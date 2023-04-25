За продажу барнаульцу шпионского кодграббера осудили жителя Волгограда

Устройство позволяло проникать в автомобили, в дома и на охраняемые территории

25 апреля 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителя Волгограда осудили за продажу в Алтайском крае специального устройства для тайного получения информации, сообщает региональная ФСБ.

"В июле 2022 года мужчина продал жителю Барнаула кодграббер, закамуфлированный под брелок автосигнализации. В средство были заложены программные алгоритмы, позволяющие проникать в автомобили, на территории объектов недвижимости и в различные помещения без ведома собственников", – рассказали в ведомстве.

30-летний подсудимый вину признал в полном объёме. Ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу.