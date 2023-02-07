На Алтае экс-начальника из управления юстиции осудили за "взяточное водоснабжение"

Суд оштрафовал бывшего чиновника на 3 млн рублей

07 февраля 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

В Алтайском крае осудили бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения управления юстиции, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в июле 2022 года задержали чиновника, который в общей сумме получил 200 тысяч рублей от представителя одной из компаний.

"Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений о выборе именно этой организации в качестве подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту водоснабжения и помещений административных зданий в разных районах края, а также беспрепятственную приёмку и подписание документов, являющихся основанием для оплаты услуг", – пояснили ранее в краевом СК.

Подсудимый свою вину не признал. Суд оштрафовал его на 3 млн рублей, а также на пять лет лишил права занимать должности в госорганах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.