На Алтае большинство работников недовольны размером отпускных. Сколько они получают?

Кстати, женщины чаще мужчин остаются разочарованы полученной суммой

12 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Отпуск в бассейне / Фото: pxhere.com

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, довольны ли работники Алтайского края размером своих отпускных выплат.

"Лишь 36% опрошенных россиян довольны размером своих отпускных выплат. В Алтайском крае таких еще меньше – только 33%, а вот остальные 67% считают, что денег на отпуск им недостаточно", – говорится в исследовании.

Стоит отметить, что женщины чаще мужчин остаются недовольны полученной суммой (68% против 59%).

Чаще всего удовлетворены отпускными ИТ-специалисты (46%) и представители финансовой сферы (40%), меньше всего – работники HR-сферы (21%) и маркетологи (23%).

"42% респондентов планируют потратить в отпуске больше 50 тыс. рублей, 17% – от 30 до 50 тыс. рублей, 10% – от 10 до 30 тыс. рублей, 7% – менее 10 тыс. рублей. Оставшиеся 25% опрошенных затруднились ответить", – указали аналитики.

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