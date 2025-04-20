Барнаульский студент перевел мошенникам почти 800 тысяч рублей, пытаясь продлить сим-карту

Сначала ему позвонили якобы от оператора сотовой связи, а потом — якобы из службы безопасности банка

20 апреля 2025, 20:15, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле студент 2004 года рождения стал жертвой мошенников, убедивших его перевести деньги на "безопасный счет", сообщили в региональном МВД.

"По словам потерпевшего, ему поступил звонок якобы от оператора сотовой связи, который сообщил о необходимости продлить договор за услуги связи. Для этого нужно всего лишь продиктовать мужчине код из СМС, что и сделал молодой человек", – говорится в сообщении.

После этого студенту позвонили "сотрудники службы безопасности банка", которые убедили его снять все имеющиеся накопления и перевести на "безопасный счет". Ни в чем не сомневаясь, парень снял личные средства в размере 400 тысяч рублей и перевел на указанный счет. Позже он снял с карты еще 350 тысяч, которые также "обезопасил".

После того как "сотрудники" перестали выходить на связь, студент понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Ранее в Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры.