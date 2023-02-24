Машины массово слетают с трассы на Алтае из-за сильного гололёда

Из-за потепления на краевых дорогах очень скользко

24 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

В Алтайском крае на участке трассы между Рубцовском и Новоегорьевским произошёл массовый съезд автомобилей, сообщает "Инцидент Рубцовск".

Автомобилистов предупреждают о сильном гололёде на дорогах края и не рекомендуют ехать на дальние расстояния без крайней необходимости.

"Машина абсолютно не управляемая, сидите дома", – отметил один из водителей.

На видео указали, что автомобили едут по трассе со скоростью 20-40 км/ч, при этом грузовые машины "даже в поворот не могут войти".

Напомним, 24 февраля с 11:30 закрывали для всех видов транспорта дорогу К-03 на участке протяжённостью с 85-го до 164-й километр от Рубцовска до Волчихи – в границах Рубцовского, Егорьевского и Волчихинского районов.

Позже в Алтайавтодоре сообщили, что с 13:00 движение для всех видов транспорта на автодороге К-03 возобновлено.