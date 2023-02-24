Машины массово слетают с трассы на Алтае из-за сильного гололёда
Из-за потепления на краевых дорогах очень скользко
24 февраля 2023, 14:01, ИА Амител
В Алтайском крае на участке трассы между Рубцовском и Новоегорьевским произошёл массовый съезд автомобилей, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Автомобилистов предупреждают о сильном гололёде на дорогах края и не рекомендуют ехать на дальние расстояния без крайней необходимости.
"Машина абсолютно не управляемая, сидите дома", – отметил один из водителей.
На видео указали, что автомобили едут по трассе со скоростью 20-40 км/ч, при этом грузовые машины "даже в поворот не могут войти".
Напомним, 24 февраля с 11:30 закрывали для всех видов транспорта дорогу К-03 на участке протяжённостью с 85-го до 164-й километр от Рубцовска до Волчихи – в границах Рубцовского, Егорьевского и Волчихинского районов.
Позже в Алтайавтодоре сообщили, что с 13:00 движение для всех видов транспорта на автодороге К-03 возобновлено.
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