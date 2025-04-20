Барнаульский студент перевел мошенникам почти 800 тысяч рублей, пытаясь продлить сим-карту
Сначала ему позвонили якобы от оператора сотовой связи, а потом — якобы из службы безопасности банка
20 апреля 2025, 20:15, ИА Амител
В Барнауле студент 2004 года рождения стал жертвой мошенников, убедивших его перевести деньги на "безопасный счет", сообщили в региональном МВД.
"По словам потерпевшего, ему поступил звонок якобы от оператора сотовой связи, который сообщил о необходимости продлить договор за услуги связи. Для этого нужно всего лишь продиктовать мужчине код из СМС, что и сделал молодой человек", – говорится в сообщении.
После этого студенту позвонили "сотрудники службы безопасности банка", которые убедили его снять все имеющиеся накопления и перевести на "безопасный счет". Ни в чем не сомневаясь, парень снял личные средства в размере 400 тысяч рублей и перевел на указанный счет. Позже он снял с карты еще 350 тысяч, которые также "обезопасил".
После того как "сотрудники" перестали выходить на связь, студент понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
Ранее в Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры.
20:48:04 20-04-2025
lox это судьба
20:57:51 20-04-2025
Получил платное образование считай
09:54:39 21-04-2025
Гость (20:57:51 20-04-2025) Получил платное образование считай...
Опыт - лучший учитель. Берет дорого, объясняет доходчиво
21:05:36 20-04-2025
Откель у бедного стюдента столько дених?
Мы в студенчестве подрабатывали
06:32:05 21-04-2025
...... (21:05:36 20-04-2025) Откель у бедного стюдента столько дених?Мы в студенчеств... так и он мог заработать
23:53:54 20-04-2025
Симка поди вообще на мамку зарегана.
23:59:16 20-04-2025
Требует прояснения та удивительная лёгкость, с которой мошенникам удаётся околпачивать граждан: буржуйский режим то ли специально лелеет аферистов, создавая комфортные для них условия и не утруждая себя их поимкой, то ли затюкал людей настолько, что в атмосфере торжествующего закона джунглей потенциальные жертвы поневоле вынуждены хвататься за любую якобы "спасительную соломинку", лишь бы "обезопаситься"!?
09:09:46 21-04-2025
Студент-заочник, живет в тундре.