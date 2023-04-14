Алтайская прокуратура требует вернуть наказание бывшему управделами региона

Ранее Белобородову сократили срок с шести до трёх лет, в течение которого он не может занимать определённые должности

14 апреля 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края оспорила решение о сокращении срока дополнительного наказания бывшему управляющему делами администрации и губернатора региона Алексею Белобородову, сообщает ведомство.

Ранее, Белобородов пытался избавиться от назначенного ему дополнительного наказания – запрета занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. В Центральном суде Барнаула вдвое снизили время действия санкций: запрет должен истечь в сентябре 2023 года вместо 2026 года.

"Государственным обвинителем принесено апелляционное представление об отмене постановления Центрального районного суда Барнаула от 29.03.2023, которым с шести до трёх лет сокращён срок дополнительного наказания бывшему управляющему делами администрации края Белобородову А.Ф. Рассмотрение материала в суде апелляционной инстанции поставлено на контроль", – рассказали в прокуратуре.

Напомним, Белобородова по обвинению в получении взятки и хищениях приговорили к трём годам лишения свободы, штрафу в размере 4 млн рублей и запрету на занятие должностей, однако он отсидел примерно полгода и вышел по УДО.