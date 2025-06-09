На Алтае девушка отказалась брать кредит для мошенников, но перевела им все свои деньги

Также юная сельчанка сообщила аферистам все свои личные данные

09 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 20-летняя сельчанка лишилась 13 тысяч рублей под предлогом продления договора сотовой связи, сообщает региональное МВД.

"Поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился оператором сотовой связи и заявил, что для продолжения пользования сим-картой необходимо продлить договор, а для этого нужно обратиться в салон сотовой связи, либо он поможет это сделать дистанционно", – рассказали в ведомстве.

Девушка в ходе разговора с мошенником передала ему свои паспортные данные. Через некоторое время ей стали поступать звонки якобы от сотрудника "Госуслуг", который убедил в том, что ее личный кабинет взломали злоумышленники.

Для решения проблемы ее перенаправили к "главному специалисту". Он сказал, что мошенники не только получили доступ к ее аккаунту, но и оставили заявки на кредит, а также запросили справку о доходах, о месте жительства, ИНН и кредитную историю.

"Ее долго убеждали взять кредит в сумме 100 тысяч рублей, но в итоге девушка перевела мошенникам все сбережения на карте – 13 тысяч рублей. Девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в отдел полиции", – отметили в МВД.

Ранее в Барнауле студент перевел мошенникам почти 800 тысяч рублей, пытаясь продлить сим-карту.