НОВОСТИ Республика Алтай

На Алтае девушку осудили за попытку продать нож

Эксперт признал нож самодельным холодным оружием

11 мая 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай признали виновной жительницу, пытавшуюся продать в интернете охотничий нож, сообщает региональная прокуратура.

21-летняя жительница Горно-Алтайска разместила на сайте объявление о продаже ножа за 700 рублей. Предложение заметили правоохранители.

"Нож изготовлен самодельным способом по типу ножей охотничьих, не относится к гражданскому холодному оружию, представляет собой холодное оружие произвольного типа", – рассказали в ведомстве.

Девушка вину признала в полном объёме. Суд оштрафовал её на 5 тыс. рублей за "покушение на незаконный сбыт холодного оружия".

Ранее жителя Волгограда осудили за продажу барнаульцу шпионского кодграббера.

Алтай суд объявления

Комментарии 4

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Гость

09:38:28 11-05-2023

Гражданское холодное оружие можно всякое купить.И в магазине и по рекламе.А "произвольное",хоть и поменьше уже нельзя продавать...

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Гость

09:48:26 11-05-2023

Серьезно? По всем признакам? Экспертизу кто, интересно, делал?

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Гость

09:53:04 11-05-2023

Не бойся ножа, бойся вилки. Один удар - четыре дырки

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Гость

11:22:07 11-05-2023

Гость (09:48:26 11-05-2023) Серьезно? По всем признакам? Экспертизу кто, интересно, дела... Кто делал? Догадайтесь, кто имеет право делать экспертные заключения? Явно не школяры.

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