"Поступило обращение от участника специальной военной операции о телефонных звонках представителя организации, осуществляющей возврат просроченной задолженности", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, мужчине в течение льготного периода, предоставленного в соответствии с законодательством РФ как участнику СВО, от банка поступали звонки с требованиями вернуть долг. Таким образом, "кредитная организация злоупотребляла своим правом".

По факту указанных нарушений проведено административное расследование. В результате банк привлекли к административной ответственности.

Ранее в Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму. Женщина взяла заем, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил "замучить" звонками ее сына.

Алтайский край СВО штрафы банки кредит

Комментарии 10

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Гость

10:28:08 28-02-2025

Там робот наверное, он может быть не в курсе насчет льготоного периода на время СВО

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Гость

10:56:46 28-02-2025

Гость (10:28:08 28-02-2025) Там робот наверное, он может быть не в курсе насчет льготоно... Робота отключить, разукомплектовать, насяльника банка отругать и выпороть

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Гость

10:56:55 28-02-2025

Проблемы банка, что робот не знает.

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Гость

11:05:24 28-02-2025

Роботы у банков слишком уж самодостаточными стали. Хотел с оператором-человеком связаться, проконсультироваться, не вышло. Забросил это дело, не стал вклад открывать.

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Элен без ребят

11:25:56 28-02-2025

кодовое слово "мошенники" разруливает эту ситуацию на раз)

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Гость

13:36:38 28-02-2025

Элен без ребят (11:25:56 28-02-2025) кодовое слово "мошенники" разруливает эту ситуацию на раз)... О! Интересный вариант

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Гость

11:42:09 28-02-2025

Так теперь долги можно не отдавать?

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Musik

11:51:46 28-02-2025

Гость (11:42:09 28-02-2025) Так теперь долги можно не отдавать?... долги отдают лохи.

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Гость

13:37:16 28-02-2025

Гость (11:42:09 28-02-2025) Так теперь долги можно не отдавать?... Оттуда можно. Пока не закончится

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Гость

13:36:34 28-02-2025

У бойцов СВО не маленькая зарплата, судя из объявлений о наборах.
Или это не так?

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