На Алтае девушку осудили за попытку продать нож

Эксперт признал нож самодельным холодным оружием

11 мая 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай признали виновной жительницу, пытавшуюся продать в интернете охотничий нож, сообщает региональная прокуратура.

21-летняя жительница Горно-Алтайска разместила на сайте объявление о продаже ножа за 700 рублей. Предложение заметили правоохранители.

"Нож изготовлен самодельным способом по типу ножей охотничьих, не относится к гражданскому холодному оружию, представляет собой холодное оружие произвольного типа", – рассказали в ведомстве.

Девушка вину признала в полном объёме. Суд оштрафовал её на 5 тыс. рублей за "покушение на незаконный сбыт холодного оружия".

Ранее жителя Волгограда осудили за продажу барнаульцу шпионского кодграббера.