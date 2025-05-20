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В Барнауле мошенники психологически подавили 17-летнюю девушку и забрали все деньги

Аферисты заставили взять родительские сбережения, хранящиеся в доме, и положить на счет в банке

20 мая 2025, 10:16, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru
Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае 17-летняя жительница Барнаула, находясь под влиянием мошенников, забрала из дома сбережения родителей в размере 137 920 рублей и перевела мошенникам, сообщает региональное МВД.

"Девушке поступил звонок от незнакомки, представившейся сотрудницей "Почты России". Она сообщила, что необходимо пройти авторизацию для верного адреса доставки письма по образованию. Для этого выслала ссылку на анкету, куда она перешла через портал "Госуслуги", введя логин и пароль. Затем ей пришло сообщение о том, что в личном кабинете произошла смена пароля", – рассказали в ведомстве.

Через несколько минут девушке позвонила якобы сотрудница Центробанка и заявила, что в аккаунте проходит подозрительная активность. И выслала специальное заявление, в котором девушка указала свои данные и сведения о родителях.

Женщина попросила собрать все деньги в доме, открыть счет в банке и положить всю сумму. Девушка через банкомат внесла деньги, будучи в полной уверенности, что в дальнейшем вся сумма вернется.

Ранее в Барнауле мошенники очень интересным способом заставили девушку сдать в ломбард украшения.

Школьница / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле десятилетняя "игроманка" оформила на маму кредит и отдала мошенникам 98 тысяч

Девочка взяла телефон, сфотографировала все приложения и поменяла пароли
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники

Комментарии 9

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Гость

10:39:18 20-05-2025

Солнечный "ребенок"!

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Гость

11:07:16 20-05-2025

Гость (10:39:18 20-05-2025) Солнечный "ребенок"!... Ну родители тоже солнечные) доверять своим слабонервным недорослям места, где деньги лежат?)

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Гость

11:03:27 20-05-2025

родителям- можно было же набрать, неужели сложно.
карты все от детских телефонов отвязывайте и единственные деньги, которые они должны в руках держать - это на проезд и на газировку.

лично я люблю когда мне мошонка звонит, я их всю ослиную домовую книгу полощу в три этажа.
особенно на их матерей напираю. бомбит их знатно от этого ))

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Гость

14:06:04 20-05-2025

Гость (11:03:27 20-05-2025) родителям- можно было же набрать, неужели сложно.карты в... И часто тебе мошонка звонит?

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-

11:16:12 20-05-2025

А потом удивляются, откуда фраза "бабы - дуры".

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Гость

18:09:57 20-05-2025

Жители как всегда готовы оправдать любую тупость!

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Олег

19:48:21 20-05-2025

Посылайте всех!

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Гость

01:37:38 21-05-2025

17 лет??? идиотизм или что там

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гость

10:57:20 10-06-2025

Вопросов два. Кто так люто минусует всё, кроме лютой дичи? Какие нужны доводы, чтобы вменяемый человек собрал дома все деньги и куда-то понес? Хотяяя в 90х отдавали цыганкам, наперсточникам тоже добровольно.

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