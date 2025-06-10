На Алтае девушка, несмотря на сомнения, попалась на многоступенчатую уловку мошенников
Оформила кредиты, добавила к этой сумме личные накопления и отправила на "безопасный счет"
10 июня 2025, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае 22-летняя жительница Рубцовска попалась на уловку мошенников и потеряла 565 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
"Поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей поликлиники и для проверки личных данных попросила продиктовать номер СНИЛС, что женщина и сделала", – рассказали в ведомстве.
Далее на телефон пришло сообщение с кодом, который аферистка попросила назвать, однако у женщины возникли сомнения. В итоге она отказалась продиктовать код и прекратила разговор.
После этого поступил звонок от якобы сотрудницы службы безопасности банка, которая сообщила о выявлении факта подачи двух заявок на получение кредитов на 190 тыс. и 290 тыс. рублей.
"Звонившая сообщила о необходимости срочно аннулировать заявки, а также рекомендовала следовать дальнейшим ее инструкциям и внести сбережения на "безопасный счет" с целью сохранности", – отметили в МВД.
Девушка оформила кредиты на 480 тыс. рублей, добавила к этой сумме личные накопления и перевела на указанный счет 565 тыс. рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.
Ранее в Алтайском крае другая девушка отказалась брать кредит для мошенников, но перевела им все свои деньги.
10:38:27 10-06-2025
Я одного не пойму как банк одобрил ей такой большой кредит 22 летней девушке.
10:58:48 10-06-2025
Оформила кредиты --- вот это самое интересное, удаленно, без личного присутствия, фактически не ей. Может хватит делать вид, что это полезно
11:07:32 10-06-2025
У меня хорошая зарплата, но я никогда не брала кредит и как итог - мне из-за этого отказал. Сказали: нет кредитной истории.
12:23:07 10-06-2025
Гость (11:07:32 10-06-2025) У меня хорошая зарплата, но я никогда не брала кредит и как ... Мошенники похоже могут взять кредит и на того, кому не дают, что дает основание версии, что у них связи с теми. кто дает
12:45:32 10-06-2025
А что, действительно есть такое работающее словосочетание:"перевести деньги на безопасный счет"?
15:36:50 10-06-2025
Гость (12:45:32 10-06-2025) А что, действительно есть такое работающее словосочетание:"п... Да есть, специально для таких как ты.)))))🤣😂🤣