На Алтае двое подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с легковушкой

Пострадавших госпитализировали

24 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

В селе Улаган Республики Алтай двое подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с легковушкой, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 23 апреля около 22:05 у дома № 29 по улице Карамаева.

"Предварительно установлено, что 37-летний местный житель за рулем ВАЗ-21140 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, пользующемуся преимущественным правом проезда, и допустил столкновение с мотоциклом Racer RC250 Enduro под управлением 17-летнего местного жителя", – рассказали в ведомстве.

В результате в районную больницу госпитализировали мотоциклиста и его 13-летнего пассажира. У водителей взяли анализ крови на алкоголь.

Полицейские проводят проверку.

В Алтайском крае 22 апреля в селе Табуны два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль и получили травмы.