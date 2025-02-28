На Алтае банк оштрафовали за звонки бойцу СВО с требованием вернуть долг

Кредитная организация злоупотребляла своим правом

28 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае кредитную организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.

"Поступило обращение от участника специальной военной операции о телефонных звонках представителя организации, осуществляющей возврат просроченной задолженности", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, мужчине в течение льготного периода, предоставленного в соответствии с законодательством РФ как участнику СВО, от банка поступали звонки с требованиями вернуть долг. Таким образом, "кредитная организация злоупотребляла своим правом".

По факту указанных нарушений проведено административное расследование. В результате банк привлекли к административной ответственности.

Ранее в Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму. Женщина взяла заем, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил "замучить" звонками ее сына.