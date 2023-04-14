На Алтае чиновнику ужесточили слишком мягкое наказание за "взяточное водоснабжение"
Суд решил лишить экс-начальника свободы, причём отправил в колонию строгого режима
14 апреля 2023, 15:15, ИА Амител
Алтайский краевой суд изменил приговор в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения управления юстиции, сообщает региональная прокуратура.
Чиновника задержали в июле 2022 года. Он получил в общей сумме 200 тысяч рублей от предпринимателя, чью компанию выбрали в качестве подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту водоснабжения и помещений административных зданий в разных районах края.
В феврале 2023 года суд оштрафовал экс-начальника на 3 млн рублей, а также на пять лет лишил права занимать должности в госорганах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.Государственный обвинитель обжаловал приговор "в связи с мягкостью наказания". Суд апелляционной инстанции приговор изменил.
"Назначил осуждённому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере семикратной суммы взятки, а также сохранил дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной гражданской службы сроком на пять лет", – рассказали в ведомстве.
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