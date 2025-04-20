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Барнаульский студент перевел мошенникам почти 800 тысяч рублей, пытаясь продлить сим-карту

Сначала ему позвонили якобы от оператора сотовой связи, а потом — якобы из службы безопасности банка

20 апреля 2025, 20:15, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Студент / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле студент 2004 года рождения стал жертвой мошенников, убедивших его перевести деньги на "безопасный счет", сообщили в региональном МВД.

"По словам потерпевшего, ему поступил звонок якобы от оператора сотовой связи, который сообщил о необходимости продлить договор за услуги связи. Для этого нужно всего лишь продиктовать мужчине код из СМС, что и сделал молодой человек", – говорится в сообщении.

После этого студенту позвонили "сотрудники службы безопасности банка", которые убедили его снять все имеющиеся накопления и перевести на "безопасный счет". Ни в чем не сомневаясь, парень снял личные средства в размере 400 тысяч рублей и перевел на указанный счет. Позже он снял с карты еще 350 тысяч, которые также "обезопасил".

После того как "сотрудники" перестали выходить на связь, студент понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Ранее в Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры.

Барнаул Мошенники

Комментарии 8

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отел

20:48:04 20-04-2025

lox это судьба

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Гость

20:57:51 20-04-2025

Получил платное образование считай

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Sic semper tyrannis

09:54:39 21-04-2025

Гость (20:57:51 20-04-2025) Получил платное образование считай...
Опыт - лучший учитель. Берет дорого, объясняет доходчиво

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......

21:05:36 20-04-2025

Откель у бедного стюдента столько дених?
Мы в студенчестве подрабатывали

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Гость

06:32:05 21-04-2025

...... (21:05:36 20-04-2025) Откель у бедного стюдента столько дених?Мы в студенчеств... так и он мог заработать

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ДМВ

23:53:54 20-04-2025

Симка поди вообще на мамку зарегана.

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Гость

23:59:16 20-04-2025

Требует прояснения та удивительная лёгкость, с которой мошенникам удаётся околпачивать граждан: буржуйский режим то ли специально лелеет аферистов, создавая комфортные для них условия и не утруждая себя их поимкой, то ли затюкал людей настолько, что в атмосфере торжествующего закона джунглей потенциальные жертвы поневоле вынуждены хвататься за любую якобы "спасительную соломинку", лишь бы "обезопаситься"!?

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Гость

09:09:46 21-04-2025

Студент-заочник, живет в тундре.

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