В Барнауле мошенники психологически подавили 17-летнюю девушку и забрали все деньги

Аферисты заставили взять родительские сбережения, хранящиеся в доме, и положить на счет в банке

20 мая 2025, 10:16, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае 17-летняя жительница Барнаула, находясь под влиянием мошенников, забрала из дома сбережения родителей в размере 137 920 рублей и перевела мошенникам, сообщает региональное МВД.

"Девушке поступил звонок от незнакомки, представившейся сотрудницей "Почты России". Она сообщила, что необходимо пройти авторизацию для верного адреса доставки письма по образованию. Для этого выслала ссылку на анкету, куда она перешла через портал "Госуслуги", введя логин и пароль. Затем ей пришло сообщение о том, что в личном кабинете произошла смена пароля", – рассказали в ведомстве.

Через несколько минут девушке позвонила якобы сотрудница Центробанка и заявила, что в аккаунте проходит подозрительная активность. И выслала специальное заявление, в котором девушка указала свои данные и сведения о родителях.

Женщина попросила собрать все деньги в доме, открыть счет в банке и положить всю сумму. Девушка через банкомат внесла деньги, будучи в полной уверенности, что в дальнейшем вся сумма вернется.

Ранее в Барнауле мошенники очень интересным способом заставили девушку сдать в ломбард украшения.