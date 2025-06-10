На Алтае девушка, несмотря на сомнения, попалась на многоступенчатую уловку мошенников

Оформила кредиты, добавила к этой сумме личные накопления и отправила на "безопасный счет"

10 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае 22-летняя жительница Рубцовска попалась на уловку мошенников и потеряла 565 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

"Поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей поликлиники и для проверки личных данных попросила продиктовать номер СНИЛС, что женщина и сделала", – рассказали в ведомстве.

Далее на телефон пришло сообщение с кодом, который аферистка попросила назвать, однако у женщины возникли сомнения. В итоге она отказалась продиктовать код и прекратила разговор.

После этого поступил звонок от якобы сотрудницы службы безопасности банка, которая сообщила о выявлении факта подачи двух заявок на получение кредитов на 190 тыс. и 290 тыс. рублей.

"Звонившая сообщила о необходимости срочно аннулировать заявки, а также рекомендовала следовать дальнейшим ее инструкциям и внести сбережения на "безопасный счет" с целью сохранности", – отметили в МВД.

Девушка оформила кредиты на 480 тыс. рублей, добавила к этой сумме личные накопления и перевела на указанный счет 565 тыс. рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Алтайском крае другая девушка отказалась брать кредит для мошенников, но перевела им все свои деньги.