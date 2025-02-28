На Алтае банк оштрафовали за звонки бойцу СВО с требованием вернуть долг
Кредитная организация злоупотребляла своим правом
28 февраля 2025, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае кредитную организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, сообщает региональная ФССП.
"Поступило обращение от участника специальной военной операции о телефонных звонках представителя организации, осуществляющей возврат просроченной задолженности", – рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, мужчине в течение льготного периода, предоставленного в соответствии с законодательством РФ как участнику СВО, от банка поступали звонки с требованиями вернуть долг. Таким образом, "кредитная организация злоупотребляла своим правом".
По факту указанных нарушений проведено административное расследование. В результате банк привлекли к административной ответственности.
Ранее в Барнауле оштрафовали банк за назойливое требование вернуть кредит за маму. Женщина взяла заем, но выплатить весь долг не смогла, поэтому банк решил "замучить" звонками ее сына.
10:28:08 28-02-2025
Там робот наверное, он может быть не в курсе насчет льготоного периода на время СВО
10:56:46 28-02-2025
Гость (10:28:08 28-02-2025) Там робот наверное, он может быть не в курсе насчет льготоно... Робота отключить, разукомплектовать, насяльника банка отругать и выпороть
10:56:55 28-02-2025
Проблемы банка, что робот не знает.
11:05:24 28-02-2025
Роботы у банков слишком уж самодостаточными стали. Хотел с оператором-человеком связаться, проконсультироваться, не вышло. Забросил это дело, не стал вклад открывать.
11:25:56 28-02-2025
кодовое слово "мошенники" разруливает эту ситуацию на раз)
13:36:38 28-02-2025
Элен без ребят (11:25:56 28-02-2025) кодовое слово "мошенники" разруливает эту ситуацию на раз)... О! Интересный вариант
11:42:09 28-02-2025
Так теперь долги можно не отдавать?
11:51:46 28-02-2025
Гость (11:42:09 28-02-2025) Так теперь долги можно не отдавать?... долги отдают лохи.
13:37:16 28-02-2025
Гость (11:42:09 28-02-2025) Так теперь долги можно не отдавать?... Оттуда можно. Пока не закончится
13:36:34 28-02-2025
У бойцов СВО не маленькая зарплата, судя из объявлений о наборах.
Или это не так?