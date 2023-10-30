На Алтае девочке опостылели вечно пьяные лица родителей и она ушла к соседке
На протяжении всей жизни она наблюдает, как мама с папой целенаправленно спиваются
30 октября 2023, 13:27, ИА Амител
В алтайском селе Коробейниково на неблагополучную семью в очередной раз составили протокол, пишет газета Усть-Пристанского района "Авангард".
Отмечается, что девочка подросткового возраста на протяжении всей жизни наблюдает, как мама с папой целенаправленно спиваются.
"Девочке до того опостылело смотреть на хмельные лица родителей, что она частенько проводит время у соседки. В очередной раз, когда парочка ушла в запой, женщина обратилась в органы профилактики", – уточняет издание.
Члены комиссии по делам несовершеннолетних прибыли в село, где составили протокол об административном правонарушении.
Ранее в Усть-Пристанском районе пьяным родителям вернули двух трехлетних девочек, ушедших с пьянки.
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