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На Алтае большинство работников недовольны размером отпускных. Сколько они получают?

Кстати, женщины чаще мужчин остаются разочарованы полученной суммой

12 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Отпуск в бассейне / Фото: pxhere.com
Отпуск в бассейне / Фото: pxhere.com

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, довольны ли работники Алтайского края размером своих отпускных выплат.

"Лишь 36% опрошенных россиян довольны размером своих отпускных выплат. В Алтайском крае таких еще меньше – только 33%, а вот остальные 67% считают, что денег на отпуск им недостаточно", – говорится в исследовании.

Стоит отметить, что женщины чаще мужчин остаются недовольны полученной суммой (68% против 59%).

Чаще всего удовлетворены отпускными ИТ-специалисты (46%) и представители финансовой сферы (40%), меньше всего работники HR-сферы (21%) и маркетологи (23%).

"42% респондентов планируют потратить в отпуске больше 50 тыс. рублей, 17% от 30 до 50 тыс. рублей, 10% от 10 до 30 тыс. рублей, 7% менее 10 тыс. рублей. Оставшиеся 25% опрошенных затруднились ответить", указали аналитики.

Ранее юрист рассказал, как получить больше отпускных при увольнении.

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Алтайский край опросы отпуск

Комментарии 10

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Гость

10:45:20 12-07-2024

ну так то отпускные это средняя зп за последний год, люди не в курсе? ну ваще

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Мусик

10:55:57 12-07-2024

ну так фигня вопрос - запретить отпускные.

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Гость

10:56:13 12-07-2024

Отпускные зависят от зарплаты - глупо получая 30т.р. ждать отпускных в сотку.

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горожанка

11:17:43 12-07-2024

речь скорее о госслужащих, которым к отпуску положена выплата (помимо отпускных), на ряде предприятий нашего края к отпуску тоже положена определенная сумма (около 10-15 тысяч помимо отпускных)

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Стас Пле

11:28:27 12-07-2024

Серая схема оклад (минималка) + премия дает отпускные в минималку.

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Гость

11:38:43 12-07-2024

Успешному сотруднику работодатель обычно к отпуску прикладывает премию

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Гость

11:40:36 12-07-2024

На по 10 дают. норм.

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Гость

13:15:09 12-07-2024

Нищебродный край

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Мусик

13:24:36 12-07-2024

Гость (13:15:09 12-07-2024) Нищебродный край ... вот не могу я вам поставить +1000. а хочется...

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Гость

20:20:57 13-07-2024

Получишь 1.5 зарплаты потратишь за 10днкпотом как побирушка 2месяца впроголодь живёшь.а каком отдыхе вы говорите.чиобы отдохнуть год копишь.

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