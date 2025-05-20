В Барнауле мошенники психологически подавили 17-летнюю девушку и забрали все деньги
Аферисты заставили взять родительские сбережения, хранящиеся в доме, и положить на счет в банке
20 мая 2025, 10:16, ИА Амител
В Алтайском крае 17-летняя жительница Барнаула, находясь под влиянием мошенников, забрала из дома сбережения родителей в размере 137 920 рублей и перевела мошенникам, сообщает региональное МВД.
"Девушке поступил звонок от незнакомки, представившейся сотрудницей "Почты России". Она сообщила, что необходимо пройти авторизацию для верного адреса доставки письма по образованию. Для этого выслала ссылку на анкету, куда она перешла через портал "Госуслуги", введя логин и пароль. Затем ей пришло сообщение о том, что в личном кабинете произошла смена пароля", – рассказали в ведомстве.
Через несколько минут девушке позвонила якобы сотрудница Центробанка и заявила, что в аккаунте проходит подозрительная активность. И выслала специальное заявление, в котором девушка указала свои данные и сведения о родителях.
Женщина попросила собрать все деньги в доме, открыть счет в банке и положить всю сумму. Девушка через банкомат внесла деньги, будучи в полной уверенности, что в дальнейшем вся сумма вернется.
Ранее в Барнауле мошенники очень интересным способом заставили девушку сдать в ломбард украшения.
10:39:18 20-05-2025
Солнечный "ребенок"!
11:07:16 20-05-2025
Гость (10:39:18 20-05-2025) Солнечный "ребенок"!... Ну родители тоже солнечные) доверять своим слабонервным недорослям места, где деньги лежат?)
11:03:27 20-05-2025
родителям- можно было же набрать, неужели сложно.
карты все от детских телефонов отвязывайте и единственные деньги, которые они должны в руках держать - это на проезд и на газировку.
лично я люблю когда мне мошонка звонит, я их всю ослиную домовую книгу полощу в три этажа.
особенно на их матерей напираю. бомбит их знатно от этого ))
14:06:04 20-05-2025
Гость (11:03:27 20-05-2025) родителям- можно было же набрать, неужели сложно.карты в... И часто тебе мошонка звонит?
11:16:12 20-05-2025
А потом удивляются, откуда фраза "бабы - дуры".
18:09:57 20-05-2025
Жители как всегда готовы оправдать любую тупость!
19:48:21 20-05-2025
Посылайте всех!
01:37:38 21-05-2025
17 лет??? идиотизм или что там
10:57:20 10-06-2025
Вопросов два. Кто так люто минусует всё, кроме лютой дичи? Какие нужны доводы, чтобы вменяемый человек собрал дома все деньги и куда-то понес? Хотяяя в 90х отдавали цыганкам, наперсточникам тоже добровольно.