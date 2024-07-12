На Алтае большинство работников недовольны размером отпускных. Сколько они получают?
Кстати, женщины чаще мужчин остаются разочарованы полученной суммой
12 июля 2024, 10:30, ИА Амител
Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, довольны ли работники Алтайского края размером своих отпускных выплат.
"Лишь 36% опрошенных россиян довольны размером своих отпускных выплат. В Алтайском крае таких еще меньше – только 33%, а вот остальные 67% считают, что денег на отпуск им недостаточно", – говорится в исследовании.
Стоит отметить, что женщины чаще мужчин остаются недовольны полученной суммой (68% против 59%).
Чаще всего удовлетворены отпускными ИТ-специалисты (46%) и представители финансовой сферы (40%), меньше всего – работники HR-сферы (21%) и маркетологи (23%).
"42% респондентов планируют потратить в отпуске больше 50 тыс. рублей, 17% – от 30 до 50 тыс. рублей, 10% – от 10 до 30 тыс. рублей, 7% – менее 10 тыс. рублей. Оставшиеся 25% опрошенных затруднились ответить", – указали аналитики.
Ранее юрист рассказал, как получить больше отпускных при увольнении.
10:45:20 12-07-2024
ну так то отпускные это средняя зп за последний год, люди не в курсе? ну ваще
10:55:57 12-07-2024
ну так фигня вопрос - запретить отпускные.
10:56:13 12-07-2024
Отпускные зависят от зарплаты - глупо получая 30т.р. ждать отпускных в сотку.
11:17:43 12-07-2024
речь скорее о госслужащих, которым к отпуску положена выплата (помимо отпускных), на ряде предприятий нашего края к отпуску тоже положена определенная сумма (около 10-15 тысяч помимо отпускных)
11:28:27 12-07-2024
Серая схема оклад (минималка) + премия дает отпускные в минималку.
11:38:43 12-07-2024
Успешному сотруднику работодатель обычно к отпуску прикладывает премию
11:40:36 12-07-2024
На по 10 дают. норм.
13:15:09 12-07-2024
Нищебродный край
13:24:36 12-07-2024
Гость (13:15:09 12-07-2024) Нищебродный край ... вот не могу я вам поставить +1000. а хочется...
20:20:57 13-07-2024
Получишь 1.5 зарплаты потратишь за 10днкпотом как побирушка 2месяца впроголодь живёшь.а каком отдыхе вы говорите.чиобы отдохнуть год копишь.