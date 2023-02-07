На Алтае экс-начальника из управления юстиции осудили за "взяточное водоснабжение"
Суд оштрафовал бывшего чиновника на 3 млн рублей
07 февраля 2023, 16:09, ИА Амител
В Алтайском крае осудили бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения управления юстиции, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в июле 2022 года задержали чиновника, который в общей сумме получил 200 тысяч рублей от представителя одной из компаний.
"Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений о выборе именно этой организации в качестве подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту водоснабжения и помещений административных зданий в разных районах края, а также беспрепятственную приёмку и подписание документов, являющихся основанием для оплаты услуг", – пояснили ранее в краевом СК.
Подсудимый свою вину не признал. Суд оштрафовал его на 3 млн рублей, а также на пять лет лишил права занимать должности в госорганах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
"В собственность государства конфискован эквивалент дохода, полученного преступным путём, обратив взыскание на денежные средства и автомобиль, на которые в ходе следствия был наложен арест", – добавили в СК.
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