До +12 градусов и снег с дождём. О погоде в Алтайском крае 24 февраля

На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с

24 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +1 до +6 градусов ожидается в Алтайском крае днём 24 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, синоптики прогнозируют в предгорьях потепление до +7...+12 градусов.

Местами небольшой, по западу умеренный снег, мокрый снег, днём с дождём, возможны гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +3 до +5 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.