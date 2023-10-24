На Алтае начали проверку из-за трехлетних девочек, ушедших от пьяных матерей

Проверяют условия жизни детей

24 октября 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае проводится проверка по сообщению об оставлении без присмотра двух малолетних детей в Усть-Пристанском районе, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в селе Усть-Пристань две трехлетние девочки отправились гулять по улицам, когда их мамы пили алкоголь. Местная жительница позвонила в полицию. Правоохранители вернули детей родителям, которые и не заметили исчезновения дочерей.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору незамедлительно дать надлежащую правовую оценку оставлению без присмотра двоих малышей, как по месту жительства, так и в общественном месте", – рассказали в ведомстве.

Проверяют условия жизни девочек, а также работу уполномоченных органов по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.