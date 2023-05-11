На Алтае девушку осудили за попытку продать нож
Эксперт признал нож самодельным холодным оружием
11 мая 2023, 09:16, ИА Амител
В Республике Алтай признали виновной жительницу, пытавшуюся продать в интернете охотничий нож, сообщает региональная прокуратура.
21-летняя жительница Горно-Алтайска разместила на сайте объявление о продаже ножа за 700 рублей. Предложение заметили правоохранители.
"Нож изготовлен самодельным способом по типу ножей охотничьих, не относится к гражданскому холодному оружию, представляет собой холодное оружие произвольного типа", – рассказали в ведомстве.
Девушка вину признала в полном объёме. Суд оштрафовал её на 5 тыс. рублей за "покушение на незаконный сбыт холодного оружия".
Ранее жителя Волгограда осудили за продажу барнаульцу шпионского кодграббера.
09:38:28 11-05-2023
Гражданское холодное оружие можно всякое купить.И в магазине и по рекламе.А "произвольное",хоть и поменьше уже нельзя продавать...
09:48:26 11-05-2023
Серьезно? По всем признакам? Экспертизу кто, интересно, делал?
09:53:04 11-05-2023
Не бойся ножа, бойся вилки. Один удар - четыре дырки
11:22:07 11-05-2023
Гость (09:48:26 11-05-2023) Серьезно? По всем признакам? Экспертизу кто, интересно, дела... Кто делал? Догадайтесь, кто имеет право делать экспертные заключения? Явно не школяры.