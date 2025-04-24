На Алтае двое подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с легковушкой
Пострадавших госпитализировали
24 апреля 2025, 15:30, ИА Амител
В селе Улаган Республики Алтай двое подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с легковушкой, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 23 апреля около 22:05 у дома № 29 по улице Карамаева.
"Предварительно установлено, что 37-летний местный житель за рулем ВАЗ-21140 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, пользующемуся преимущественным правом проезда, и допустил столкновение с мотоциклом Racer RC250 Enduro под управлением 17-летнего местного жителя", – рассказали в ведомстве.
В результате в районную больницу госпитализировали мотоциклиста и его 13-летнего пассажира. У водителей взяли анализ крови на алкоголь.
Полицейские проводят проверку.
В Алтайском крае 22 апреля в селе Табуны два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль и получили травмы.
15:44:34 24-04-2025
Пришла весна. ХРУСТ костей на всех дорогах до осени.
Итак, байкер 17 лет, мотоцикл Racer RC250 Enduro. Что подразумевает что сей отрок не имел права на нём ездить, ибо 250 кубиков можно только с 18 лет. Вывод? Этого малолетки не должно было быть на дороге в том месте в то время и на том мотоцикле.
Его нужно привлечь к ответственности, оштрафовать, и отобрать мот.
Это я еще не знаю были ли вообще права и был ли мотоцикл на учёте.
17:05:23 24-04-2025
45 (15:44:34 24-04-2025) Пришла весна. ХРУСТ костей на всех дорогах до осени.Итак... И был ли он трезвый.