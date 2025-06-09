На Алтае девушка отказалась брать кредит для мошенников, но перевела им все свои деньги
Также юная сельчанка сообщила аферистам все свои личные данные
09 июня 2025, 15:20, ИА Амител
В Алтайском крае 20-летняя сельчанка лишилась 13 тысяч рублей под предлогом продления договора сотовой связи, сообщает региональное МВД.
"Поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился оператором сотовой связи и заявил, что для продолжения пользования сим-картой необходимо продлить договор, а для этого нужно обратиться в салон сотовой связи, либо он поможет это сделать дистанционно", – рассказали в ведомстве.
Девушка в ходе разговора с мошенником передала ему свои паспортные данные. Через некоторое время ей стали поступать звонки якобы от сотрудника "Госуслуг", который убедил в том, что ее личный кабинет взломали злоумышленники.
Для решения проблемы ее перенаправили к "главному специалисту". Он сказал, что мошенники не только получили доступ к ее аккаунту, но и оставили заявки на кредит, а также запросили справку о доходах, о месте жительства, ИНН и кредитную историю.
"Ее долго убеждали взять кредит в сумме 100 тысяч рублей, но в итоге девушка перевела мошенникам все сбережения на карте – 13 тысяч рублей. Девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в отдел полиции", – отметили в МВД.
Ранее в Барнауле студент перевел мошенникам почти 800 тысяч рублей, пытаясь продлить сим-карту.
15:26:00 09-06-2025
Молодец девушка , умеет отказывать
-"я не такая"...
16:11:10 09-06-2025
Гость (15:26:00 09-06-2025) Молодец девушка , умеет отказывать-"я не такая"...... а если бы попросили отдаться?
17:15:53 09-06-2025
Musik (16:11:10 09-06-2025) а если бы попросили отдаться?... Её личное дело
16:03:34 09-06-2025
Уж сколько раз твердили миру....
17:14:12 09-06-2025
Хоть кредит не взяла, уже лучше. Покупка опыта за относительно недорого.